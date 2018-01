Die Events am letzten Januarwochenende

Freitag 26.1.18

Sofia Hultén. Here's the answer. What's the question?

Als erste Ausstellung im neuen Jahr zeigt das Museum Tinguely Skulpturen, Installationen und Videos der Berliner Künstlerin Sofia Hultén (geb. 1972 in Stockholm). Hulténs Arbeiten nehmen ihren Anfang bei gefundenen Objekten – unscheinbaren Gebrauchsgegenständen oder Material aus der Welt der Baumärkte und Werkstätten. Durch methodische, manchmal das Absurde streifende Manipulationen studiert sie die von einem Vorleben gezeichneten Dinge oder überarbeitet die Gegenstände zu neuen Arrangements.

Ort: Museum Tinguely

Zeit: 11:00 Uhr

Glaibasler Charivari

Bekannte Basler Fasnachtsformationen wie die Basler Rolli Fasnachtsgesellschaft 1969, die Kleinbasler Guggenmusik Ohregribler oder der mehrstimmige Schnitzelbank d Gwäägi sorgen für fasnächtliche Unterhaltung am Charivari 2018. Die Pfyffergrubbe Spitzbuebe bietet mit ihren Piccoloklängen einen wahren Ohrenschmaus. Mathis Brenneis schlüpft in die Rolle des 'Blaggedde'-Verkäufers und präsentiert wiederum eine besondere Figur der Basler Fasnacht. Mit humorvollen, bissigen und besinnlichen Texten nimmt das Schauspiel-Ensemble in den 'Raamestiggli‘ regionale und globale Themen aufs Korn und überzeugt mit ihrem ganzen Können. Neben dem Charivari-Newcomer, Roger Wicki, setzt sich das Ensemble, unter der Leitung von Regisseurin und Schauspielerin Colette Studer aus den etablierten Kräften Mirjam Buess, Nico Jacomet, Tatjana Pietropaolo, Stephanie Schluchter und Martin Stich zusammen.

Ort: Volkshaus Basel

Zeit: 20:00 Uhr

Mizmorim Festival: Orient & Okzident - Desert Winds

Solistenensemble der Mädchen- und Knabenkantorei Basel. Antony Pay (Klarinette), Laurent Lefèvre (Fagott), Premysl Vojta (Horn), Doric String Quartet, Zoran Markovic (Kontrabass), Noam Greenberg (Klavier), Benedek Horváth (Klavier). Desert Winds von Josef Bardanashvili, Musik von Schubert

Ort: Druckereihalle (Ackermannshof)

Zeit: 19:00 - 20:00 Uhr

ABBA Gold

Sie ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten und liefert mit ihren unsterblichen Hits den Sound für Generationen: die Kultband ABBA! Dass die zahllosen Fans der schwedischen Ausnahmeband das einzigartige Feeling der unvergessenen ABBA-Songs auch heute noch originalgetreu erleben können, dafür sorgt die grandiose Live-Show „ABBA GOLD – The Concert Show“!

Ort: Musical Theater Basel

Zeit: 20:00 Uhr

Bravo Hits Party - Sandoase

Vier Monate bevor die Sandoase zur Wiedereröffnung ihrer Strandbar lädt, lassen wir es ein erstes Mal im neuen Kalenderjahr so richtig krachen. Am Samstag, den 27. Januar 2018 verwandeln wir das Dreiländereck in einen farbenfrohen Pop-up-Club und feiern mit dj unick und Don Disco bis in die frühen Morgenstunden zu den Songs unserer Kindheit!

Ort: Dreiländereck (Sandoase)

Zeit: 22:30 - 04:30 Uhr

Samstag 27.1.18

Cheese-Festival

Was gibt es besseres als ein Stück Käse zu geniessen von dem Sie genau wissen, dass es mit viel Liebe, Sorgfalt und Wissen um Tradition und Handwerk entstanden ist? cheese-festival bietet Ihnen mit Alpabfahrten, Käsefesten und dem Vollmondfondue, sowie weiteren Veranstaltungen rund um den Käse viele käsige Genuss-Momente. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ort: Markthalle Basel

Zeit: 09:00 - 17:00 Uhr

Mühle im Betrieb

Zweimal im Monat läuft das Wasserrad. Helfen Sie, die Schieber zu öffnen und staunen Sie, wie die Kraft des Wassers das schwere Rad antreibt. Die Müllersleute erklären die eindrückliche Mechanik, erzählen von alten Legenden und erwecken die spannende Geschichte der Mühle zum Leben.

