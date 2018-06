Basler Art- und WM-Wochenende: Die Events

Freitag, 15. Juni 2018

Vom Tanz zur Choreografie

Gesprächsrunde mit Gästen aus der Tanz- und Kulturszene Basels, Richard Wherlock und den Choreograf_innen des «DanceLab 9».

Der Eintritt ist frei.

Ort: Theater Basel

Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr

Vernissage bei YellowKorner Basel

Sie sind herzlich eingeladen, den Fotografen Laurent Dequick, Gewinner des Fine Art Photography Awards 2018, kennenzulernen. Er bereichert das Portfolio nicht nur mit einzigartigen Aufnahmen von Basel, sondern auch von Venedig, Hongkong, New York und vielen mehr. Im Rahmen des Events wird er über seine Arbeit berichten und seine Werke signieren.

Lassen Sie sich von der faszinierenden Welt der urbanen Fotografie begeistern.

Ort: YellowKorner Basel, Spalenberg 36, 4051 Basel

Zeit: 17:00 bis 20:00 Uhr

Craft Beer Festival

Entdecken Sie die herrliche Biervielfalt abseits des Mainstreams. Kleine Spitzenbrauereien stellen über 30 Bierspezialitäten vor, dazu gibt es leckere Häppchen und wunderbare Live-Musik von und mit Luca Glausen.

Ort: Paul Ullrich AG, Laufenstrasse 16, 4018 Basel

Zeit: 18:00 bis 21:30 Uhr

«CINEVOX JUNIOR COMPANY – Das Tanz-Highlight»

Nach der letztjährigen Erfolgs-Vorstellung «Carmen & Boléro» tritt die CINEVOX JUNIOR COMPANY erneut in neuestheater.ch auf.

Die Choreografie zeichnet das Strömen, Fliessen und Hoch-Fliegende des romantischen Meisterwerks von Robert Schumann nach, macht aber auch Kanten und Abgründe, die in ihm enthalten sind, sichtbar. Es blitzen in ihr, trotz der meist rein musikalisch-tänzerischen Umsetzung, auch Bilder aus dem Leben des Komponisten auf: Der Grundgedanke des Werkes sind Sehnsucht und Glück zweier sich liebender Menschen. Schumann setzt in diesem Werk seinen Kampf um Clara Wieck musikalisch um. Dies spiegelt sich im ersten Satz in der Melodie des Hauptthemas wieder: C- H- A - A (Chiara-Clara).

Ort: neuestheater.ch, Bahnhofstrasse 32, 4143 Dornach

Zeit: 19:30 bis 21:00 Uhr

Samstag, 16. Juni 2018

Flüchtlingstag Basel

Programm

Ab 11:30 Uhr: Videos mit Ankunftsgeschichten von Flüchtlingen, lebensgrosser Töggelikasten sowie viele weitere spielerische und sportliche Aktivitäten zum Mitmachen und miteinander ins Gespräch kommen, kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt.

· 12:00 Uhr: ASK-Chor «Singen ohne Grenzen»

· 13:00 Uhr: Alphorngruppe Allschwil

· 14:00 Uhr: AKEP-Volkstanzgruppe

· 15:00 Uhr: Aikidoschule Basel

· 16:00 Uhr: KIKAC - Volkslieder aus Serbien

· 17:00 Uhr: Grussworte von Landratspräsidentin E. Augstburger (BL), Regierungsrat Dr. L. Engelberger (BS) sowie den Geflüchteten H. Hameed und M. Noori; Wettbewerbsverlosung mit G. Heinecke, Geschäftsführer Spiel des Jahres

· 17:15 Uhr: öffentlicher Apero

· 17:30 Uhr: Abschlusskonzert mit Nubya

Ort: Theaterplatz

Zeit: 11:30 bis 18:30 Uhr

Tag der offenen Tür - Rhystärn

Ahoi auf dem „RHYSTÄRN“

Das neue Basler Schiff – der RHYSTÄRN – öffnet für Sie am Samstag, 16. Juni die Türen. Entdecken Sie unser neuestes Familienmitglied, werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen unseres modernen Bijous und erleben Sie spannende Einblicke in das Steuerhaus oder den Maschinenraum. Natürlich ist auch das fachsimpeln mit unseren Kapitänen herzlich willkommen. Zudem wartet für Gross und Klein ein spannendes Rahmenprogramm mit Gästen und interessanten Interviewpartnern.

Ort: Schifflände

Zeit: 12:00 bis 18:00 Uhr

Muni-Taufe

Am Samstag, 16. Juni 2018 wird der Sieger-Muni des Nordwestschweizerischen Schwingfest (NWS18) in feierlichem Rahmen getauft. Der Anlass wird auf dem Barfüsserplatz in Basel durchgeführt und von einem traditionellen Rahmenprogramm begleitet.

