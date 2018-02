Die Events am Wochenende vor der Basler Fasnacht

Fasnacht in der Region

Freitag 16.02.18

Michael Clegg & Martin Guttmann

Clegg & Guttmann treten seit 1980 gemeinsam auf. Beide haben sie in New York studiert, und beide lehren heute an künstlerischen Hochschulen in Karlsruhe und Wien. In Basel richteten Clegg & Guttmann 1997 anlässlich des hundertsten Jahrestags des Ersten Zionistenkongresses eine Rauminstallation im Oberlichtsaal der Kunsthalle ein. Diese Installation wird nun, 20 Jahre später, in einer Neuinterpretation im Kunstmuseum Basel | Gegenwart gezeigt.

Ort: Kunstmuseum Basel

KimBo

KimBo ist in Zürich geboren, im Tessin aufgewachsen und lebt aktuell in Basel. Sie ist Teil des Basler Hip Hop-Künstlerinnen Kollektivs VYBEZBILDER. Ihre Single 'Partychick & Partydick' ft. BIGMaa., welche sexuelle Belästigung im Schweizer Nachtleben thematisiert, trifft den Nerv der Zeit und genoss Ende 2016 landesweite, mediale Aufmerksamkeit. Der Song 'F-Wort' ft. Sasa wurde indes zur inoffiziellen Hymne des Women's March Zürich 2017. Ihr Musikvideo 'Viaggiare' gewann 2011 am Filmfestival Centovalli den Preis 'Best Independent Production'.

Ort: Sommercasino

Zeit: 21:00 Uhr

Bravo Hits - The One and Only

Die Truppe rund um die einzig wahre Bravo Hits Party schlägt zum siebten Mal ihre Zelte auf. Dafür kramen wir ganz einfach das Beste und Schlechteste der BRAVO Hits «Complilations» heraus und schmettern es ungefiltert auf die Tanzfläche, dabei musikalisch völlig angstfrei, und das Publikum vor quasi keinem Trend der letzten 20 Jahre sicher. Egal ob DJ Bobo, Ace of Base oder Coco Jamboo und Konsorten, Geschmack und Qualitätsansprüche spielen an diesem Abend wirklich eine untergeordnete Rolle! Vielmehr darf ein jeder sich hemmungslos und in Erinnerungen schwelgend den eigenen Jugendsünden hingeben und jene Zeit als „Zurück in die Zukunft“ noch das am heissesten diskutierte Thema auf dem Pausenhof war wieder aufleben lassen.

Ab 23h00 geht es los mit dem musikalischen Irrsinn und spätestens wenn Britney Spears das erste Mal auf DJ Bobo trifft, kocht die Bude.

Ort: Viertel Club

Zeit: Ab 23:00 Uhr

I wuz born this way

Sophie Jungs Performance I wuz born this way…WHAT’S YOUR EXCUSE? (A Miss Spell to Free Yourself from Patriarchal Undermining in the Work Place) nimmt die Gestalt eines rasanten, redseligen Angriffs auf den zeitgenössischen Sexismus an.

Ort: Kunsthalle Basel

Zeit: 18:30 - 19:00 Uhr

Samstag 17.02.18

Lorenzo Mattotti. Imago

Der 1954 in Brescia geborene, heute in Paris lebende Maler, Illustrator und Comiczeichner Lorenzo Mattotti gehört zu den wichtigsten Comiczeichnern weltweit. Schon während seines Architekturstudiums in Venedig zeichnet er Comics, danach widmet er sich ganz dem Zeichnen, Malen und Illustrieren. Bereits Ende der 1970er-Jahre, als Gründer des Kollektivs Valvoline, vertritt Mattotti ein weit gefasstes Verständnis von Kunst, Architektur, Film und Design. Nach mehrheitlich schwarzweissen Anfängen findet er zu den dynamischen, farbstarken, expressiv aufgeladenen Bildern in fast wortlosen Comics, die ihn berühmt gemacht haben. Sein 1985 veröffentlichter sinnlicher Comicroman «Feuer» mit surrealistischen, traumtänzerischen Inhalten in ungewohnt kreidiger Technik ist ein Meilenstein der Comicgeschichte.

