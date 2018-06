Die Events in Basel am ersten Sommerferien-Wochenende

Freitag, 29. Juni 2018

HillChill Openair Festival 2018

Das HillChill wird 18! Grund zum Feiern also. Seien Sie auch ein Teil der grossen Feier am letzten Juniwochenende in diesem Jahr in Riehen und stossen Sie darauf an - natürlich mit dem selbstgebrautem HillChill Ueli Bier.

Bezahlen tun Sie für den Eintritt natürlich wie immer, so viel wie Ihnen das Festival auch wert ist - pay as you like!

PROGRAMM Freitag 29. Juni

18:00-18:30 The Night Is Still Young

18:30-19:15 Serafyn

19:15-20:00 Nobody Reads

19:45-20:30 Dennerclan

20:30-21:15 Magic & Naked

21:15-22:15 Anarkia Tropikal

22:15-23:00 Immigration Unit

23:00-00:00 Fuck Art, Let’s Dance!

23:15-00:00 Zøla

PROGRAMM Samstag 30. Juni

15:30-16:00 O’Neal

16:00-16:45 Mono Mojo

16:45-17:15 Halbrahm

17:15-18:00 Harvey Rushmore & The Octopus

18:00-18:45 Asbest

18:30-19:15 Don’t Kill The Beast

19:15-20:00 Dirk Dollar

19:45-20:30 Klaus Johann Grobe

20:30-21:15 Hermann

21:15-22:15 Isolation Berlin

22:15-23:00 Das Lunsentrio

23:00-00:00 Zaperlipopette!

23:15-00:00 Cella

Mehr Infos zum Line-Up gibt es auf der Homepage:

www.hillchill.ch

Ort: Sarasinpark in Riehen, Baselstrasse 100, 4125 Riehen

Zeit: ab 17:00 bis bis Sonntag, 01. Juli 2018, 02:00 Uhr

Roche'n'Jazz | Zachusa

Ein trinationales Gipfeltreffen im Kleinstformat, dessen dichter, meist eruptiver und stets expressiver Sound für viel Spannung sorgt.

Zum Abschluss seines Gastaufenthalts in Basel präsentiert der renommierte südafrikanische Schlagzeuger Kesivan Naidoo, dessen Spiel mit seinen mannigfaltigen Timbren und seiner Konzentration unbändige Kraft ausstrahlt, ein Trio mit dem nicht minder energiegeladenen Malcolm Braff und dem furiosen US-Bassisten Reggie Washington. Im Zentrum des Projekts stehen nicht komplexe Rhythmen, sondern jene kirchlichen Harmonien, die den Jazz Südafrikas geprägt haben. Mit ihren kontinuierlichen Progressionen schaffen die genialen Musiker eine fast sakrale, aber dennoch temperamentvolle, abwechslungsreiche und fesselnde Atmosphäre.

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Afrikastudien

Ort: Musuem Tinguely

Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr

Summerblues Basel 2018 – 10. Glaibasler Bluesfescht

Das 10. Glaibasler Bluesfescht – Summerblues Basel 2018 – verwandelt am 29. Juni 2018 die Kleinbasler Altstadt wieder in einen riesigen, pulsierenden Bluesclub: 33 Bands bringen bei der Jubiläumsausgabe eine geballte Ladung Live-Blues in höchster Qualität auf die sieben Openair Bühnen und an die Standorte von «Blues uff der Gass». Am Spielort «Volkshaus» wird zum bereits vierten Mal in Serie der Final der «Swiss Blues Challenge» ausgetragen und der Blues Schweizermeister gekürt.

Zahlreiche Gastronomen warten am grössten Openair-Bluesanlass der Schweiz zudem an den Spielorten und auch unterwegs in den Gassen und Strassen mit einem attraktiven kulinarischen Angebot auf. Dank dem Engagement der Sponsoren und Partner können alle Konzerte und das ganze Festgelände bei freiem Eintritt besucht werden.

