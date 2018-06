Der Juni ist da - und Basel feiert

Freitag, 01. Juni 2018

Der 1. Baselbieter Biermarkt

Vom 1. bis 2. Juni 2018 vereinen sich über 10 Brauereien in der alten Abfüllhalle der Brauerei Ziegelhof in Liestal und bieten der Baselbieter Region die Gelegenheit, ihre besten und erkorenen Biere zu probieren und zu geniessen. Neben reichlicher Biervielfalt gibt es ausserdem die Möglichkeit, an einer Führung durch die alten Räume der Ziegelhofbrauerei teilzunehmen (Freitag 18.30 Uhr und Samstag 17.30 Uhr). Ein musikalisches Programm rundet den Freitagabend noch ab.

Ort: Ziegelhof Areal, Meyer-Wiggli-Strasse, 4410 Liestal

Zeit: 17:00 bis 23 Uhr, sowie Samstag 02.06.2018 16:00 bis 23:00 Uhr

Zur Facebook Veranstaltung

Bildrausch Filmfest Basel

Im Herzen von Basel findet seit 8 Jahren ein intimes internationales Filmfestival statt: Bildrausch – Filmfest Basel. Ein Ort für Entdeckungen, mit Poesie und schwelgerischen Bildwelten, mit Mut für Kontroverses und Radikales und vor allem mit viel Begegnungs- und Diskussionsraum: Rund um das Stadtkino Basel am Theaterplatz verwischen hier jeweils Ende Mai die Grenzen zwischen Arthousekino und Kunst – zwischen Filmemachern und Publikum.

Ort: Theaterstrasse 7, 4051 Basel

Zeit: jeweils 19:00 bis 22:00 Uhr

Weitere Informationen

Reinach zeigt sich 4153-mal anders / AGIR 18

Am Freitagabend geht‘s los: Reinach zeigt sich 4153-mal anders

In der AULA Fiechten dreht sich vom 1.-3. Juni 2018 alles um Reinach: Im Halbstundentakt treten von Freitag- bis Sonntagabend 25 Show-Blocks auf der Bühne auf und an über 50 wechselnden Ständen zeigen die Gemeinde Reinach und die Reinacher Vereine und Institutionen, was sie drauf haben. Und das ist ganz schön viel!

Über 120 Aussteller aus der gesamten Region bereiten sich darauf vor, Sie zu überraschen. Zudem gibt es Konzerte, köstliche Streetfood Gerichte auf der Event-Piazza, Strassenkünstler, eine Kinderwiese mit tollen Attraktionen und vieles mehr. Überraschend vielseitig ist somit die AGIR18 vom 1.-3. Juni 2018 in Reinach. Weitere Infos unter www.agir18.ch

Kommen Sie, schauen Sie, staunen Sie! Das gesamte Programm mit allen Zeiten sowie alle Informationen zu „4153-mal anders“ gibt’s auf der Website der Gemeinde www.reinach-bl.ch.

Reinschauen lohnt sich! Der Eintritt ist frei.

Ort: AULA Fiechten, Fiechtenweg 72, 4153 Reinach

Zeit: ab 18:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Theaterwochenende TadL

Die BesucherInnen erleben eine "Kafifahrt" mit den Kabarettisten Strohmann-Kauz. Ihre beiden Bühnenfiguren Ruedi & Heinz blättern sich durch Franz Hohlers Fotoalbum, schwelgen in skurrilen Erinnerungen, planen eine vergnügliche Reise mit Frölein Da Capo, lassen sich verzaubern von Gilbert & Oleg...Der Berner Kinderbuchautor Lorenz Pauli sorgt mit seinen Geschichten für grosses Lachen und kleines Glück - für alle ab 5 Jahren.

Das Duo schön und gut spielt "Mary", ein poetisches und politisches Kabarett. Die Lettin Agneta soll eingebürgert werden und hat deshalb grosses Herzklopfen.

Ort: Ortsmuseum Trotte, Ermitagestrasse 19, 4144 Arlesheim

Zeit: 20:15 bis 22:00 Uhr, sowie Samstag, 2.6.2018, 14:30 bis 15:30 Uhr und Sonntag 2.6.2018, 20:15 bis 22:00 Uhr

Weitere Informationen

Samstag, 02. Juni 2018

Soul on Top XI

Die elfte Ausgabe des internationalen Breakdance Wettkampfs Soul on Top findet am Samstag, dem 2. Juni 2018 im Volkshaus in Basel statt. Bis zu 48 Tanzgruppen mit je fünf Tänzern und Tänzerinnen aus der Schweiz und ganz Europa werden vor sechs international anerkannten Junges in einem K.O. System über fünf Runden gegeneinander antreten. Während zwei DJs und die Band Loop Locked funkige Musik spielen, wird ein Hosts die Zuschauer durch einen der grössten und anspruchsvollsten Breakdance Wettkämpfe der Schweiz begleiten.

Ort: Volkshaus Basel

Zeit: ab 13:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Style Ride Basel

Der STYLE RIDE ist eine sommerliche Velo-Rundfahrt für Zweirad-Enthusiasten und Ästheten. Es geht um die Freude am Fahrrad und am individuellen Styling.

Teilnahmebedingungen: Ein Fahrrad muss es sein, am besten eines, das mit Muskelkraft betrieben wird, auf jeden Fall aber ohne Verbrennungsmotor – alles weitere ist Geschmacksache. Auch elektrisch geht. Wir mögen Exoten – menschliche wie technische.

