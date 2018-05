Ein sommerliches Wochenende steht bevor: Die Events in Basel

Freitag, 25. Mai 2018

She She Pop (DE) «Oratorium»

Eigentum verändert das Bewusstsein. Es trennt Freundinnen und Freunde, es erteilt Macht über andere, es schliesst aus. Eigentum ist selbstverständlich. Und man spricht nicht darüber. Nichts ist so konstituierend für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben, nichts wirkt so trennend auf die Gemeinschaft wie das Eigentum. She She Pop möchten mit «Oratorium» das Geheimnis des Eigentums lüften, es auf eine Bühne zerren.

Ort: Kaserne Basel

Zeit: 20:00 Uhr, sowie Samstag 26.05.2018 um 20:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Kabarett: URBAN PRIOL «gesternheutemmorgen»

Tiefsinniges, brandaktuelles Kabarett: Priols neues Kabarett-Programm "gesternheutemmorgen" ist ein farbenfrohes Feuerwerk der gehobenen Unterhaltung.

Ort: Theater Fauteuil und Tabourettli, Spalenberg 12, 4051 Basel

Zeit: 20:00 Uhr, sowie Samstag 26.05.2018 20:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Mit dem Nuggi ins Museum

Mit dem Baby kann man nicht ins Museum? Kann man wohl! Man führt stolze Eltern, Tanten, Onkel, Cousins oder Grosseltern mit Baby (bis ca. 2 Jahre) im Kinderwagen oder Tragetuch in lockerer Atmosphäre durch die Ausstellung.

Ort: Forum Würth Arlesheim, Dornwydenweg 11, 4144 Arlesheim

Zeit: 15:00 bis 16:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Lovebugs - 25th Anniversary Concert - Zusatzkonzert

Das Jubiläumskonzert vom Samstag, 26. Mai ist bereits ausverkauft. Aufgrund der grossen Nachfrage gibt es am Freitag, 25. Mai ein Zusatzkonzert!

Zu ihrem 25. Geburtstag kehren die Lovebugs an den Ort zurück, an dem vor einem Vierteljahrhundert alles begann: Im Sommercasino Basel fand 1993 nämlich ihr allererster Auftritt statt. Mit einem Repertoire von gerade mal sieben Songs spielte die Band anlässlich eines Nachwuchswettbewerbs vor einer Handvoll begeisterten Freunden. Der Rest ist Geschichte.

Ort: Sommercasino Basel

Zeit: 20:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Samstag, 26. Mai 2018

Spalenberg Brunch

Am Samstag können Sie rund um den Spalenberg brunchen. Alle Geschäfte die einen roten Teppich vor die Tür legen sind mit dabei. Es erwarten Sie zahlreiche Köstlichkeiten die das Herz höher schlagen lassen und einen gemütlichen Brunch ausmachen.

Ort: Spalenberg

Zeit: 10:00 bis 14:00 Uhr

Zur Facebook Veranstaltung

PREDIGERHOFFEST 2018

Nun ist es so weit: Der Predigerhof wird mit einem grossen Fest wieder eröffnet! Feiern Sie mit uns! Wir laden Sie herzlich dazu ein am Samstag, 26. und Sonntag, 27. Mai 2018. Schlendern Sie über das Gelände, begegnen Sie Menschen und Tieren und gönnen Sie sich ein Zvieri. Haben Sie Lust auf eine Partie Boule? Oder möchten Sie lieber gemütlich dem Jodlerclub oder Sulp zuhören? Sind Sie neugierig auf Schwingen? Dies und noch viel mehr erleben Sie am Eröffnungsfest auf dem Predigerhof.

Ort: Predigerhof

Zeit:

Samstag, 26. Mai 2018 ab 12 Uhr

Sonntag, 27. Mai 2018 ab 10 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook-Veranstaltung

OPEN CALL INTERNET YAMI-ICHI BASEL

Organisiert vom HeK (Haus der Elektronischen Künste Basel)

Der Internet Yami-Ichi (Internet Black Market) ist ein offen-für-jedermann Flohmarkt, wo Menschen sich treffen, um “Internet-artige” Waren oder Dienstleistungen im physischen Raum auszutauschen. Ursprünglich aus Tokyo, wurde der Internet Yami-Ichi vom Künstlerduo Exonemo und dessen 'online art collective IDPW' gegründet. Seither gab es Yami-Ichi Märkte in über 10 Städten weltweit wie New York, Berlin, Tokyo, Brüssel und Amsterdam – und nun bereits das zweite Mal in der Schweiz.

Ort: HeK - Haus der elektronischen Künste Basel, Freilager-Platz 9, 4142 Münchenstein

Zeit: 13:00 bis 17:30 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Velobörse beim Barfüsserplatz

Diesen Samstag führt velomaerkte.ch draussen vor dem eigenen Shop hinter der Barfüsserkirche einen grossen Fahrradmarkt durch. Erwartet werden rund vier- bis fünfhundert Occasionen und ebenso viele stark reduzierte Neuvelos.