Ort: Cartoonmuseum Basel

Jugendjazzorchester

Lea Stuber (voc), Gabriel Raiser (vl), Sara El Hachimi, Marina Iten (as), Guillaume Lacarrere, Lisa Studer, Charlotte Lang, Philipp Schaub (bs/as), Carlo Bechtel (tp), Noah Eiermann (tp/flh), Syméon Kropf (tb), Gilles Hauert, Dominik Zäch (g), Zawadi Tissières (p/voc), Linus Meier (eb), Lucas Zibulski, Aaron Leutenegger (dr/perc)Ort: Union Grosser Saal

Ort: Jazzcampus Club

Zeit: 19:30 Uhr

Nourish Samstag Brunch at WICKY Conceptstore

Was gibt es besseres als mit Familie und Freunden zu brunchen. Besonders im Winter, wenn es draussen kalt und ungemütlich ist. Zusammen drinnen in unserem kleinen aber feinen Bistro um einen Tisch sitzen, mit einer tollen Konversation umgarnt mit feinsten Speisen und Getränken in den Tag starten. Wir könnten es jeden Tag so tun :) Wir vom Nourish Bistro laden dich zu einem köstlichen und gesunden Brunch ein, im Wicky ConceptStore am Brunngässlein nähe Bankverein. Wir freuen uns darauf, dich, deine Familie und Freunde mit einer Auswahl an süssen und salzigen Speisen, Fruchtsäften, Kaffee und Tee zu verwöhnen. Sichere dir gleich deinen Platz.

Ort: It's all about nourish

Zeit: 10:00 Uhr - 15:00 Uhr

FC Basel - St. Gallen live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft im Joggeli auf St. Gallen. Unsere Kommentatoren sind live für Dich dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 19 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

© Keystone

Ort: barfi.ch

Zeit: 19:00 - 20:45 Uhr

Schotte Soirée 2018

Wilkommen bei unserer letzten Vorfasnachtsveranstalltung vor den "drey scheenschte Dääg" in Basel.

Wir Stimmen euch mit Super Guggensoud aus Nah und Fern auf die kommende Fasnacht ein.

Ort: Volkshaus Basel

Zeit: 17:15 - 02:00 Uhr

Sonntag 18.02.18

Gäll de kennsch mi nit? Gottesdienstliche Feier am Sonntag vor dem Morgenstreich

Eine fröhlich-besinnliche Einstimmung auf die drei schönsten Tage im Jahr. Unter Mitwirkung von Comité-Schnitzelbängg, PfeiferInnen, Trommlern, Überraschungsgästen u.a.. Liturgie: Monika Hungerbühler.

Eintritt frei, Kollekte für die OKE und das Basler Marionetten-Theater. Anschliessend Apéro.

Ort: Offene Kirche Elisabethen

Zeit: 10:30 Uhr

Monatsführung Februar: Wenn's am Mäntig vieri schloot

Am 18. Februar 2018 nehmen wir dich mit in die Welt der berühmten Basler Fasnacht. Auf diesem Rundgang erfährst du alles über die berühmte Basler Fasnacht von ihren Ursprüngen bis zu ihrer heutigen Gestalt.

Ort: Tinguely Brunnen

Zeit: 16:00 - 17:30 Uhr

Morgestraich Warm Up

Die «drey scheenste Dääg im Joor» beginnen bald und versetzen die Stadt in einen Ausnahmezustand. Im Balz wird diese Zeit natürlich richtig gefeiert und auf den Morgestraich eingestimmt. Im Balzklub legt DJ Doobious auf, im Hinterzimmer ertönt eine elektronische All-Star-DJ-Crew. Ort: Vorstadttheater Basel

Ort: Balz Club

Zeit: 23:00 - 04:00 Uhr

Familientag: «Die Dreigroschenoper»

Einmal im Monat ist Familientag! An diesem Tag geht die ganze Familie besonders günstig ins Theater. Bis zu vier Kinder (unter 14 Jahre) kommen kostenlos in die Vorstellung, in Begleitung eines Erwachsenen (99.– Grosse Bühne, 29.– Schauspielhaus / Kleine Bühne) oder zwei Erwachsener (198.– Grosse Bühne, 59.–

Schauspielhaus / Kleine Bühne). Dabei gilt freie Platzwahl in allen Kategorien! Das Familienpaket ist an der Billettkasse und online im Ticketshop erhältlich.

Ort: Theater Basel

Zeit: 18:30 - 21:30 Uhr

