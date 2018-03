Events an diesem Wochenende

Freitag 09.03.18

Metropole in Schwarz-Weiss

Bereits bei der Gründung der Werbeagentur Éditions Paul-Martial 1926 richtete Paul-Martial Haeffelin ein Fotoatelier ein. Dies sollte sich als zukunftsweisend herausstellen, denn bald war das junge Medium Fotografie aus der Werbung nicht mehr wegzudenken. Der Éditions Paul-Martial dienten Fotografien als Material für Drucksachen wie Plakate, Broschüren und Inserate. Die Bilder fortschrittlicher Fahrzeuge, üppiger Schaufensterauslagen und moderner Industriearchitektur erzählen vom Komfort und Wohlstand in Paris. Das Ziel der Éditions war es nie, die Stadt zu dokumentieren. Allerdings ist sie als Kulisse nicht wegzudenken und deshalb in grossem Umfang abgebildet.

Ort: Kunstmuseum Basel

Barbara Hutzenlaub jubiliert

30 Jahre ist es her, dass Barbara Hutzenlaub das Licht der Bühne erblickte. Musikalisch und gesanglich zaubert sie Highlights aus der altbewährten Handtasche und gewährt neue Einblicke in ihr Innenleben. Mit gekonntem Jodel, Salsa und ihrer Rockröhre schafft sie mühelos mit ihrer zartbesaiteten Musikerin Coco-Chantal (Muriel Zemp) den Spagat zwischen Slapstick und Satire.

Ort: Theater Fauteuil - Tabourettli

Zeit: 20:00 - 22:30 Uhr

Vom Chemielabor zum Stadtlabor

Hat Basel die Power, das neue Klybeckquartier innovativ und zukunftsweisend zu entwickeln?

Auf dem Podium: Barbara Buser, Architektin, Stadtbildkommission; Lukas Ott, Leiter Kantons- und Stadtentwicklung; Andrea Knellwolf, GR CVP, Mittelstandsvereinigung; Aline Schoch, Stadtsoziologin; Christoph Moerikofer, Verein Zukunft.Klybeck, Moderation: Roger Ehret

Ort: Unternehmen Mitte

Zeit: 19:00 - 21:00 Uhr

Night Rider's '80s Party im Atlantis - Walk -tis Way Vol.

«Zum siebten Mal tanzen wir im Atlantis durch die Nacht!»: Die Frisur gestylt und die Schultern aufgepolstert, haben wir alle Hits dabei, und servieren diese flinker als K.I.T.T. sein Lauflicht blinken lässt ! Wir lassen die alten Zeiten wieder aufleben und tanzen in Zukunft mit unserer neuen Crew mit lukJLite (25up), DJK (Apollo 80s), DJ ToHo (Route66) & DJ Uran. Also nix wie Walk -tis way, seid willkommen in unserer Funkytown und geniesst diese Celebration !

Ort: Atlantis Basel

Zeit: 22:00 - 04:00 Uhr

Samstag 10.03.18

Aneignung und Fortschreibung in Musik und Kunst seit 1900

Unter dem Titel RE-SET: Aneignung und Fortschreibung in Musik und Kunst seit 1900 ist im Museum Tinguely vom 27. Februar bis zum 13. Mai 2017 eine auf das Thema Bearbeitung fokussierte Sammlungspräsentation der Paul Sacher Stiftung, einer der weltweit renommiertesten Forschungszentren für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, zu sehen. Das Projekt befasst sich mit der Bedeutung von Bezugnahmen auf frühere Musik und ihrer kreativen Überarbeitung in Form von Wieder-und Weiterverwendung im 20. Jahrhundert, sei es gesamthaft oder in Teilen. Aus den rund 120 Sammlungen der Paul Sacher Stiftung von so bedeutenden Komponisten und Interpreten wie u.a. Béla Bartók, Mauricio Kagel, Bruno Maderna, Steve Reich, Wolfgang Rihm, Igor Strawinsky, Edgar Varèse, Anton Webern, werden vielfältigste Exponate (Musikmanuskripte, Briefe, Tonaufnahmen, Film-Dokumente) präsentiert. Darunter befinden sich beispielsweise verschiedene Stadien und Ausführungen von Partituren wie auch Dokumente zu Strawinskys Stück Sacre du printemps (1911-13), das als Vorlage zur Filmmusik von Walt Disneys Fantasia (1940) diente, Varèses Amériques oder Kagels Konzeptstück Ludwig van aus dem Jahr 1970.