Ort: Velomaerkte Basel, Barfüssergasse, 4051 Basel

Zeit: 10:00 bis 20:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Frisbee und Fairplay: Schweizer Ultimate Meisterschaften

Basel ist nach vielen Jahren wieder Austragungsort der Schweizer Ultimate Meisterschaften. Ultimate ist ein berührungsloser Mannschaftsport, der mit einem Frisbee® gespielt wird und komplett auf Fairplay basiert. Die Sportart wurde in den USA erfunden und wird heute weltweit gespielt.

Ort: Sportzentrum Pfaffenholz, 5 Rue Saint-Exupéry, 68300 Saint-Louis, Frankreich

Zeit: 10:30 bis 20:30 Uhr und Sonntag, 27.05.2018 von 09:00 bis 17:30 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

BasGame 2018 - 5. Basler Brettspieltag

Egal, ob neugierig auf die Welt der modernen Gesellschaftsspiele oder passionierter Spieler, der endlose strategische Spielstunden liebt, Sie werden einen Platz am BasGame finden. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, neue Spiele auszuprobieren und neue Leute kennenzulernen! Einfach, gemütlich und mit viel Spass.

Ort: Volkshaus Basel

Zeit: 11:00 bis 21:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

SOFA-Konzert mit Duo-Tomsis

Die Geschwister Tom und Lea Rollbühles gründeten 2014 das Duo Tomsis, nachdem sie mit der Familienband zahlreiche Auftritte in der Region hatten. Eine warme Ätmosphäre erzeugt der oftmals 2-stimmige Gesang mit souveränem Gitarrenspiel. Während Tom Melodien komponiert, verwandelt Lea ihre Gefühle in Worte. Was daraus entsteht, sind fein abgestimmte, berührende Pop-Melodien, die schnell ins Ohr und Herz gehen. Ein Must-Hear für alle die sich nach tiefgründigen Melodien und ehrlichen Texten sehnen.

Ort: CONTO - 4056

Zeit: 20:00 - 22:00 Uhr

Zur Facebook Veranstaltung

Sonntag, 27. Mai 2018

28. Dreiländer-Lauf

Ein Lauf ohne Grenzen – am 27. Mai 2018 startet der 28. Dreiländer-Lauf auf dem Marktplatz in Basel. Die Strecke des Halbmarathons (21,1km) führt über drei Landesgrenzen – Schweiz (Basel), Frankreich (St. Louis) und Deutschland (Weil am Rhein). Bevor der Weg in das Herz der Altstadt von Basel zurückführt, wird der Rhein viermal überquert.

Start und Ziel auf dem Marktplatz in Basel:

10.30 Uhr Start 10,3km

10.35 Uhr Start Schülerlauf 2,3km

10:45 Uhr Start Halbmarathon 21,1km

Weitere Informationen

Panini-Tauschbörse im Park im Grünen

Es wird wieder fleissig gesammelt und getauscht. Die Migros Basel organisiert bereits zum sechsten Mal die grosse Panini-Tauschbörse

Ort: Park im Grünen in Münchenstein

Zeit: 10:00 bis 14:00 Uhr

Kinderkleiderbörse

An der Kinderkleiderbörse in der Markthalle Basel können Sie schöne Secondhand-Kleider und Schuhe für Babys, Kleinkinder und Kinder kaufen (und auch verkaufen).

Im Angebot sind Kleider von Grösse 50 bis 152 und Schuhe von Grösse 20 bis 37 für Mädchen und Jungs.

Ort: Neue Alte Markthalle Basel

Zeit: 11:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

Zweiter KUNSTSONNTAG

Das Atelier René Packeiser lädt ein, gemeinsam mit 19 KünstlerInnen des ehemaligen Schöpflin-Areals in Lörrach Brombach zum zweiten Kunstsonntag.

Schnuppern Sie Atelierluft, geniessen Sie die Athmosphäre, stellen Sie Fragen oder verlieben Sie sich in ein Kunstwerk.

Ort: Alte Schöpflin Fabrik Lörrach Brombach, Franz-Ehret-Straße 7, 79541 Lörrach

Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr

Weitere Informationen

DAS ZELT: Neues von Michel aus Lönneberga

Bei allem Unfug, den er anstellt – der Michel trägt sein Herz am richtigen Fleck. In seiner neusten Geschichte hilft er unter anderem den Armen von Lönneberga und bringt diesen einen vollen Korb mit Leckereien ins Armenhaus. Doch als er erfährt, dass die gierige Vorsteherin alles alleine verputzt hat, wird er so richtig wütend und lässt sich kurzerhand etwas ganz Besonderes einfallen...Mit viel Witz und packender Musik inszeniert Brigitt Maag einmal mehr ein wunderbares Kindermusical basierend auf den Erzählungen von Astrid Lindgren.

Ort: DAS ZELT, Rosentalanlage

Zeit: 11:00 bis 13:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung

HAGEN RETHER «Liebe» Kabarett

Sternstunde des Kabaretts: Meister der kurzweilig-intelligenten und oft hochpolitischen Pianoplauderei. Die Welt wird täglich ungerechter, das Geflecht aus politischen und wirtschaftli­chen Abhängigkeiten immer dichter: Vor diesem Hintergrund lässt Hagen Rether Strippenzieher, Strohmänner und Sündenböcke aufziehen.

Ort: Volkshaus Basel

Zeit: 19:00 Uhr

Weitere Informationen

Zur Facebook Veranstaltung