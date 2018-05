Warum auch Kindern in der Fondation Beyeler nicht langweilig wird

Dass moderne Kunst wirklich alle Altersgruppen ansprechen kann, beweist der neue Kinder-Audioguide der Fondation Beyeler. Auf spielerische Weise lernen die jüngsten Museumsbesucher die Werke von Francis Bacon und Alberto Giacometti kennen: Im Dialog zwischen dem wissbegierigen Jungen Paul und dessen kreativer Tante Lola werden spannende, lustige und lehrreiche Geschichten rund um die Werke der beiden Jahrhundertkünstler erzählt. Formale Aspekte, wie die lange Nase in Giacomettis Le Nez (1947-49) oder die kräftigen Farben in Bacons Gemälden spielen ebenso eine Rolle wie historische Hintergründe und das Leben der beiden Künstler. Dabei erfüllt der Audioguide eine der schwierigsten Aufgaben der Kunstvermittlung: Die Komplexität und Vielfalt moderner Kunst vereinfacht zu erklären, ohne sie zu banalisieren. Warum steht Giacomettis Femme au chariot (1943) auf einem Rollwagen? Was bedeuten die käfigartigen Gebilde in Bacons Werken? Und: Was haben die beiden Künstler eigentlich miteinander zu tun? Diese und andere Fragen werden im rund 30-minütigen Rundgang thematisiert. Obwohl sich der Audioguide primär an 5- bis 12-Jährige richtet, kann er auch Erwachsene dazu inspirieren, die Werke mit derselben Leichtigkeit und staunenden Naivität zu betrachten wie ihre Kinder.

Als kreativer Kunstdetektiv durch die Ausstellung

Mit dem interaktiven Ausstellungsheft können die Jüngeren und Junggebliebenen selbst kreativ werden. Zehn spannende Aufgaben bringen den Besuchern die beiden Künstler und ihr Werk näher. Dabei sind der eigenen Phantasie keine Grenzen gesetzt: Die Teilnehmer können mit Spiegelpapier ein verzerrtes Selbstporträt malen, sich in eine Skupltur von Giacometti einfühlen oder überlegen, welcher dramatische Krimi wohl hinter einem Tryptichon von Bacon steckt. So wird das Museum zu einem spannenden Parcours für junge Kunstdetektive.