Es gibt am Style Ride weder Vorschriften bezüglich des Alters der Fahrzeuge noch einen Dresscode. Der Style Ride ist kein Treffen der Retro-Fetischisten, sondern eine Lustfahrt für Individualisten. Es geht um Vielfalt, modischen Wagemut und Lebensfreude. Moderne Positionen sind so willkommen wie Vintage-Fans.

Ort: BESAMMLUNG/START: ab 12.30 Uhr bei JOHN TWEED an der Clarastrasse 11, wo die vorab bestellten Startnummern und die Catering-Vouchers vergeben werden

Zeit: 13:00 bis 16:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook-Veranstaltung

1. SOLA BASEL

Der Stafettenlauf mit einer Gesamtlänge von 80 Kilometer ist aufgeteilt in 10 Teilstrecken von 5 bis 12 Kilometer. Start und Ziel ist der Park im Grünen (Grün 80).

Die FHNW ist neu Event-Partner von der SOLA Basel. Es gibt vier vergünstigte Startplätze (50%) für Mitarbeitende und einen Gratisstartplatz für Studierende zu gewinnen.

Ort: Park im Grünen

Zeit: 15:00 bis 18:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Bravo Hits Yacht - Sandoase

Sechs lange Monate sind vergangen seit die Bravo Hits Yacht das letzte Mal rheinauf, rheinab kursierte. Am 02. Juni hat das Warten endlich eine Ende. Das Team der Sandoase verwandelt das Schiff der Basler Personenschifffahrt, "Christoph Merian", einmal mehr in einen wassertauglichen Pop-up-Club und freut sich bereits jetzt auf eine unvergessliche Nacht auf dem Rhein. Und wäre dies alles nicht genug, fungiert die Yacht in dieser magischen Nacht zudem als offizielle After-Party der SOLA Basel 2018.

Tickets gibt nur im Vorverkauf - keine Abendkasse (!)

Ort: Sandoase Basel

Zeit: 22:00 - 04:00 Uhr

Zur Facebook Veranstaltung

Sonntag, 03. Juni 2018

Bootcamp

Es geht in die nächste Runde!

B.O.B Basel Outdoor Bootcamp fragt: Möchten Sie stärker werden, Ausdauer verbessern, Fettanteil reduzieren, Muskelanteil erhöhen, mehr Spass haben, disziplinierter sein

und mehr Zeit draussen verbringen? Ja? Dann sind Sie bei B.O.B genau richtig!

Ort: Dreirosenanlage Basel

Zeit: 10:00 bis 11:00 Uhr

Zur Facebook Veranstaltung

Please Disturb - Tag der offenen Hoteltüren

Please Disturb ist mehr als ein gewöhnlicher Tag der offenen Tür – es ist der grösste Informationsanlass rund um die Ausbildung in der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Schüler in der Berufswahlphase, Eltern, Lehrer und Berufsberater sowie alle Interessierten haben die Möglichkeit die Hotels ihrer Wahl zu besuchen und sich ein Bild dieser spannenden Branche zu machen. Als Besucher haben Sie die Gelegenheit sich mit Lernenden, Berufsbildnerinnen und Berufsbildern, Profis sowie Hoteldirektorinnen in den einzelnen Hotels auszutauschen. Sie sammeln vielfältige Eindrücke und versuchen sich in interaktiven Berufsparcours, an unterschiedlichen berufstypischen Handgriffen wie zum Beispiel dem professionellen Eindecken eines Tisches, der Zubereitung eines Mixgetränks oder den verschiedenen Kniffen, welche Lernende tagtäglich beherrschen müssen.Ort: Neue Alte Markthalle Basel

Zeit: 11:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen

Run to Hear (Spendenlauf)

Am Sonntag, dem 3. Juni 2018, kann man im Schützenmattpark in Basel beim Spendenlauf Run to hear gegen ein Startgeld von 15 CHF (Kinder 5 CHF) auf einer 1000m Runde für einen guten Zweck laufen. Pro absolvierte Runde, auf der es 3 Höraufgaben zu lösen gilt, erhält man ein Los (maximal 10), mit dem man an einer Tombola teilnehmen kann. Anmelden kann man sich ab 12:00 Uhr vor Ort, die Runde ist von 14:00 bis 16:00 zum Laufen geöffnet. Für Essen und Trinken ist sowohl für Zuschauer, als auch für die Läufer gesorgt. Für Kinder gibt es eine kürzere Runde und eine gesonderte Tombola. Wer die Strecke im Rollstuhl absolvieren möchte ist ebenfalls herzlich willkommen. Die Einnahmen des Spendenlaufs, der vom Basel Running Club organisiert wird, erhält die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder. www.runtohear.ch

Ort: Schützenmattpark

Zeit: 12:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen

Sommergala Ballettschule Theater Basel

Das Programm spiegelt das breite Spektrum der Ausbildungsinhalte der Ballettschule wider und zeigt Stücke sowohl aus dem klassischen Ballett als auch aus dem modernen Tanz. Auf der Bühne werden von den kleinsten Kindern aus den Kinderballettstunden bin hin zu den Theaterklassenschülerinnen und -schüler alle Stufen der Ballettschule zu sehen sein. Die Schülerinnen und Schüler der Theaterklassen führen unter anderem Choreografien von Stars aus der Ballettszene – Sir Kenneth MacMillan und George Balanchinge auf. Sir Kenneth MacMillan und George Balanchine sind zwei Choreografen, die die Ballettgeschichte des 21. Jahrhunderts massgeblich geprägt haben.

Ort: Theater Basel

Zeit: 18:30 bis 21:45 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung