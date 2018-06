Heisse Temperaturen und viel los: Das Wochenende in Basel

Freitag, 08. Juni 2018

imagine Festival

Zum 17. Mal steigt das imagine Festival mit internationalen Durchstartern und lokalen Newcomern. Gemeinsam wird ein Zeichen für Vielfalt und Jugendkultur im Herzen der Stadt gesetzt.

Zum ersten Mal findet das imagine Festival an drei Standorten statt. Während auf dem Barfüsserplatz die Gitarren und Keyboards loslegen, lädt der Klosterhof hinter die Barfüsserkirche zum Verweilen und Flanieren bei gemütlicher Atmosphäre ein. Währenddessen wird im imagine Pärkli beim Theaterplatz intensiv in die diesjährige Thematik eingetaucht: das Thema der kulturellen Aneignung. Dem Thema wird sich auch in der Quaderaustellung gewidmet, die mit einer Vernissage um 18 Uhr eröffnet wird.

Ort: Barfüsserplatz, Klosterhof und Theaterplatz

Zeit: ab 18:00 Uhr, sowie Samstag 09. Juni 2018 ab 15:00 Uhr

Erlenmattfest

Das Erlenmattfest findet zum dritten Mal statt. Unter dem Motto "Vielfalt der Kulturen" wird dort Essen & Trinken, Unterhaltung, Musik, Stände, Spass und Austausch

Ort: Erlenmattpark

Zeit: 16:00 bis 22:00 Uhr und Samstag, den 09. Juni 2018 von 10:00 bis 22:00 Uhr

Premiere des 2. Theaterkurses der Saison: The Sting

Hät öppert vo eu usegfunde wo dure?/ Ja! Mir müänd richtig Süd – West/ Warum weisch du das?

Entscheidungen treffen, Abzweigungen nehmen, nicht mehr wissen wie und wo weiter, sich ablenken und verirren – bis man zum Schluss gar nichts mehr weiss!

Sie werden mitgenommen auf eine Reise mit ungewissenem Ausgang, unvorhersehbaren Abzweigungen und vielen Fragezeichen.

Ort: Junges Theater Basel

Zeit: 20:00 sowie Samstag, den 09. Juni um 20:00 und Sonntag, den 10. Juni um 20:00

Vernissage «The Music of Color. Sam Gilliam, 1967–1973»

Sie sind herzlich eingeladen zur öffentlichen Vernissage der Ausstellung «The Music of Color. Sam Gilliam, 1967–1973» im Kunstmuseum Basel | Neubau mit Konzert und anschliessendem Apéro.

Es sprechen:

Elisabeth Ackermann, Regierungspräsidentin Basel-Stadt

Josef Helfenstein, Direktor und Kurator

Jonathan Binstock, Kurator

Ort: Kunstmuseum Basel

Zeit: 18:30 bis 21:30 Uhr

Samstag, 09. Juni 2018

1 Jahr Abfüllerei Basel

1 Jahr Abfüllerei Basel! Seit 12 Monaten kann man im Gundeli unverpackt einkaufen und das soll gefeiert werden! Am Samstag, 9. Juni von 9 – 16 Uhr sind deshalb Freunde des unverpackten Einkaufens und alle Neugierigen zur Geburtstagsfeier eingeladen. Es warten kleine und größere Überraschungen: Feines zum Degustieren, Neuheiten im Sortiment sowie Do-it-yourself-Demos für die Herstellung von allerlei Nützlichem.

Ort: Abfüllerei Basel, Güterstrasse 169, 4053 Basel

Zeit: 09:00 bis 16:00 Uhr

Quartierflohmi Matthäus

Einzelne private Flohmis fügen sich zu einem grossen Ganzen. Entdecken Sie das Matthäusquartier von einer neuen Seite!

