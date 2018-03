Events am letzten Märzwochenende

Freitag 23.03.18

Hasenglück und Osterfreuden

Im reizvollen, österlich geschmückten Gartenpavillon des Hauses zum Kirschgarten werden zahlreiche Füllformen in Hasengestalt in einer kleinen Präsentation gezeigt. Diese Hasenfiguren, die zum Verkauf von Pralinées und Schokoladeneiern genutzt wurden, stammen aus der Sammlung von Barbara Frei-Stürchler. Sie zeigen zusammen mit einigen Stofffiguren die vielen Erscheinungsformen des populären Eierbringers. Ein prachtvoller, mit vielen handgemalten Eiern geschmückter Strauss aus Frühlingszweigen bietet einen besonderen Augenschmaus und sorgt für Vorfreude auf das Osterfest.

Ort: Haus zum Kirschgarten

Zeit: 11:00 – 17:00 Uhr

Orgelspiel zum Feierabend

Orgelspiel zum Feierabend in der Leonhardskirche Basel

Ort: Leonhardskirche Basel

Zeit: 18:15 Uhr

Andreas Thiel - Der Humor

Kaum ein Schweizer Satiriker polarisiert wie er. Dandy und Paradiesvogel Andreas Thiel, von den einen bejubelt, von den anderen gehasst, forscht in seinem neusten Kabarettprogramm «Der Humor» nach Wurzel und Wirkung von dem, was uns zum Lachen bringt. Andreas Thiel erklärt in diesem unter Morddrohung entstandenen Bühnenprogramm, was überhaupt noch lustig ist. Denn in Zeiten, in welchen Komiker unter Polizeischutz das Publikum zum Lachen bringen, wird es lustig. Wenn das Bundesamt für Kultur verbietet, öffentlich über Meinungsfreiheit zu reden, wird es spannend. Wenn Politiker die Satire als Sicherheitsrisiko sehen und vor humoristischer Betrachtung warnen, wird es interessant. Wie geht ein Satiriker mit dieser absurden Kombination von Terror, Angst und Humorlosigkeit um? Die Antwort gibt’s im Tabourettli

Ort: Tabourettli

Zeit: 20:00 Uhr

Flower Power Balznacht

All you need is Love! Wieder einmal wird der Klub von unserer Balz Familie mit Liebe und Dekomaterial gefüllt, und wir haben auch schon das passende Motto bereit, um die winterliche Kälte und Traurigkeit etwas in den Hintergrund zu drängen: Flower Power!

Wir appellieren an die Blumenkleider und Hawaiihemden in Ihren Kleiderschränken, und freuen uns auf eine bunt-fröhliche Nacht unter Freunden!

Ort: Balz

Zeit: 23:00 Uhr

Lauf ABC mit Alain Hutter

Lauf ABC mit Alain Hutter. Anmelden unter 061/281 11 45, info@membewegt.ch.

Ort: Mem Sport

Zeit: 19:00 - 20:00 Uhr

Samstag 24.03.18

La Piscine № 6

Ein Jahr ist es bereits her, seit dem wir das letzte Mal das Badhuesli eingeheizt haben. Umso mehr freuen wir uns auf unsere nächsten Gäste: Mit Manamana vom Leipziger Label KANN und Agonis, den wir zum dritten Mal unter den Gewölben des Badetempels begrüssen dürfen, sind wir bereit für die sechste Runde La piscine. Bis dann ♥

Ort: Badhuesli

Zeit: 23:00 Uhr

Frühlingsmarkt Kleinhüningen

Bei uns im Klÿck gibt’s beim Frühlingsmarkt verschiedene Stände mit vielfältigem, ansprechendem und einzigartigem Sortiment und es ist garantiert für jedes Budget etwas dabei! Es warten diverse Getränke, multikulturelle Spezialitäten, Kuchenbuffet, feine Köstlichkeiten aber auch Kaffee und Tee auf Sie.

Ort: KLŸCK Quartiertreffpunkt Klybeck/Kleinhüningen

Zeit: 10:00 - 18:00 Uhr

Concert Duo Rivage, guitare et chant

C'est en tant que pédagogues que Claire Decaux, professeur de chant et de chef de chœur, et Luis Orias Diz, professeur de guitare ont commencé leur collaboration. Leur entente, leur curiosité musicale et leur goût partagé pour la musique de chambre les ont amenés à créer le Duo Rivage, afin de partager avec le public des programmes de musiques des 20ème et 21ème siècles.

Ort: Tapetenmuseum

Zeit: 18:30 Uhr

Bettina Dieterle «Suffragetten-Blues»

Ein poetisch-musikalischer Abend mit Absurditäten und Geschichten aus dem 21. Jahrhundert. Garantiert keine Comedy, sondern politisches Kabarett vom Feinsten. Hier müssen Sie keine Schenkel klopfen, sondern mitdenken. Nicht nur Ihre Lachmuskeln, auch Ihre Synapsen werden aktiviert. Garantiert politisch unkorrekt und pädagogisch lustvoll. Ob Frauenstimmrecht, Europapolitik oder Genderwahnsinn, kein Thema ist dieser Suffragette zu heiss, um nicht thematisiert oder besungen zu werden. Keine Figur des öffentlichen Lebens zu schade, um nicht auf der Schippe des Spotts zu landen.

Ort: Theater im Teufelhof

Zeit: 20:30 - 23:00 Uhr

Sonntag 25.03.18

BACH in BASEL (VII) – Passion

Münsterorganist Andreas Liebig

Ort: Basler Münster

Zeit: 18:00 - 21:00 Uhr

Kindernachmittag

Wir basteln was tolles zu Ostern, lassen uns das Gesicht schminken, hören uns spannende Geschichten an oder backen etwas ...MIT EUCH! Am Kindernachmittag im Chuchichäschtli Dazu gibt es eine kleine Auswahl an Getränken und kleinen Snacks zu einem kleinen Preis.

Ort: Chuchichästli

Zeit: 14:00 - 17:00 Uhr

«Rhyschänzli am Sonntag offen, Konzert im Restaurant Union und Club 25 – Première im Des Arts»

Aufgrund der Weltmesse für Uhren und Schmuck (Baselworld) öffnet das Rhyschänzli auch am Sonntagabend, 25. März 2018, seine Küche und ist ab 18 Uhr offen.

Ort: Rhyschänzli Gruppe

Zeit: 18:00 Uhr

