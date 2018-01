Die Events in Basel am zweiten Januarwochenende

Freitag 12.1.18

Open House Hyperwerk

Am Dreispitz öffnet das Hyperwerk am Freitag seine Tore und stellt die Bachelor- und Masterstudiengänge vor. In mehr als 20 verschiedenen Projekten und Workshops stellen die Studierenden ihre neusten Arbeiten vor.

Ort: Campus der Künste

Zeit: 13:00 Uhr - 32:59 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Bäretag

Viele Kleinbasler Ehrengesellschaftler taten den Kleinbasler Bär als Totgeburt ab, als dieser am 12. Januar 1999 erstmals durchs Kleinbasel zog. Am Freitag, 12. Januar, wird er dies nun zum 20. Mal tun. Für die Gesellschaft zum Bären ist dies ein Grund zur Freude und zum Feiern.

Pfyfferli

Die hauseigene Vorfasnachtsveranstaltung des Theater Fauteuil bietet eine tolle Einstimmung auf die "drey scheenschte Dääg".

Ort: Theater Fauteuil

Zeit: 20 Uhr

Comedy: Wild West Basel

Am Mimösli 2018 dreht sich alles um das Thema «Wild West Basel». Was hat uns bewegt, geärgert und worüber haben wir gelacht? Das Mimösli 2018 lässt vieles pointiert Revue passieren.

Ort: Häbse-Theater Basel

Zeit: 19:30 Uhr

Party: Disco vs. Salsa

Auf dem 30. Floor lassen Salsa DJs alle Tänzer-Herzen höher schlagen: Salsa, Bachata und Cha Cha Cha.

Ort: Bar Rouge

Zeit: ab 17 Uhr

Party: Bravo Hits

Die Truppe rund um die legendäre Bravo Hits Party schlägt zum siebten Mal ihre Zelte auf. Das Beste und Schlechteste der BRAVO Hits «Complilations» wird ganz einfach heraus gekramt und ungefiltert auf die Tanzfläche geschmettert. Das Publikum ist vor keinem Trend der letzten 20 Jahre sicher.

Ort: Das Viertel

Zeit: ab 23 Uhr

Samstag 13. 1. 18

Theater: Pink Money

PINK MON€Y mag keine Labels, sondern zelebriert unsere Verschiedenheit. pink money beschreibt die Kaufkraft der LGBTI+ Community, insbesondere die eines damit verbundenen Tourismus. Wer dieses Geld ausgibt, wer es bekommt und zu welchem Preis, davon handelt PINK MON€Y. PINK MON€Y ist Performance, Party und Protest in einem.

Ort: Kaserne Basel

Zeit: 21 Uhr

Party: 2000er Party

DIE 2000er Party in Basel hat sich innert kürzester Zeit zur erfolgreichen Partyreihe entwickelt. Beste Stimmung garantiert!

Ort: Heimat

Zeit: ab 23 Uhr

Sonntag 14.1.18

Sammeltag: Männerkleider

Be Aware And Share - BAAS und Basel hilft mit sammeln Männerkleider für die Menschen auf den Strassen von Paris.

Ort: Chuchichästli, Schützenmattstrasse 40

Zeit: 14 - 18 Uhr

Diskussion: Kebensverlängerung und Sterbehilfe

Die Hightechmedizin macht den Todeszeitpunkt zu einer verhandelbaren Grösse. Dank innovativen Wirkstoffen und immer ausgeklügelteren Apparaturen lassen sich heute selbst die schwersten, ehemals tödlich verlaufenden Erkrankungen aufhalten.

Mit: Prof. Dr. Stephan Marsch, Chefarzt Intensivstation, Universitätsspital Basel, Dr. David Shaw, Institut Bio- und Medizinethik, Universität Basel, Dr. Caroline Schröder Field, Münsterpfarrerin, Basel

Moderation: Katharina Bochsler, Wissenschaftsredaktorin, Radio SRF

Ort: Pharmazie-Historisches Museum, Hörsaal, Totengässlein 3

Zeit: 15:00 Uhr - 17:00 Uhr