Ort: Im gesamten Matthäusquartier

Zeit: 11:00 bis 18:00 Uhr

Grand Reopening Styx Bar - Roaring 20's vs. Funky 70's

In der Styx Bar wird wieder geshaked! Nicht nur die Shaker, sondern auch die Hüften - Das Styx Team freut sich, die Bar mit einem Knaller wiederzueröffnen! Wir präsentieren die erste "Crossover Night" - diesen Samstag treffen die roaring twenties auf die funky seventies!

Ort: Styx Bar, Untere Rheingasse 9, 4051 Basel

Zeit: 20:00 bis 04:00 Uhr

Anderland

ANDERLAND- die Farben sind wir! Von den Machern von Barbarella, Ok Sébastien, Queer Planet & GayBasel Schiff.

Ab 19 Uhr auf dem Dach, Ab 23 Uhr im Klub.

Klub:

Lydia Sanz (Barcelona)

Taylor Cruz (Queer Planet)

DJ Juiceppe (Barbarella)Ort: Park im Grünen

Ort: Das Viertel, Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel

Zeit: 15:00 bis 18:00 Uhr

Do Not Sit On The Ship | Open Air Day & Club Night

Während sich andere Clubs so langsam in die Sommerferien verabschieden, beginnt die Zeit, in der der Nordstern sich gänzlich entfaltet: Wie viele andere Schweizer Locations kann das Nordstern schon auf einen ähnlich bezaubernden und grosszügigen Outdoor-Bereich zurückgreifen, einen, der erst noch auf dem Wasser liegt… Und so wird die Türöffnung auch heute wieder vorverlegt und zwar in den frühen (und hoffentlich sommerlichen) Nachmittag. Mit Guti und Behrouz spielen heute – neben Jan Blomqvist bei seiner Nordstern Premiere – gleich zwei Headliner an dieser Do Not Sit On The Ship Day & Night, die dem Club eng verbunden sind. Diese Feierei ist eine Showcase von Behrouz’ Do Not Sit On The Furniture: Unter diesem Namen führt der Nordstern-Freund in Miami ein Label und einen Club, positioniert inmitten der quirligen und weltweit berüchtigten Szene von Miami Beach. Dandara und Dejan repräsentieren die inländische Auflegerschaft..

Ort: Nordstern Basel, Westquaistrasse 19, 4057 Basel

Zeit: ab 16:00 Uhr bis Sonntag Morgen, den 10. Juni 2018 um 08:00 Uhr

Sonntag, 10. Juni 2018

HeRheinspaziert

Die ganze sportliche Vielfalt im, auf und am Rhein. Lassen Sie sich von der ganzen sportlichen Vielfalt im,auf und am Rhein begeistern. Es wird Frische, Bewegung und Spass an das innerstädtische Rheinufer gebracht

Kostenlose Schnupperkurse der Wassersportvereine laden zur Entdeckung ein: Setzen Sie sich in einen Grosskanadier und erfahren Sie, was Teamarbeit wirklich ist. Zuwenig Adrenalin für Sie? Dann versuchen Sie sich mit Wasserski. Die Wassersport­ vereine von Basel­Stadt bieten für Gross und Klein, Alt und Jung Spannendes zum Erleben und Geniessen. Eine Verpflegungsmöglichkeit zur Stärkung und zum Verweilen ist vorhanden.

Ort: unterhalb der Mittleren Brücke

Zeit: 11:00 bis 17:00 Uhr

Musikalische Sonntage in der Lange Erlen

Die musikalischen Sonntage in der Lange Erlen und auch unter der Woche. Kommen Sie und geniessen Sie Gratiskonzerte aus allen 3 Länder aus der Region. Von der Big-Band der Stadtmusik Basel, über die Polizeimusik Basel, über die Harmonie von Saint-Louis bis zu der Stadmusik Lörrach und noch viele mehr!

