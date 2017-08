Summercamp am Wochenende im Aargauer Kunsthaus

Am Wochenende steigt das Sommerfest für alle in der kreativen «Zeltstadt» im Rathausgarten. Auf dem reichen Programm stehen eine Auswahl an gestalterischen Workshops, ein Kunst-Parcours, ein Museum-Quiz für Gross und Klein und Kurzführungen für Erwachsene. Clown Tütü beschenkt sein Publikum mit farbigem Blumenzauber – Spiel und Spass sind garantiert.

Die beiden Höhepunkte vom Samstag-und Sonntagnachmittag, das Theaterstück von Theater Roos und Humbel und das Kinderkonzert von Bruno Hächler und Band, laden zum vergnüglichen und stimmungsvollen Abschluss des Summercamps ein.

Wo: Aargauer Kunsthaus, Aargauerplatz, 5001 Aarau

Wann: Samstag und Sonntag jeweils von 11 - 17 Uhr

Kosten: 5 Franken / Teilnehmende/r und Tag, ohne Anmeldung. Erwachsene Begleitpersonen und Mitglieder Junior-Kunstverein kostenlos, Eintritt ins Aargauer Kunsthaus kostenlos

Wetter: Der Anlass wird der Witterung angepasst