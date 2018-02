Die Events am ersten Februarwochenende

Freitag 02.02.18

Throwback - 90s to Zeros

Let's take it back to the 90s! lukJLite a.k.a. der Jazzy Jeff Basels sorgt heute Abend für nostalgische Feierlaune und Mitsinggarantien auf dem Parkett, denn es ist wieder einmal Zeit für #THROWBACK!

Also fragt eure Eltern nach ihren 90er-Schmuckstücken, die sie im Kleiderschrank wahren, startet eure Tamagotchis und lasst uns eine Nacht in Kindheitserinnerungen schwelgen! Zum Ausgleich gibts im Hinterzimmer Balsam für die elektronische Musikseele, und Frank Apollo versorgt euch all night long mit den richtigen Vibes zum durchtanzen! Lasst uns Balzen!

Ort: Balz

Zeit: 23:00 Uhr

CX#2: A to B

Immer noch setzen wir uns in ein Konzert und hören Musikern zu, wie sie ein Stück innerhalb eines begrenzten Zeitabschnitts spielen, von A nach B. Die lineare Zeit als Grundlage für Dramaturgie. Wie lange noch?

Ort: Gare du Nord

Zeit: 20:00 - 22:00 Uhr

Das Sichtbare und das Verborgene von Gido Wiederkehr

Gido Wiederkehr beschäftigt sich gern mit Farben, sie sind für ihn das Leben an sich. Die Kunstkritikerin Annemarie Monteil schreibt über den Künstler: «Es ist Gido Wiederkehr bis heute gelungen, im Zeitraum von fünfzig Jahren unablässiger Arbeit innerhalb eines strengen Konzepts, eines eigentlich schmalen Gestaltungsrahmens, nichts an Lebendigkeit und Fantasie zu verlieren: mit feingliedrigen konkreten Strukturen und nicht auszuschauenden Farbschichten entstehen immer neue Kompositionen, Überraschungen, Stimmungsräume.»

Ort: UPK Basel

Zeit: 08:00 - 20:00 Uhr

Ich zünde Licht an – KerzenLichtFeier zu Maria Lichtmess

In der KerzenLichtFeier am 2.2. sind Frauen und Männer eingeladen, sich am sichtlich zunehmenden Licht – die Länge des Tages – zu freuen und sich dem je eigenen inneren göttlichen Licht, das als Glut oder kleiner Feuerfunke unauslöschlich in jedem Menschen wohnt, zu widmen. Am Schluss wird der leicht angepasste armenische Lichtsegen gesprochen.

Ort: Elisabethen Kirche

Zeit: 18:30 Uhr

Samstag 03.02.18

Paysages urbains

Stadtlandschaften – längst sind sie keine Seltenheit mehr. Variantenreich wie die Naturlandschaften hat jede Stadt ihr eigenes Charisma, welches seit jeher Künstler fasziniert. In der Ausstellung „Paysages urbains“ setzten sich Markus Buchser, Rudolf Häsler und Paolo Pola auf ihre eigene Art und Weise mit dem Thema "Stadt" auseinander. Entstanden sind Werke, die in ihrer Technik ebenso unterschiedlich sind wie in ihren Betrachungsweisen.

Ort: Galerie Carzaniga

Zeit: 09:00 Uhr

Drummeli Première

Knüpft das Drummeli 2018 an den Erfolg von 2017 an? Geht das Rahmenspiel "zum Storgge wie allewyl" oder intrigiert es weiter frech wie die Waggis im letzten Jahr gegen die Unesco-Tante? Und wie präsentieren sich die Cliquen, Guggen und Schnitzelbängg? Antworten darauf gibt's nur am Drummeli vom 3. bis 9. Februar 2018 "Mee Vorfasnacht goot nit."

Ort: Musical Theater Basel

Zeit: 19:30 - 22:30 Uhr

Jurawürste selber machen

Die Würste von Metzger Francis Sauser sind bestens bekannt vom Juramarkt. In dem Workshop verrät er sein Geheimnis und macht Bauernbratwürste und Trockenwürste mit uns. Die Trockenwürste nehmen die Teilnehmer nach Hause für die Reifung.

Ort: Neue Alte Markthalle

Zeit: 16:00 Uhr - 21:00 Uhr

Zmorge / breakfast

Frühstückt bei uns für einen guten Zweck! Es gibt ein leckeres Angebot an herzhaften aber auch süssen Leckereien. Die Einnahmen fliessen in unsere Projekte. Wir freuen uns auf euch!

Ort: Chuchichäschtli

Zeit: 09:00 - 13:00 Uhr

Première "Das tapfere Schneiderlein"

Ein lustiges Grimm-Märchen in einer Fassung von Jonas Göttin. In Schweizer Mundart, ab 4 Jahren.

Ort: Basler Kindertheater

Zeit: 18:00 - 19:30 Uhr

Sonntag 04.02.18

Gratis Eintritt in die staatlichen Museen Basels

Am ersten Sonntag des Monats ist der Zutritt in die staatlichen Museen Basels gratis. Im Kunstmuseum beispielsweise sind der Eintritt in die Sammlung sowie die Ausstellungen Georg Baselitz und Clegg & Guttmann frei.

Russen

Die Ausstellung russischer Künstler stellt einen wichtigen Schwerpunkt der Sammlung Im Obersteg vor und nimmt anhand von Briefdokumenten Bezug auf eine von der Basler Kunsthalle 1932/33 geplante Ausstellung gleichen Titels.

Ort: Kunstmuseum Basel

FC Basel - FC Lugano live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft im Joggeli auf den FC Lugano. Unsere Kommentatoren sind live für Dich dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 16 Uhr auf barfi.ch ( Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 16:00 - 17:45 Uhr

Super Bowl LII Live

Das Union Diner zeigt das Spiel live auf NBC! Während unserer verlängerten Öffnungszeiten servieren wir euch eine Auswahl an amerikanischem Essen und Getränken. Wir werden Ribs, Burger, Chicken Wings, Kartoffelsalat und anderes servieren. Natürlich gibt es bei uns auch amerikanisches Bier.

Ort: Union Diner

Zeit: 22:00 - 04:00 Uhr