Ort: Restaurant Lange Erlen

Zeit: 11:00 bis 13:00 Uhr

Flusspiraten

Die abenteuerlustigen Flusspiraten sind wieder auf dem Rhein unterwegs:

«Luis im Piratenland»: Der keine Luis hat vor lauter Tablet- und Fernsehschauen verlernt, wie man spielt. Als ihn seine Mutter eines Tages ohne Tablet ins Zimmer schickt, ist es ihm unendlich langweilig. Er hat nur einen Wunsch: Er möchte sein Tablet haben. Da erscheint ihm Jeannie, die Piratenfee. Sie nimmt den kleinen Luis mit in die bunte Welt der Piraten. Ein wildes Piratenabenteuer beginnt, welche die Fantasie des kleine Luis wieder so richtig beflügelt. Nach einer turbulenten Schifffahrt spielt das Piratenstück im Hafen bzw. auf der Piraten Insel.

Ort: Basler Personenschifffahrt, Westquaistrasse 62, 4057 Basel

Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr

Marcel Schwald (BS) «Das Jacob Burckhardt Katzenstück»

******

Jacob Burckhardt 1818–2018

******

Jacob Burckhardt – „der Mann auf der Tausendernote“ – ist dem breiten Publikum ein bekannter Unbekannter. 120 Jahre nach seinem Tod steht sein Werk in harter Konkurrenz mit der täglichen News – Flut der Infotainment-Gesellschaft, die sich anhand von Populismus politische Meinungen bildet und sich mit Katzenvideos und GIFs Entspannung verschafft.

Das «Jacob Burckhardt Katzenstück» will die Bedingungen einer Wiederentdeckungs-Arbeit in Form eines multimedialen Leseraums sicht- und erfahrbar machen. Es lockt sein Publikum mit Mechanismen der Spasskultur an und etabliert absichtlich eine grösstmögliche Spannbreite zwischen trivialer Unterhaltung und intellektueller Literatur-Rezeption. Bewusst wird schon mit dem Titel Burckhardts berühmter Name mit dem populären und ikonischen „Katzen-Phänomen“ gekoppelt. Die Versprechung dieser Juxtaposition soll sich denn auch erfüllen.

Ort: Kaserne Basel

Zeit: 16:00 bis 22:00 Uhr

6. Abo-Konzert: «Panta Rhei»

Zum Abschluss der Saison wird im Alten Kraftwerk, der angesagtesten Event-Location in Basel – zu einem Konzert neben Faradayschen Käfig und unter einem 40 Tonnen schweren Kran eingeladen. An diesem Abend in dieser ehemaligen, direkt an der Birs gelegenen Industriehalle, wo früher Stromverteiler und Isolatoren hergestellt wurden, wird sich zeigen, dass alles im Fluss ist – gerade auch in der Musik unserer Zeit! Mit dabei ist das Schweizer Kaleidoscope String Quartet, das sich mit einem Sound, der in die Melodik des Folk, in den Drive des Swing und in die Wucht des Rock treibt, einen Namen gemacht hat. Im Zentrum des Programms steht die Uraufführung von drei Werken für Streichquartett und Orchester von Simon Heggendorn, dem Kaleidoscope-Primgeiger.

Ort: Altes Kraftwerk, Birsstrasse 301, 4052 Basel

Zeit: 19:0 bis 21:00 Uhr

Cinema Night - Sandoase

Unvergesslich die romantischen, witzigen und actiongeladenen Kinoabende vor zwei Jahren. Da es rund um die Fussball WM 2018 erneut einen überdimensionalen LED-Screen in der Oase gibt, wird es auch dieses Jahr den einen oder anderen Klassiker geben. Unter dem Motto "Jurrasic Park" startet diesen Sonntagabend bei bestem Wetter das Film-Vergnügen. Die nostalgische Erstausgabe von 1993 feiert in diesem Jahr ihr 25-Jähriges Jubiläum. Grund genug für einen dinosaurierreichen Abend.

Der Eintritt ist frei.

Ort: Sandoase Basel

Zeit: 19:0 bis 21:00 Uhr