Für die komplette Programmübersicht von «Summerblues Basel», «Blues uff der Gass» und dem Final der «Swiss Blues Challenge»:

www.summerblues.ch

Ort: Kleinbasler Altstadt

Zeit: 18:00 Uhr bis Samstag, 30. Juni 2018, 01.00 Uhr

Bodo Wartke: Was, wenn doch

Mitreissendes Klavierkabarett sowie verblüffende Denkanstösse auf unser alltägliches Miteinander.

Bodo Wartke scheut sich nicht, einfache, existenzielle Fragen zu stellen: Was treibt uns an? Wieso fällt es uns schwer, Wandel als Chance anzunehmen? Warum handeln wir aus Angst anstatt aus Liebe?

“Was, wenn doch?“ ist ein poetisches Spiel mit den Möglichkeiten, nachdenklich und unterhaltsam zugleich. Der Klavierkabarettist beleuchtet Ausnahme- und Dazwischenzustände. Was macht der Clown, wenn er traurig ist? Warum haben wir so ein Faible fürs Knöpfedrücken? Ein ungebremster Bodo brennt für das, was er tut, und singt neue, akute Lieder.

www.bodowartke.de

Ort: Volkshaus Basel

Zeit: Türöffnung: 18:30 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr, Ende: 22:00 Uhr

Samstag, 30. Juni 2018

EiWi Bahndammfest

17. Internationales EiWi Bahndammfest Spur 1 Live Steam Betrieb auf 4 Gleisen. Es werden Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich, aber auch aus den Niederladen, Grossbritannien und den USA erwartet. Bis zu 40 unterschiedliche Loks und Züge sind pro Tag beim Fahren zu bewundern. Auch verschiedene Lokhersteller zeigen ihre Neuheiten. Es gibt Speis und Trank in der Gartenwirtschaft.

Ort: SMCC, Swiss Model Car Club Rennbahn, Schliefhof, 4108 Witterswil

Zeit: 10:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag, 01. Juli 10:00 bis 16:00 Uhr

Liquid Garden - Werk 8

Die Verpflichtung unserer Umwelt und unserem Planeten gegenüber soll nicht nur Pflicht sein, sondern auch Spass machen.

Im Rahmen dieses wohltätigen Events präsentieren sich sieben eingeladene Top Barkeeper-Innen und natürlich auch das WERK 8 an 8 verschiedenen Bars auf unserer schönen Terrasse.

Mit vorab zugelosten Zutaten aus dem Garten kreieren sie jeweils einen alkoholischen und alkoholfreien Cocktail.

Der Erlös der verkauften Drinks wird für ein Projekt der Stiftung «Pro Specie Rara», welche sich für die kulturhistorische und genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren engagiert gespendet.

Ein Grillstand mit verschieden kulinarischen Spezialitäten, musikalische Live Untermalung und eine sommerliche Atmosphäre runden den Quartier - Fest Charakter ab.

Ort: Werk 8

Zeit: 16:00 bis 22:00 Uhr

Duets

Improvisationen von Musikerinnen und Musikern des Jazzcampus Basel in der Ausstellung «Theaster Gates. Black Madonna».

Ort: Im Kunstmuseum Basel, Neubau

Zeit: 15:30

Cesarhof Mini-Festival - Day & Night

In diesem Jahr wird es eine kleine Ausgabe des Festivals im Nordstern geben, damit der Geist des Cesarhof Festivals weiterlebt! Ab 16h auf dem Roofdeck (FREE ENTRY) und ab 23h geht’s dann in den Club, bis in die frühen Morgenstunden wird dieser zum Vibrieren gebracht werden!

