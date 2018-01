«Vogel Gryff» für Kinder

Kinderkonzerte «Für Klangfüchse» in der Markthalle am Sonntag, 21. Januar 2018

«Für Klangfüchse» ist eine für ganz junge Ohren konzipierte Konzertreihe mit Musikern der Basel Sinfonietta. Die Musikauswahl orientiert sich an unseren Abo-Konzerten und will Kleinkinder mit Musik am Puls der Zeit berühren.