Ort: Mühlemuseum

Zeit: 15:00 - 17:00 Uhr

Charity Hotel-Flohmarkt

Erlebe einen schönen Tag und besuche unsern Hotelflohmarkt. Stöbere durch viele Stände, geniesse leckere Snacks und nimm an unserem kuscheligen Gewinnspiel teil!

Ort: Swissôtel Le Plaza

Zeit: 09:00 Uhr - 16:00 Uhr

Jubiläumsveranstaltung 15 Jahre Lyrikfestival

In den 90er-Jahren traf sich eine Gruppe von Basler LyrikerInnen regelmässig, um sich über die eigene Schreibarbeit auszutauschen. 2001 lud Matthyas Jenny die Lyrikgruppe ein, ihre Texte öffentlich vorzustellen, und legte damit den Grundstein für das Internationale Lyrikfestival Basel. Über ein Dutzend Jahre ist es her, seit die Lyrikgruppe zuletzt mit ihren eigenen Gedichten auf der Festivalbühne stand. Das Jubiläumsjahr bietet die Gelegenheit, einen Blick auf ihren Schreibtisch zu werfen.

Ort: Literaturhaus Basel

Zeit: 14:30 Uhr

Boozook: The Baptism

BooZook ist nicht einfach ein Fest. Es ist ein Wesen, das sieht, hört, atmet uns wächst. Es ist hungrig und braucht Nahrung. Nahrung in Form von Ritualen mit lauter Musik, ekstatischer Liebe, Schweiss und tanzenden Leibern. BooZook braucht dich. Bist du bereit, in seine Welt einzutauchen? Eine Welt voller Rhythmen, Bässen, Schamanie und dreidimensionalen visuellen Erscheinungen? Bist Du bereit, BooZook deine Seele zu opfern? Dann sei Teil des Rituals. Lass' dich verführen von BooZooks Schöpfung und tanze dich zu erlesenen Sounds ins Party-Nirvana.

Ort: Sommercasino

Zeit: 22:00 Uhr

Frau Holle

Das Ensemble der Fauteuil-Märchenbühne freut sich, ab Ende Oktober 2017 das wunderschöne Grimm-Märchen "Frau Holle" in einer Dialektfassung aufzuführen.

Ort: Fauteuil

Zeit: 14:00 Uhr

Sonntag 28.1.18

Tatort & Schnitzel

Knusprig und blutig – tödlich und lecker. Dafne (Panda Basel) und die Heimat Basel laden ein zu Tatort & Schnitzel. Um 19:00 Uhr werden die Türen der Heimat geöffnet und Dafne serviert euch ihre hausgemachten Schnitzel mit Pommes. Um 20:15 Uhr findet dann das Screening der aktuellen Folge von Tatort statt.

Ort: Heimat

Zeit: 19:00 Uhr - 23:00 Uhr

RämPläm

RämPläm isch e farbebrächtige «Grand-Brie» vo Fasnachtsmusik und e kunterbunte Raige vo Lieder, gwürzt mit satirische Täggscht und alles zämme sinnlos gschpiggt mit unmöglige Szenarie, wo s fröhlige Publikum – allerdings uff aigeni gfohr – darf über sich ergoh loo. Verwirrige sin nit usgschlosse, sondern ghöre zum Programm!

Ort: Tabourettli

Zeit: 20:00 - 23:00 Uhr

YOGA in der KLARA

Du wolltest Yoga schon immer mal ausprobieren? Du willst du wohl fühlen in deinem Körper? Du willst einfach mal abschalten und deine Mitte finden? Das alles und noch viel mehr wartet auf dich in der super coolen KLARA, mitten in der Stadt. Du kannst also nach dem Yoga einen Grüntee schlürfen oder einfach direkt ins Apero fallen.

Ort: KLARA

Zeit: 10:30 - 15:00 Uhr

Sprechende Pfade

Im Hauptwerk des Abends, «Speakings» für Orchester und Live-Elektronik des englischen Komponisten Jonathan Harvey, spielt Sprache eine wichtige Rolle. Etliche Orchestermusiker werden in diesem Stück im wörtlichen Sinn ein paar Worte mitzureden haben … Auch «Scattered Ways» der jungen deutschen Komponistin Sarah Nemtsov (eine Schweizer Erstaufführung) benutzt elektronische Mittel wie Sampler oder ein verstärktes Toy-Piano. Dazwischen spielen wir zusammen mit dem Saxophonisten Marcus Weiss die Uraufführung von Mike Svobodas Konzert für Saxophon und Orchester mit dem Titel «Wittgenstein & Twombly», was eine musikalische Hommage des in Basel lebenden US-amerikanischen Komponisten an zwei grosse Köpfe des 20. Jahrhunderts erwarten lässt.

Ort: Musical Theater

Zeit: 19:00 Uhr