Ort: Nordstern Basel

Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr bis Sonntag, 01. Juli 2018 09:00 Uhr

Berliner Luft mit Britta Arnold, YokoO, Emanuel Satié

Berliner Nächte in Basel! Eine durchaus sehr für Berliner Sound sinnbildliche Ausgabe von Berliner Luft steht bevor, denn die drei ausgewählten Gäste dieser Nacht repräsentieren jeder für sich ein Erscheinungsbild der Clubmusik der deutschen Hauptstadt. Da wäre First-Kater-Lady Britta Arnold, welche gerade mit ihrem neuen Label Happy Camper für Furore sorgt. Dazu gesellt sich mit YokoO einer der absoluten Durchstarter der letzten Jahre. Mit seiner verträumten Musik auf Labels wie Kindisch und All Day I Dream verzückt er gerade Menschen rund um den Planeten.

Letzter im Bunde ist Emanuel Satié, seinerseits schon sehr lange im Geschäft und eines der Aushängeschilder des Überlabels Get Physical.

Begleitet werden die 3 von Basels Grande Dame Herzschwester, den Bunte Kuh Machern Sascha Stohler & Pan und den Berliner Luft Kreativköpfen Alain Heiniger und Dave Multitask.

Ort: Viertel Klub

Zeit: 21:00 Uhr bis Sonntag, 01. Juli 2018, 07:00 Uhr

Summer Closing: Everyone is a DJ, b**** (Hot in Herre)

An jeder Homeparty gibt es den einen oder die eine, die das AUX Kabel an sich reisst und Mukke macht – ob gewünscht oder nicht. Im Idealfall hat diese Person einen guten Musikgeschmack und sorgt für gute Stimmung. Was an einer Homeparty geschieht, kann definitiv auch in der Heimat stattfinden. Neben den beiden Gastgebern Ben aka «DJ Juicy Hands» und Tom aka «DJ White Chocolate» erwarten die Gäste wie gewohnt viele weitere talentierte DJs und DJanes. SUMMER CLOSING: Das Beste zum Schluss. An diesem Wochenende wird die Sommerpause eingeläutet und es wird noch mal richtig gefeiert.

Ort: Heimat Basel

Zeit: 23:00 Uhr bis Sonntag, 01. Juli 2018, 05:00 Uhr

Sonntag, 01. Juli 2018

Sonntagsbrunch

Am 01. Juli lädt die Sandoase zum Sonntagsbrunch im Hafen von Basel. Warme Brötchen, zarte Croissants, frischer Lachs, knuspriger Speck, heisse Chipolatas, Quiche- und Käsewähen, Aufschnitt, Pastetchen, Rührei und fruchtiges Birchermüsli.. Geniessen Sie ein leckeres und reichhaltiges Buffet in dem neuen Sandoase Loft.

Ort: Sandoase

Zeit: 10:00 bis 13:00 Uhr

Brotbacken: Vom Korn zum Römerbrot

Wie wurde vor 2000 Jahren Korn zu Brot verarbeitet? Schritt für Schritt erleben und gestalten Kinder und ihre Familien gemeinsam eine Brotproduktion wie in römischer Zeit: Zuerst wird das Korn auf der römischen Steinmühle gemahlen. Danach fordert das Kneten und Formen des Teiges die persönliche Kreativität. Anschliessend wandern die Brote in den Ofen und werden zum Schluss noch warm und duftend mit nach Hause genommen.

Ort: Augusta Raurica

Zeit: 11:00 Uhr, 13:00 Uhr und 15:00 Uhr

Jugend Circus Basilisk

Zum 49. mal startet der Jugend Circus mit rund 50 jungen im Alter zwischen 7 bis 17 Jahren zur Tournee. Über 10 Monate lang wurde fleissig trainiert und an den Nummern gefeilt, welche sie jetzt stolz präsentieren.

Ort: Rosentalanlage Basel

Zeit: 18:00 Uhr

Kizomba Night Basel

Jeden ersten Sonntag im Monat präsentiert Bailamos Salsa die Kizomba Night im Soho Basel: Die Beste Mischung aus Kizomba, Tarraxa und Semba lässt jedes Tänzerherz höher schlagen. Gönnen Sie sich die prickelnde Auszeit und geniessen Sie die pulsierenden Rhythmen und sinnlichen Klänge zur Musik von dem DJ Dereck (ZH).

Ort: Balz Basel

Zeit: 20:00

