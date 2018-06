«World Oceans Day» am 08. Juni 2018 im Zoo Basel

Die Besucherinnen und Besucher erhalten am 8. Juni im Vivarium einen Blick hinter die Kulissen und Fachleute beantworten Fragen rund um den Ozean und seine Bewohner. Unter dem Motto «Über das Treiben unter Wasser» dreht sich am Nachmittag alles um die Fortpflanzung in den Weltmeeren

©Zoo Basel

Zeichnungswettbewerb mit tollen Preisen

So zeigen am Nachmittag ab 13.30 Uhr die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, wie sie Quallen züchten, und die Besucher erhalten beim Rundgang einen Einblick, wie Zucht und Fortpflanzung im Vivarium funktionieren.

Auch die Kreativität kommt nicht zu kurz. Neben dem Bedrucken von Lachs-Stofftaschen mit dem WWF können Kinder am Zeichnungsstand mit dem Motto «Geheimnisse des Ozeans» ihrer Fantasie freien Lauf lassen und zeichnen, was es in ihrer Vorstellung in den noch unerforschten Tiefen der Ozeane zu finden gibt. Zu gewinnen gibt es tolle Preise, unter anderem einen exklusiven Blick hinter die Kulissen mit den Tierpflegerinnen und Tierpflegern inklusive Futterzubereitung für die Vivariumsbewohner.

©Zoo Basel

Für die Meere sensibilisieren

Am Abend ab 18 Uhr teilen im Zoo-Restaurant Fachleute ihr Wissen mit dem Publikum. Vertreterinnen und Vertreter des weltweit renommierten Geomar erzählen über die Meeresforschung und zeigen die Gefährlichkeit von Plastikmüll für Meeresorganismen auf, während Christian Hossli von WWF Schweiz über die erfreuliche Rückkehr des Lachses nach Basel spricht. Zum Schluss präsentiert Thomas Jermann, Kurator des Vivariums, die Ziele, die der Zoo mit dem geplanten Ozeanium verfolgt und wo das Projekt momentan steht.

Zoodirektor Olivier Pagan: «Am World Oceans Day möchten wir auf die Vielfalt der Ozeane, aber insbesondere auch auf deren Bedeutung für das natürliche Gleichgewicht unseres Planeten aufmerksam machen. Dass wir dabei mit Organisationen wie dem WWF oder dem Geomar zusammenarbeiten können, freut uns natürlich.»