Frau Holle, Kitschmas und Jassturnier: Die Feiertage in der Übersicht

Merry Blissmas

22. Dezember 2017 | 20:00

Bliss ist die erfolgreichste Comedy-A Cappella-Formation der Schweiz und hat sich in den letzten Jahren mit «Merry Blissmas» in die Herzen der Zuschauer gespielt. Geniessen Sie im Musical Theater einen stimmungsvollen Abend voller Charme, Schalk und Rock’n’Roll.

mehr Informationen

© Theater Fauteuil

«Frau Holle» - Märchen für Erwachsene

22. & 23. Dezember 2017 | 20:00

Das Märchenensemble vom Theater Fauteuil hat sich für diese speziellen Abende einiges einfallen lassen und auch ein Überraschungsgast darf natürlich nicht fehlen. Die «Kinderfassung» von Frau Holle wurde vom Märchenteam kräftig überarbeitet, angepasst und mit neuen Ideen und Liedern «aufgepeppt». Und beim «Märchen für Erwachsene» darf natürlich auch das Publikum seinen Beitrag leisten.

mehr Informationen

Basler Weihnachtsmarkt

23. Dezember

Geniessen Sie den letzten Tag des Basler Weihnachtsmarkt 2017. Flanieren Sie nochmals durch die verschiedenen Stände und genehmigen Sie sich einen feinen Glühwein.

mehr Informationen

Drag meets Rock

23. Dezember 2017 | 20:00

Am Samstag trifft im Rockfact Münchenstein die Rock- auf die Drag Queen-Szene. Sechs Basler Rockbands treffen auf sechs Drag Queens und führen live vor, was Wundersames wächst, wenn man Grenzen niederreisst und Neues kreiert. Viviane Joyce führt mit Queen Mother of Drag Roy-LÄLLE-ty Odette Hella’Grand durch den Abend, der musikalisch eingerahmt wird vom dampfenden Bluesrock von Furlong.

mehr Informationen

Bravo Hits Yacht

23. Dezember 2017 | 22:30

Kurz vor Weihnachten lädt die Sandoase zur allerletzten Bravo Hits Yacht im 2017 ein! In Zusammenarbeit mit der Basler Personenschifffahrt wird am 23. Dezember das Flaggschiff «Christoph Merian» in einen seetüchtigen Pop-up-Club verwandelt!

mehr Informationen

Gassenküche Weihnachtsfest

24. Dezember 2017 | 18:00

Die Weihnachtsfeier der Gassenküche findet im grossen Saal des „Union - Kultur- und Begegnungszentrums“ statt. Eingeladen sind alle, welche zusammen mit den Gästen der Gassenküche, den freiwilligen Helferinnen und Helfer und dem Team der Gassenküche Basel Weihnachten feiern möchten. Es wird ein Weihnachtsmenü sowie Musik und Unterhaltung geboten. Der Anlass wird durch grosszügige Spender getragen und ist kostenlos.

mehr Informationen

Kitschmas

24. Dezember 2017

Alle Jahre wieder öffnet die Kaserne Basel zu Weihnachten ihre Ställe und lädt ein zu einem rauschenden Fest der Liebe. In den Räumen der Kulturwerkstatt können Sie in eine Welt von Vorstadt- bis Grossstadt-Kitsch eintauchen. Feiern Sie mit einem grossartigen Line-Up an etablierten Basler DJs, die von Electronica, Hip-Hop bis Reggae jedes Gusto abdecken.

mehr Informationen

Wiehnachtsclöb

25. Dezember 2017 | 22:00

Für alle die nach der gemütlichen Weihnachtsfeier noch etwas Action brauchen, ist der «Wiehnachtsclöb» das Richtige. Das Modus in Liestal öffnet seine Türen für alle die auch an Weihnachten das Tanzbein schwingen möchten.

mehr Informationen

© Vitra / Dejan Jovanovic

Breakfast Club auf dem Vitra Campus

26. Dezember 2017

Das Depot Deli, neben dem Vitra Schaudepot von Herzog & de Meuron gelegen, bietet täglich frischen Genuss und eine abwechslungsreiche Karte. Zwischen den Jahren sind Frühstücksfans und Langschläfer eingeladen, Teil des „Depot Deli Breakfast Clubs“ zu werden. Jeden Morgen von 10 – 14 Uhr gibt es ein internationales Frühstück.

mehr Informationen

Jass Turnier im Hirschi

26. Dezember 2017 | 12:00

Nach zwei Tagen mit der Familie am Tisch ist man vielleicht froh, mal wieder mit unbekannten Gesichter den Tisch zu teilen. Das kann man Stefanstag im Hirscheck bei einer gemütlichen Jassrunde.

mehr Informationen