Ort: Museum Tinguely

Vessels

Hochpräziser organischer Club-Sound: Mit ihrem vierten Album «The Great Distraction» sind die fünf Briten auf dem derzeitigen Höhepunkt ihres Schaffens angelangt und holten sich Bestnoten von der Musik-Presse. Illustre Gäste wie The Flaming Lips, John Grant oder Vincent Neff von Django Django steuerten ihre Vocals zu den epischen Songs bei. Die Band aus Leeds evoziert live euphorische Tanzstimmung und epische Glücksmomente auf den Konzertbühnen vom Glastonbury Festvial bis zum Berghain Dancefloor. Mit zwei Drummern, zig Synthesizern, Gitarren und weiteren Effekt-Gadgets sind Vessels live ein wahres Erlebnis. Mit ihrem letzten Album «Dilate» erlebte die Band 2015 eine Transformation von einer soliden Post-Rock-Gruppe zu einer exzellenten Live-Electronica-Band. Fans von Caribou, Jon Hopkins oder Moderat sollten sich Vessels auf keinen Fall entgehen lassen.

Ort: Kaserne

Zeit: 20:30 Uhr

Bier Basel | Die Basler Craft Bier Messe

Erleben Sie die ganze Vielfalt von handwerklich hergestellten Bieren vom klassischen Lager über Ales und IPA bis zu deftigen Stouts. Dazu gibt es ein attraktives Begleitprogramm. Neben einer "Biermeile" mit vielen Brauereien bietet das Begleitprogramm Kurse und Workshops für (Hobby)Brauer, Bier-Degustationen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und einen Bereich "Rund ums Bier" mit Braubedarf, Kulturgeschichte und Infos rund um Bier und Brauen.

Ort: Markthalle Basel

Zeit: 12:00 - 23:00 Uhr

1. Klask Schweizermeisterschaft

Wer ist der beste WKF Klask-Spieler der Schweiz und qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft? Sei dabei, wenn am 10. März 2018 in Basel die Bälle rollen und die Magnete fliegen.

© Wikimedia/ Achim Raschka

Ort: Braubude Basel

Zeit: 12:00 Uhr

Schnuppertag Jubla

Schnuppertag von Jungwacht Blauring Basel-Stadt. Die Suche nach den gestohlen Diamanten. Spannender Streifzug durch Basel mit kniffligen Rätsel für Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Die Diamanten des Grafen von Glitzerstein wurden gestohlen. Es gilt knifflige Aufgaben zu lösen und Zeugen in Basel zu befragen. Dein Mut und deine Fähigkeiten sind gefragt. Verpflegung und ein kleines Geschenk kostenlos dabei.

Ort: Pfarreiheim St. Clara

Zeit: 14:00 - 17:00 Uhr

Sonntag 11.03.18

Bengal Stream

Das S AM Schweizerische Architekturmuseum präsentiert noch bis zum 24. Juni 2018 die Ausstellung «Bengal Stream. Die vibrierende Architekturszene von Bangladesch », kuratiert von Niklaus Graber, Andreas Ruby und Viviane Ehrensberger. Produziert in Zusammenarbeit mit dem Bengal Institute for Architecture, Landscapes and Settlements, Dhaka

Ort: Architekturmuseum

Naâman

Naâman ist wohl der Durchstarter der Reggae-Szene! Reggae-Musik ist in Frankreich ein sehr beliebter Musikstil. Namhafte Künstler wie Raggasonic, Sinsemilia und nicht zuletzt auch Dub Inc und Danakil bringen die Säle zum « Kochen »! Genau diese Szene ist seit einigen Jahren um ein Mitglied reicher geworden! Es ist die Geschichte eines kometenhaften Aufstieges: Die eines jungen Sängers mit einem hinreissenden Lächeln. Naâman repräsentiert mit seinem explosiven Reggae vermischt mit karibischen Vibes die neue Reggae Generation. Erlebe diese Energie, wenn er mit seinem dritten Studioalbum « Beyond » im Metro Club auftritt. Gute Stimmung und Good Vibes sind garantiert.

Ort: Grand Casino Basel

Zeit: 19:00 Uhr

Luzern - FC Basel live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft auswärts auf Luzern. Unsere Kommentatoren sind live für Dich dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 16 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 16:00 - 17:45 Uhr

