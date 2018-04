Die Events am Wochenende

Freitag 06.04.18

3. Second Hand Taschenbörse

Die diesjährige Taschensammlung geht zugunsten von FRAU-SEIN: Ort der Begegnung und des Austauschs für Flüchtlingsfrauen.

Ein Integrations-Projekt der Offenen Kirche Elisabethen

Ort: Elisabethenkirche

Zeit: 16:00 – 22:00 Uhr

Facebook

Töggeliplausch im Irrsinn

Schauen Sie doch vorbei und zocken Sie ein paar Runden :)

Ort: Irrsinn Bar

Zeit: 20:00 - 00:00 Uhr

Bolgheri - Diner & Wein im Grand Hotel Les Trois Rois

Eine kulinarische Reise verbunden mit der Excellenz der toskanischen Weine aus der Region BOLGHERI. Kurzum, Genuss auf höchstem Niveau! Gönnen Sie sich diesen einmaligen Anlass im eleganten Ambiente des Salle Belle Epoque und der exquisiten Küche des Grand Hotel Les Trois Rois mit Freunden oder Partnern.

Ort: Grand Hotel Les Trois Rois

Zeit: 18:30 - 23:30 Uhr

Mash up Friday at soho

Die Mash up Freitage im soho sind der Schlüssel zu einem perfekten Start ins Wochenende und die Woche mit all ihren Verpflichtungen hinter sich zu lassen! Denn auch die Freitage sind ganz nach unserem Motto: eintreten, eintauchen und geniessen.

Ort: SOHO

Zeit: 22:00 - 04:00 Uhr

«ankomme dienstag – stop – fall nicht in ohnmacht»

Die grossartig geschriebene Komödie „ankomme dienstag – stop – fall nicht in ohnmacht“ von Jean Stuart: Denn wenn ein Totgeglaubter nach etlichen Jahren unvermittelt wieder bei seiner Witwe auftaucht, dann muss das eine vergnügliche Verwirrung stiften. Doch das Durcheinander wird noch grösser, da die Witwe gerade nochmals heiraten will. Wenn dann der Totgeglaubte zur Rückeroberung seiner Geliebten nicht nur seinen ganzen Charme, sondern auch seinen Zwillingsbruder einsetzt, der ihm gleicht wie ein Ei dem anderen, dann ist die totale Verwirrung vorprogrammiert.

Ort: Baseldytsche Bihni

Zeit: 20:15 Uhr

Samstag 07.04.18

Einfach mehr. Pop-UP Store

Einfach Mehr. Der etwas andere Pop Up Store. Ein Stuhl, eine Lampe, ein Messer? Sicherlich haben auch Sie etwas doppelt zuhause. Wir sammeln ab sofort genau diese intakten, schönen Gegenstände und bieten am 7. April in der Markthalle Basel andere doppelte Schätze kostenlos an. Weshalb? Weil wir gerne teilen statt horten.

Ort: Markthalle

Zeit: 13:00 - 17:00 Uhr

Season Opening mit Pekaton Soundsystem

Am Samstag 7.4. starte die Landestelle in die neue Sasion, kommen Sie vorbei und stossen Sie mit uns auf den Sommer 2018 an! Speziell freuen wir uns auf das Pekaton Soundsystem, welche uns mit sonnigen Beats in Stimmung bringt. Wir sind richtig motiviert und freuen uns sehr auf die neue Sasion und viele schöne Momente mit Ihnen.

Ort: Landestelle

Zeit: 14:00 - 20:00 Uhr

Open Stage Open Air (Performances in Public Spaces, Basel)

Performance Arts in Öffentlichen Räumen: Am Samstag, 7. April wird PANCH (Performance Art Network, CH) mit einer mehrstündigen Aktion in Basels Innenstadt präsent sein. Die Veranstaltung Open Stage Open Air ist eine Co-Produktion von PANCH und der Srinagar Biennale Basel. lm Rahmen dieser Veranstaltung werden knapp 30 Schweizer und internationale Künstlerlnnen aus 8 Nationen im öffentlichen Raum von Basel in einem abwechslungsreichen und vor Leben sprühenden Parcours nacheinander auftreten. Vom Barfüsserplatz bis zur Kaserne werden auf dem Weg dorthin an verschiedenen Stationen Performances stattfinden.

Ort: Start Barfüsserplatz

Zeit: 14:30 - 18:45 Uhr

Jubiläum - Ein Jahr Basel unverpackt

Basel unverpackt möchten das einjährige Jubiläum feiern - zusammen mit LOKAL blickt Basel unverpackt auf ein tolles erstes Jahr am Erasmusplatz zurück. Ab 13 Uhr lädt Basel unverpackt zu Häppchen und feinen Getränken aus dem Angebot ein. Natürlich kann man auch wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr einkaufen.

Ort: Basel unverpackt

Zeit: 13:00 - 18:00 Uhr

Sonntag 08.04.18

FC Lugano - FC Basel live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft auswärts auf den FC Lugano. Unsere Kommentatoren sind live für Sie dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 16 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 16:00 - 17:45 Uhr

Eierlesen "spezial" - unter dem Stern 125 Jahre TV Bottmingen!

Traditionelles Eierlesen mit Spezial Einlagen wie Sponsorenlauf, Unterhaltung und Showauftritten!

Ort: Schulhaus Hämisgarten

Zeit: 11:00 - 18:00 Uhr

Führung: Best of

Das Wertvollste, das Bekannteste, das Beliebteste – die «Best of»-Führung zeigt ausgewählte Objekte aus allen Ausstellungen. Zugleich werden die Kriterien solcher Rangfolgen hinterfragt: Sind sie abhängig von Sammlungsinteressen, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auch von persönlichen Vorlieben? Wer setzt was auf seine Bestenliste und warum?

Ort: Museum der Kulturen Basel

Zeit: 11:00 - 12:00 Uhr

Kizomba + Bachata - jeden Sonntag

Die Bar Rouge lädt jeden Sonntag zum «Kizomba + Bachata» Abend in luftiger Höhe ein. Im 30. Stock des Messeturms wird es so richtig SINNLICH: Tanzen Sie zu Kizomba sowie Bachata und versinken Sie gemeinsam im Lichtermeer der Stadt.

Ort: Bar Rouge

Zeit: 18:00 - 00:00 Uhr