Programm

Ab 14.00 Festbetrieb mit Speis und Trank

14.00 Uhr Auftakt mit der Trachtengruppe Riehen-Bettingen

15.00 Uhr Auftritt der Jungschwinger, sie zeigen «Das Schwingen»

16.00 Uhr «Munitaufe» mit dem Sponsor EBM und Radio Basilisk

17.00 Uhr Auftritt der Trachtengruppe Riehen-Bettingen

Ab 17.15 Uhr Unterhaltung mit dem 1. Frauen Jodelchörli Basel und dem Schwyzerörgeli-quartett Laufenthalergruess.

Ort: Barfüsserplatz

Zeit: ab 14:00 Uhr

Tease Me w/ Lukie Wyniger / Hinterzimmer: Finch

Reggae und Dancehall! Eine Symbiose, die Tanzfreude weckt, die Gedanken in die Karibik abschweifen lässt und Energie freisetzt, mit der Mann und Frau durch die Nacht tanzen können. Lukie Wyniger hat sich gänzlich diesen Genres beschrieben, und kann zurecht als der Schweizer Reggae-Guru bezeichnet werden. Finch, selbst talentierter Producer und mit seinen Gedanken ständig bei der Musik, sorgt im Hinterzimmer für eine elektronische Trommelfellmassage, mit der Sie schwebend durch die Nacht tanzen, bis der Hahn kräht.

Ort: Balz Basel

Zeit: 23:00 bis 05:00 Uhr

Tension Festival Pre-Party

Bereits zum 8. mal findet am 31. Juli 2018 das Tension Festival statt und wie schon auch letztes Jahr, ist das Viertel nicht nur Austragungsort der Nightsession, sondern auch der offiziellen Warm-Up Party!

Das diesjährige Line-Up dazu wird von einem beinahe als Tension-Resident zu bezeichnenden Act angeführt. Niconé war bereits 3 Mal Teil des Tension Programms, rechnet man seine Auftritte als die eine Hälfte von Lexy & K-Paul dazu, sind es sogar schon deren 5.

Begleitet wird der gute Mann von einem ebenfalls aus Berlin stammenden Duo, welches zu den momentan umtriebigsten Acts überhaupt gehört, sei es was Releases oder Auftritte angeht.

Mat.Joe veröffentlichen ihre Musik auf Off Recordings, KaterMukke, Defected und ElRow Music, was wohl Zeugnis genug für die Qualität ihres Outputs sein sollte.

Das lokale Auflegertum wird durch Benotmane, Oliver Aden & Luis Cruz und Dinan vertreten.

Wie üblich ist der Eintritt dazu mit einem Tension Ticket gratis.

Ort: Viertel Klub Basel

Zeit: 23:00 Uhr bis 07:00 Uhr

Sonntag, 17. Juni 2018

Handstand Workshop with Martin Becker in Basel

Dieser Workshop ist genau richtig für Sie, egal ob die Pose neu für Sie ist oder ob Sie den Handstand schon schaffen, Ihre Technik und Ihr Verständnis der Pose verfeinern möchten. Sie werden mit Variationen und Vorbereitungsübungen vertraut gemacht, die für Ihre Yogapraxis geeignet und sicher sind.

Ort: niyama-yoga, Falknerstrasse 35, 4001 Basel

Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr

Sonntagskonzert im REHAB

Besuchen Sie das Sonntagskonzert der REHAB Basel Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie.

Ort: REHAB Basel, Im Burgfelderhof 40, 4055 Basel

Zeit: ab 15:00 Uhr

Kris Kristofferson

Der legendäre Country-Poet und Singer-/Songwriter-Gigant Kris Kristofferson kommt nach Basel!

Seit über sechs Jahrzehnten ist der Sänger, Songschreiber und Schauspieler auf den Bühnen rund um den Globus zu Hause. Das 2016er-Album des 81-jährigen Musikers – «The Cedar Creek Sessions», wurde für einen Grammy in der Kategorie «Bestes Americana-Album» nominiert. Es reiht sich nahtlos in die beeindruckende Diskographie des Ausnahmekünstlers ein, die mit dem Debütal-bum „Kristofferson“ 1970 ihren Anfang nahm.

Ort: Musical Theater Basel

Zeit: 19:00 bis 22:00 Uhr

MC Art Melody (Burkina Faso) live at Kaschemme

Art Melody is back!

Nach dem Wahnsinnskonzert von MABIISI im letzten Jahr, kommt Art Melody, DER Underground MC aus Burkina Faso zurück in die Kaschemme. Er ist mit seinem Soloprojekt auf Europatournee. Mit dem Drummer Numa Lakroch`(ZAKA ZAKA), der bereits am MABIISI Konzert das Publikum zum Toben brachte, hat er neue Tracks aufgenommen. Jetzt sind beide verdammt heiss darauf die Bühnen zu erobern. Wer Art Melody live am Mikrofon erlebt hat, weiss was dies bedeutet. Freut euch auf crazy flows, harte drums und verspielte musikalische Ausflüge, die einem sehr nahe an den Wahnsinn treiben… African street sounds to the fullest!

Ort: Kaschemme Basel

Zeit: 23:00 bis 01:00 Uhr

