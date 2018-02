Die Events an diesem Wochenende

Fasnacht in der Region

Seit letzten Donnerstag ist in der Region Fasnacht. Hier geht es zur Übersicht

Freitag 09.02.18

Drummeli - Dernière

Knüpft das Drummeli 2018 an den Erfolg von 2017 an? Geht das Rahmenspiel "zum Storgge wie allewyl" oder intrigiert es weiter frech wie die Waggis im letzten Jahr gegen die Unesco-Tante? Und wie präsentieren sich die Cliquen, Guggen und Schnitzelbängg? Antworten darauf gibt's nur am Drummeli vom 3. bis 9. Februar 2018 "Mee Vorfasnacht goot nit."

Ort: Musical Theater Basel

Zeit: 19:30 - 22:30 Uhr

Sculture

Als erste überblickshafte Ausstellung der filmischen Arbeit von Yuri Ancarani (*1972) präsentiert dieses Panorama Produktionen des italienischen Künstlers von 2010 bis heute und macht die akribische Präzision und charakteristische Ästhetik sowie die skulpturale Tiefe in seinen Filmen sichtbar, die kritisch Männlichkeit, Arbeit und soziale Codes hinterfragen.

Ort: Kunsthalle Basel

Crossroads Festival - Conversations

Auch dort, wo die übergeordneten (nationalen) Mandate klar definiert sind, wird deren Umsetzung stark von lokalen Bedingungen und Umständen beeinflusst. Kulturelle, soziale und religiöse Sensibilitäten, potenzielle Konflikte, Interessengruppen, die lokale Geschichte und das aktuelle politische Klima müssen alle miteinbezogen werden. Vor diesem Hintergrund diskutiert das Panel über die Arbeit und den Einfluss der Verbindungsbüros von Pro Helvetia, die Möglichkeiten, die sie eröffnen, sowie die Herausforderungen, die sich ihnen stellen.

Ort: Kaserne Basel

Zeit: 17:00 - 18:30 Uhr

Klangkarussell - Charity Night

Während im Klub zu elektronischer Musik das Tanzbein steppt, verschafft Niels Frankes Fotoausstellung einen Einblick in das Leben eines Flüchtlingskindes – ein Leben zwischen Flüchtlingscamp und der Be Aware And Share - Schule. Mit dem Eintritt unterstützt du die sozialen Projekte von Be Aware And Share im In-und Ausland. Gemeinsam können wir einen kleinen Teil zu einer friedvolleren Welt und bunten Zukunft beitragen.

Ort: Viertel Klub

Zeit: 23:00 Uhr

Samstag 10.02.18

Basel Short Stories

Die Ausstellung Basler Short Stories richtet einen Blick auf die umfangreiche und in mancher Hinsicht weltberühmte Sammlung des Kunstmuseums Basel, mit der Absicht, auch weniger bekannte Aspekte der Bestände in neuen Zusammenhängen zu zeigen. Projektionsfläche und Hintergrund dieser Präsentation sind sowohl illustre wie auch vergessene, private und welthistorische, zum Teil groteske Ereignisse aus der Geschichte der Stadt Basel, die anhand der Bestände des Kunstmuseums reflektiert werden.

Ort: Kunstmuseum Basel

Hallenflohmarkt

Wir bieten einen grossen Flohmarkt mit fünfzig Standplätzen für alle, die bei sich zu Hause Platz schaffen oder das ein oder andere Schnäppchen ergattern möchten. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Ort: Union Grosser Saal

Zeit: 10:00 - 15:00 Uhr

White'n'Dark

Geniesst eine unvergessliche Nacht auf dem roof-top von Basel und lasst euch von unseren DJs verzaubern: DJ Philly lässt das Thermometer höher schlagen. Schwingt eure Hüften im 30. Stock zu Charts, Urban Tracks und Latin Hits. Unsere exotischen Cocktails setzen dem heissen Sommer-Feeling noch eins oben drauf! Auf dem 31. Stock sorgt DJ Tomstone für eine unvergessliche Party Nacht: Party Tunes all night long!

Ort: Bar Rouge

Zeit: 17:00 Uhr - 04:00 Uhr

FC Thun - FC Basel live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft auswärts auf den FC Thun. Unsere Kommentatoren sind live für Dich dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 19 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 19:00 - 20:45 Uhr

Historical Tour

How did the city of Basel become what it is today? On this tour we try to trace the important steps Basel has taken in it’s more than 2000 year old history and decorate it with some (more hidden) sights. We try to follow a chronological order as good as we can and built the pillars of the earth from the bottom to the top. We beginning with the Celts and Romans, visit the bishopric, elect a pope, built up the once biggest European paper and silk industry, join Switzerland and end up with the resourceful chemical research center from today. Whether you're a visitor, just moved to Basel or have been living here for a longer time: Everybody is welcome! There's no need to sign up, just show up :)

Ort: Tinguely Fountain

Zeit: 11:00 - 13:00 Uhr

Sonntag 11.02.18

Weilen ohne Eilen - Einladung ins Spiel-Wohnzimmer

Höhlen bauen, den Kaufmannsladen organisieren, das Friseurgeschick testen und die Tickets der Besucher kontrollieren – unsere Ausstellungsprojekt zum Anfassen WEILEN OHNE EILEN lädt mit unvergänglichem Spielsachen zum endlosen Spielen ein. Objekte aus der Spielzeugsammlung liefern dazu Inspirationen, aber vor allem geht es in unserem Museumswohnzimmer um das Verweilen bei Tee und Geschichten und natürlich ums Spielen, Spielen, Spielen! Tägliches Z'Vieri im Wohnzimmer inklusive..

Ort: Spielzeugmuseum Riehen

Die vierte Gewalt - Premiere

DIE VIERTE GEWALT gewährt nicht nur nahe Einblicke in den Arbeitsalltag bei DER BUND, ECHO DER ZEIT, WATSON und REPUBLIK, er nimmt uns auch mit auf eine sehr persönliche Reise des Filmautors, der in seiner Schulzeit noch mit Schreibfeder und Tintenfässli kämpfte, und sich dann, wie wir alle, zum digitalen User entwickelte: Ein cineastische Biografie zwischen Faszination und Misstrauen.

Ort: Kult Kino atelier

Zeit: 11:00 Uhr

Das Lehrerzimmer - Eine Passion

«Das Lehrerzimmer – Eine Passion» ist nach «Frau Kägis Nachtmusik» und «Affenhaus» die dritte Produktion,in der sich das Vorstadttheater mit dem Bildungswesen auseinandersetzt. Dieses Mal aus der Perspektive der Lehrer, ihrem Leben zwischen Berufung und Alltag. Wie halten sie Schritt in dem skurrilen Räderwerk Schule, und wie überleben sie im momentanen Mahlwerk der Bedürfnisse?

Ort: Vorstadttheater Basel

Zeit: 11:00 Uhr

Sonntags-Brunch

Brunch Buffet à discrétion- jetzt reservieren für den 11.2.2018Ort: Union Diner

Ort: Café Vonlanthen

Zeit: 09:30 - 15:00 Uhr

