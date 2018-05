Auffahrt in Basel - Start zur Party ohne Ende

Bereits heute geht es los mit dem 11. Europäische Jugendchor Festival Basel (EJCF), welches noch bis zum Sonntag den 13. Mai 2018 andauert. Das Festival wird die ganze Stadt in einen musikalischen Ausnahmezustand versetzen. An verschiedenen Standorten in Basel treten 570 junge Sängerinnen und Sänger aus allen Nationen auf.

Am Auffahrts-Donnerstag den 10. Mai 2018 findet der 99. Baselstädtische Schwingertag auf dem Sandgruben-Areal, unweit des Badischen Bahnhofs, statt. Die Athleten schwingen um Kränze und Muni «Basil vom Spalebärg», den Zuschauern wird allerlei Programm geboten.

Ebenfalls am Donnerstag startet die Fantasy Basel 2018 - The Swiss Comic Con, welche das gesamte Wochenende stattfinden wird. Die Messe Basel ist dafür täglich von 10:00 – 19:00 geöffnet und auch in der Stadt werden die Fantasy-Wesen zu bewundern sein.

Neben der Fantasy Basel startet am Donnerstag das Food & Drink Festival in Lörrach, welches ebenfalls über das Wochenende dauert. Dort kann man täglich von 10:00 – 20:00 Uhr eine breite kulinarische Auswahl geniessen.

Am Freitag den 11. Mai 2018 beginnt das 10. Internationales Circus Festival Young Stage Basel mit sechs spektakulären Shows im ZELT und zwei weiteren Open Air Attraktionen. 25 der weltbesten jungen Profiartisten aus 12 Nationen werden um die begehrten Preise und Engagements kämpfen.

Mittwoch, 09. Mai 2018

11. Europäisches Jugendchorfestival

© Europäisches Jugendchorfestival

In Basel und Umgebung herrscht musikalischer Ausnahmezustand. Das 11. Europäische Jugendchor Festival Basel (EJCF) beginnt am Mittwoch 9. Mai und dauert bis Sonntag 13. Mai. Rund 570 junge Sängerinnen und Sänger aus Dänemark, Finnland, Frankreich, Israel, Portugal, Russland, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn und ein Gastchor aus Südafrika in Basel ein. Aus der Schweiz wirken der Jodelchor jutz.ch, incantanti aus dem Bündnerland, Zik’Zag aus Fribourg, der Kammerchor des Gymnasiums Muttenz sowie die Gastgeberchöre Knaben- und Mädchenkantorei Basel und der Jugendchor Vivo der Musik-Akademie mit. Die jungen Sängerinnen und Sänger präsentieren über die Auffahrtstage in über 40 Veranstaltungen Chormusik auf höchstem Niveau. Weitere 1‘300 Kinder und Jugendliche aus Schweizer Nachwuchschören singen im Rahmen des Festivals.

Ort: ganz Basel

Donnerstag, 10. Mai 2018

Baselstädtischer Schwingertag 2018

Am 99. Baselstädtischen Schwingertag auf dem Sandgruben-Areal unweit des Badischen Bahnhofs stehen die Athleten im Mittelpunkt, die um Kränze schwingen. Das Tagesprogramm beschert den Besucherinnen und Besuchers sechs Gänge – drei am Morgen und drei am Nachmittag. Der sportliche Teil wird von Alphornklängen und Jodel-Auftritten begleitet.

Ort: Sandgruben-Areal, Schwarzwaldallee 161, 4058 Basel

Zeit: 06:30 bis 22:00 Uhr

Fantasy Basel 2018 - The Swiss Comic Con

Das Festival für Film-, Game-, Comic- und Cosplayfans!

Seien Sie dabei beim grössten Festival für Film-, Game-, Comic- und Cosplayfans!

Kreative Macher und Fans feiern drei Tage gemeinsam in realer und imaginärer Welt die Faszination von Kreativität und Fantasie! Vier Hallen voller Action, Aussteller und Shows!

Ort: Messe Basel

Zeit: 10.05.2018 bis 12.05.2018, jeweils 10:00 bis 19:00 Uhr

Food & Drink Festival Lörrach 2018

Vom 10.05 bis 13.05 findet bereits zum dritten Mal das Food & Drink Festival Lörrach statt. Es erwartet Sie eine grosse Auswahl an Food Trucks , Streetfood & diversen Getränke Hersteller die ihre Spezialitäten mitbringen.

