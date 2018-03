Events am ersten Märzwochenende

Freitag 02.03.18

Stefan Auf der Maur - KVA, Kreisel & Krokodil

Geboren und aufgewachsen ist der heute 38-jährige Schweizer Künstler in Luzern. Seit 2004 lebt und arbeitet er als Illustrator und freischaffender Künstler in Basel. Stefan Auf der Maur setzt sein Augenmerk auf alltägliche Dinge: So kommt es, dass er weggeworfene Kuscheltiere porträtiert oder Industriebauten und Verkehrsinseln auf eigene Art dokumentiert – in Öl, auf Leinwand, als Zeichnung oder als Keramikskulptur. In der aktuellen Ausstellung stellt er in drei Räumen je ein Themengebiet seines Schaffens vor: Stadtansichten, Verkehrsinseln/Kreisel und die vielgeschätzten Kuscheltierporträts.

Ort: Galerie Hilt

Café Dialogue

Gibt es die richtige Philosophie zum Älterwerden?

Café Dialogue richtet sich an alle Basler Seniorinnen und Senioren, die sich in angenehmer Atmosphäre zu den wichtigen Fragen des Älterwerdens austauschen möchten. Die Gesprächsthemen werden von den Teilnehmenden gemeinsam bestimmt. Die Anlässe werden moderiert von Andreas Brenner, Professor für Philosophie. Im Café Dialogue ist kein philosophisches Wissen gefragt, sondern vielmehr spontanes gemeinsames Nachdenken, Diskutieren und Philosophieren oder einfach nur Zuhören im Kreise neugieriger Menschen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Ort: Union

Zeit: 16:00 - 18:00 Uhr

Das namenlose Gespenst

Oh je! Auf dem Grabstein ist nichts mehr zu entziffern! Doch solange der Verstorbene keinen Namen hat, findet sein Gespenst einfach keine Ruhe. Es benötigt ganz dringend Eure Hilfe. Gemeinsam könnt Ihr nämlich das Rätsel um den verschwundenen Namen lösen. Auf einem spannenden Rätselrundgang durch die antike Stadt weisen Euch Duftspuren aller Art dabei den Weg.

Ort: Augusta Raurica

Zeit: 10:00 - 16:00 Uhr

Bscene

Das ehrenamtlich organisierte Basler Clubfestival präsentiert während zwei Tagen im Jahr eine geballte Ladung Musik. Mit dem Schwerpunkt auf der regionalen Musikszene, zieht die BScene sowohl Musikschaffende als auch KonzertgängerInnen gleichermassen in ihren Bann. Doch auch nationale und internationale KünstlerInnen sind wichtiger Bestandteil des jährlichen BScene-Programms, denn das Festival reicht weit über Kantons- und Ländergrenzen hinaus. Geboten wird grösste musikalische Vielfalt: von Rock über Pop zu Hip-Hop und Metal; vom Newcomer zum Liebling und Star.

Ort: Basel

Zeit: Ab 21:00 Uhr

Samstag 03.03.18

FC Basel - Zürich live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft im Joggeli auf Zürich. Unsere Kommentatoren sind live für Dich dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 19 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 19:00 - 20:45 Uhr

Faszientraining - Die Klubschule bewegt die Schweiz

30 Minuten Faszientraining zum reinschnuppern!

Ort: Klubschule

Zeit: 10:15 - 10:45 Uhr

Grand Beatbox Battle

Ort: Volkshaus Basel

Stéphane Berger - No Stress, No Fun

"Stress isch s’neue Statussymbol!" Unter diesem Motto stöckelt, torkelt und stolpert Stéphanie Berger durch ihre abendfüllende Comedyshow „No Stress, No Fun!“.

Ort: Tabourettli

Zeit: 20:00 Uhr

Nachtflohmarkt

Flohmärkte sind etwas für Frühaufsteher. Für euch ein Problem? Dann besucht doch einfach unseren Nachtflohmarkt! Er beginnt erst um Fünf Uhr abends und fliesst tief in die Nacht. Ideal kombinierbar mit einer Verköstigung am Streetfood Saturday.

Ort: Markthalle

Zeit: 17:00 - 22:00 Uhr

Sonntag 04.03.18

Gender Trouble

Weshalb haben Männer lieber kleinere Frauen? Oder bevorzugen Frauen grosse Männer? Wie gross ist das grösste von Frauen angefertigte Objekt in unserem Museum? Und jenes von Männern? Woran erkennt man weibliche Alphatiere? In der Führung werden Objekte untersucht auf ihre Beziehung zu Männern und Frauen. Dabei leuchten überraschende Facetten auf im ewigen «gender trouble» – im Spiel der Identitäten von Frau und Mann.

Ort: Museum der Kulturen

Zeit: 11:00 - 12:00 Uhr

Vom Joggeli mit de Zoggeli - Und de vile Schöggeli

Dr Joggeli mit de Zoggeli hätt so gärn es Schöggeli.

Är fragt d Käthi: Bittibätti, ich hätt so gärn es Schöggeli!

Was, Töggeli? – Nei, ned Töggeli, es Schöggeli!

Joggeli liebt Schöggeli über alles. Aber ob er sie auch bekommt? Was zu Beginn ein einfacher Wunsch ist, wird je länger je komplizierter. Statt Schöggeli gibt es Töggeli, Zötteli, Fötteli, Fädeli, Gäbeli, Güfeli und sogar Tüüfeli! «Vom Joggeli mit de Zoggeli» ist eine Hommage an «Joggeli sött ga Birli schüttle» von Lisa Wenger. Wenn es beim Klassiker um die Durchsetzung

eines Befehls geht, ist es nun eine Reihe lustiger Missverständnisse, die sich immer weiter steigert. Aber auch hier gilt: Unbedingt laut lesen!

Ort: Kulturhaus Bider & Tanner

Zeit: 10:45 Uhr

Sonntagsbrunch

Das reichhaltige Buffet umfasst: Fleischspezialitäten, eine vielfältige Käseauswahl, Lachs, köstliche Brotkreationen aus der Bäckerei Kult und auch Spezialgerichte wie Couscous und weitere Köstlichkeiten. Auf Bestellung servieren wir Ihnen Eier und warme Speisen wie Baked Beans und Speck. Natürlich darf bei einem herzhaften Brunch Buffet die süsse Verführung nicht fehlen.Verwöhnen Sie Ihren Gaumen in einer gemütlichen Atmosphäre.

Ort: Bibliothek Bar

Zeit: 10:00 - 14:00 Uhr