Ort: Beim Haagensteg 4, 79541 Lörrach

Zeit: Vom 10.05.2018 bis 13.05.2018, jeweils 10:00 bis 20:00 Uhr

FC Basel - BSC Young Boys live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft im Joggeli auf die BSC Young Boys. Unsere Kommentatoren sind live für Sie dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 16 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: auf barfi.ch

Zeit: 16:00 Uhr

Freitag, 11. Mai 2018

Setzlingsbörse, anschliessend Pizzabacken

Setzlings-Tauschbörse mit anschliessendem Pizzabacken im Holzofen

WICHTIG: Fürs Pizzaessen bitte anmelden, bis Mittwoch 9. Mai unter info@gaertnerhuus.ch

Ort: Verein Gärtnerhuus im Schwarzpark, Gellertstrasse 133, 4052 Basel

Zeit: 17:30 bis 18:30 Uhr

Vernissage «Maria Lassnig. Zwiegespräche»

Sie sind herzlich eingeladenen zur öffentlichen Vernissage der Ausstellung «Maria Lassnig. Zwiegespräche» im Kunstmuseum Basel | Neubau mit anschliessendem Apéro.

Es sprechen:

Anita Haldemann, Kuratorin

Peter Pakesch, Präsident der Maria Lassnig Stiftung

Ort: Kunstmuseum Basel

Zeit: 18:30 bis 21:30 Uhr

Czar Fest 2018

Nach zwei erfolgreichen Editionen geht das CZAR FEST im Mai 2018 bereits in die dritte Runde. Während zwei Festivaltagen werden insgesamt zwölf grossartige Bands Rock- und Metal-Bands die Kaserne-Bühne zum Beben bringen. Auch für das kommende CZAR FEST haben die Macher einige besondere Knaller für Sie parat.

Ort: Kaserne Basel

Zeit: Freitag, 11.05.2018 ab 18:30 und Samstag, 12.05.2018 ab 18:30

10. Internationales Circus Festival Young Stage Basel

Basel goes Circus! Das ist das spektakuläre Jubiläumsprogramm!

Vom 11. bis 15. Mai 2018 finden sechs Shows mit Wettbewerb in DAS ZELT in Basel statt. 25 der weltbesten jungen Profiartisten aus 12 Nationen werden um die begehrten Preise & Engagements kämpfen!

Ort: Festivalgelände DAS ZELT, Rosentalanlage Basel

Zeiten:

Première Fr 11.05.2018 19:30 Uhr Show Sa 12.05.2018 19:30 Uhr Family Show / Matinée So 13.05.2018 11:00 Uhr Show So 13.05.2018 18:00 Uhr Show mit Jurierung Mo 14.05.2018 19:30 Uhr Gala Show mit Preisverleihung Di 15.05.2018 19:30 Uhr

Samstag, 12. Mai 2018

Gratis Comic-Tag 2018

Der Gratis Comic Tag ist dem US-Amerikanischen FREE COMIC BOOK DAY nachempfunden, der traditionell immer am zweiten Samstag im Mai stattfindet. Dieses Jahr findet der Gratis Comic Tag unszulande am 12. Mai statt.

Ort: Comix Shop und Galerie Basel

Zeit: 10:00 bis 17:00 Uhr

9. Mühlenfest in der Aktienmühle

Die Aktienmühle feiert am 12. Mai das grosse Fest: «Kommen Sie vorbei mit Kind und Kegel, um einen erlebnisreichen Tag in der Mühle zu verbringen». Alle sind eingeladen, die Ateliers, Produktions- und Werkstätten zu besuchen, dabei gibt es viel Spannendes zu entdecken und zu probieren. Neu ist das Glücksrad, bei dem man mit dem richtigen Dreh eine Überraschung aus der Mühle gewinnen kann.

Das Turbinenhaus ist ganztags offen und stillt Durst und den kleinen Hunger, Abends gibt es wie immer einen grossen Grill und musikalisches Programm.

Ort: Turbinenhaus / Aktienmühle, Gärtnerstrasse 46, 4057 Basel

Zeit: ab 14 Uhr

Hochseil-Performance über dem Rhein

Einmal tief Luft holen: Am Samstag, 12. Mai um 14.30 Uhr wird Laurence Tremblay-Vu, ein charismatischer jünger Künstler aus Kanada, mit einem Skylift 15 Meter in die Höhe gefahren. Vor ihm gespannt ist das Hochseil, auf dem er seine Performance zeigen wird. Die Schifffahrt wird stillstehen und wenn die Musik einsetzt, werden die Zuschauer auf der Mittleren Brücke und am Rheinufer, im Herzen von Basel, zum Himmel blicken und den Atem anhalten, wenn Laurence die 190 Meter Länge ungesichert über den Rhein schreitet und dabei seine Kunst zeigt.

Ort: Mittlere Brücke

Zeit: 14:30 bis 15:00 Uhr

11. Europäisches Jugendchor Festival 2018 / Sing mit! Zum Thema "ABBA"

Die weltberühmte Popband aus Schweden lässt auch heute noch die Herzen höher schlagen. Vreni Winzeler nimmt uns mit in die Zeit der unvergesslichen ABBA-Hits der 70er Jahre. Dabei gibt es auch Neues und Ungewohntes zu entdecken. Mit von der Partie ist der Jugendchor Karolinskas Kammarkör aus dem Musikgymnasium in Örebro, Schweden.

Ort: Peterskirche Basel

Zeit: 19:30 Uhr bis 21 Uhr

Arbajo Jairus & Them Lovers - Spring Sessions

Arbajo Jairus & Them Lovers (BS/CH) sind eine fünfköpfige Live Band, die in Basel beheimatet ist und seit Anfang 2018 zusammen unterwegs sind. Das Wohnzimmer in der Neue Alte Markthalle freut sich, diese brandneue Band präsentieren zu dürfen!

Das Debüt Album des jungen Schweizer Rappers Arbajo Jairus ist stark beeinflusst von der goldenen Ära.

Ort: Wohnzimmer in der Neuen Alten Markthalle Basel

Zeit: 21:30 bis 23:00 Uhr

Bravo Hits Party - Sandoase

Die Sandoase lädt zur Bravo Hits-Party. Zwei Wochen nach der grossen Wiedereröffnung der Strandbar wird im Sandoase Loft eine elektrisierende Bravo Hits Party gefeiert. Neu ausgerüstet mit einer erstklassigen Soundanlage und einem weltweit einzigartigen Lichtsystem, werden Sie am 12. Mai in die neuen "überdachten" Welten der Sandoase entführt. DJ unick und sein Team bespielen ab 23:00 Uhr das neue Wohnzimmer mit den Songs der Kindheit und den Hits der Jugend.

Ort: Sandoase

Zeit: ab 23:00 Uhr

Sonntag, 13. Mai 2018

Brunch-Rundgang mit kulturellen Leckerbissen

Spazieren Sie vom malerischen Münsterplatz durch historische Altstadtgassen bis zum sagenumwobenen St. Alban-Quartier. Hier treffen Sie auf Geschichte und Gegenwart, alte Fachwerkhäuser und moderne Architektur. Mit der St. Alban-Fähre «Wild Maa» überqueren Sie im Anschluss den Rhein und flanieren dem Kleinbasler Rheinufer entlang bis zum nahegelegenen Museum Tinguely. Dort erwartet Sie im Restaurant «chez Jeannot» auch schon ein köstlicher Brunch mit Blick auf den Rhein.

Wichtig: Für die Führung ist ein Ticket notwendig! Dies kann hier online gebucht werden: http://love.basel.com/brunch-rundgang

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Ort: Startpunkt: Münsterportal

Zeit: 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Open-Air Circus-Spektakel

Dies ist einer der Open-Air Jubiläumsevents des YOUNG STAGE Festivals 2018! Der Messeplatz wird einen Tag lang in ein grosses Open-Air Circus-Spektakel verwandelt! Auf 5 Bühnen zeigen verschiedene Circus-Compagnien Outdoor- Shows auf Weltklasseniveau! Fliegendes Trapez, doppelte Salti, Live-Musik & Gesang, verrückte Jonglage und vieles mehr wird zu bestaunen sein. Fast alle Artisten sind ehemalige Teilnehmer und Preisträger des YOUNG STAGE-Festivals und präsentieren innovativen, überraschenden, zeitgenössischen Circus! Und beim Family Parcours können Kids gleich selbst verschiedene Circusdisziplinen ausprobieren!

Das wird ein riesen Fest für alle grossen und kleinen Circusfans!

Der Eintritt ist frei!

Ort: Messe Basel

Zeit: 13:00 bis 18:00 Uhr

FC Zürich - FC Basel live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft auswärts auf den FC Zürich. Unsere Kommentatoren sind live für Sie dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 16 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: auf barfi.ch

Zeit: 16:00 Uhr

Concert: Berliner Doom (Berlin, D) & Lesung: Boris Guschlbauer

Concert: Berliner Doom (Berlin, D) & Lesung: Boris Guschelbauer

Lesung, Grind, Doom, Punk, Performance

Grind Punk Pop aus Berliner Hinterhof. Insel der Jugend, Elefanten, Berliner Alltag, Brandenburg, Liebe, Winter, Fashion Art Vicitms, Capitalism, Wohnungsnot, Dj Olaf, Bässen,Schwarzen Blöcken und der Dieselphobie.

Ort: RENÉE Basel

Zeit: 22:00 bis 01:00 Uhr

