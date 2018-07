Open Air: Musik, Theater und eine Ausstellung auf dem Rhein. Das sind die Events in Basel

Freitag, 06. Juli 2018

Das Sommerferien Theater für Kinder und die ganze Familie!

Die glaini Häggs Dintegläggs wohnt beim Hexenmeister Nyydibutz, besucht die Hexenschule und bereitet sich auf die Hexenbesen-Prüfung vor. Hugo Hirsch ist der Helfer des Hexenmeisters und der beste Freund von Dintegläggs. Gemeinsam passieren den beiden so einige Pannen beim Hexen. Doch als die Hexe Rummpel die Prüfung abnimmt, geht (fast) alles gut und die glaini Häggs bekommt ihren Hexenbesen.

Ort: Restaurant Lange Erlen

Zeit: 14:00 Uhr

Aktiv! im Sommer: Qi Gong

Mit chinesischer Mediation und Bewegung trainieren Sie Koordination und Beweglichkeit. Körper und Geist entspannen sich durch eine Abfolge von runden und harmonischen Bewegungsformen.

Machen Sie mit! Gratis und ohne Anmeldung.

Ort: Schützenmattpark

Zeit: 19:00 Uhr

Gustofestival Basel 2018 «fuego & pasión»

Die unter dem Namen Gustofestival bekannte kulinarische Eventreihe wird aufgrund des grossen Erfolgs von 2017 in Basel weiter ausgebaut. Erneut dabei ist das Restaurant Schloss Bottmingen. Hinzu kommen Partnerschaften mit dem Gasthof «Zum goldenen Sternen» und dem Restaurant «Schützenhaus», ebenfalls Basler Betriebe der Fine to Dine Gruppe. Das Gustofestival 2018 in Basel findet vom 6. bis 8. Juli 2018 unter dem Motto «fuego y pasión» statt.

Ort: Restaurant Schloss Bottmingen, Gasthof zum Goldenen Sternen und Schützenhaus

Openair-Filmscreening: Teknolust, Lynn Hershman Leeson

Über den Film: In Teknolust experimentiert die Genforscherin Rosetta Stone mit ihrer eigenen DNA. Sie entwickelt eine Formel, die es ihr erlaubt, ihre DNA zu digitalisieren und erzeugt so virtuell mithilfe der Klontechnik drei Kopien ihrer selbst. Ihre drei neuen "Schwestern" benötigen jedoch männliche Y-Chromosomen, um zu überleben. Diese gewinnen sie aus Spermien – das Beschaffen des kostbaren Guts und somit der Geschlechtsverkehr mit wechselnden Männern wird zur täglichen Aufgabe. Bei den Männern führt dieser Kontakt jedoch zu merkwürdigen Nebenwirkungen und bald schaltet sich das FBI ein, welches von einem Anschlag mit Bio-Waffen ausgeht.

Der Film wird bei gutem Wetter in unserem Freilichtkino auf der Plattform vor dem HeK gezeigt. Das Bistro ist geöffnet.

Der Film wird in englischer Sprache gezeigt.

Ort: HeK, (Haus der elektronischen Künste Basel) Freilager-Platz 9, 4142 Münchenstein

Zeit: 22:00 Uhr

Samstag, 07. Juli 2018

Rooftop Day Basel 2018

ROOFTOP DAY 2018 präsentiert von Ron Orp Basel

Es ist endlich wieder soweit: Zeit, die Strassen zu verlassen und uns auf den Dächern (und dieses Jahr erstmals auch in den Gärten) zu treffen! #rooftopday2018

Machen Sie mit und teilen Sie Ihre private Dachterrasse, Ihren Balkon, Hinterhof oder Garten mit der Öffentlichkeit.

Ort: Basel

Zeit: 10:00 bis 22:00 Uhr

Jubiläum des Parc du Petit Prince

Feiern Sie das vierte Jubiläum des Parks und nehmen Sie an dem Riesenfeuerwerk teil!

Nachtöffnung der Attraktionen, Sommermarkt um den Vulkan (Neuheit 2018)

Besondere Animationen: Live music, Zauberer, Maskenbildnerin, leuchtende Armbänder und Halsketten,

Sondervorstellung der Masköttenshow um 20h

Höhepunkt des Abends: Riesenfeuerwerk um 22:30 Uhr, leuchtende und musikalische Taubenschwarm und riesen Geburtstagskuchen!

Ort: Ungersheim (Oberelsass), Frankreich (50km von Basel)

Zeit: ganzer Tag

Barcelona x Basel im Nordstern

Barcelona und Basel haben so Einiges gemeinsam. Nicht nur weil sich die jeweiligen Fussballklubs beide mit FCB abkürzen und dieselben Farben tragen, sondern auch weil Hans Gamper, der Gründer des FC Barcelona, selbst mal für den FC Basel gespielt hat. Auch musikalisch kann man die beiden Bs bisweilen nicht auseinander dividieren und der Nordstern tritt an diesem Samstag an dies zu beweisen. Alex und Bingo aka System Of Survival stammen zwar aus Italien, werden aber vor allem mit dem spanischen Mittelmeerraum assoziiert, nicht zuletzt dank ihrer häufigen Gastspiele dort in Clubs wie dem ehemaligen DC10 auf Ibiza oder ihrer Zugehörigkeit zum Circo Loco-Kollektiv. Auch Red pig flower stammt nicht aus Katalonien sondern verfügt über Wurzeln in Korea und Japan. Heute ist sie in Berlin ansässig: Die DJ mit dem, etwas unorthodoxen Pseudonym, steht für Sound mit einem deepen Tribal-Groove, gespickt mit überraschenden Einfällen und geprägt von grosser Experiementierfreudigkeit. Bedran und Yves bringen heute Abend die Basler Note in den Nordstern.

Ort: Nordstern Basel

Zeit: 23:00 Uhr

10 Years Flamingofarm "Uptown Boogie" Celebration

Wie die Zeit vergeht! Seit Mitte 90er Jahre dabei und geschätzte 1400 organisierte Veranstaltungen, 25 Jahre als DJ, 20 Jahre Musikproduzent, 10 Jahre Flamingofarm und stets mit Leib und Seele dabei, so feiert nun Nic Plesel aka D.Hazelnut das 10 jährige Bestehen seiner "Vogel Zucht" im einjährigen Viertel Klub! Flamingofarm, das Basler Synonym für "Groove & Good Vibes" wird unglaubliche 10 Jahre alt und dies wird jetzt am Samstag, 7. Juli 2018 mit einem grossen Liebesfest in Form einer Uptown Boogie betanzt.

Erlesene Musik der eifrigsten Perlensammler werden durch Hallen schallen, von Motown Soul zu Disco Funk bis hin zu House oder fetten Hip Hop Classics, ganz im Zeichen der Liebe, Wild und spannend, bis der neue Tag erwacht.

Ort: Viertel Klub

Zeit: 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Sonntag, 08. Juli 2018

Kampfschule für Gladiatoren

Wollten Sie schon einmal als Gladiator in der Arena stehen? Unter Anleitung eines erfahrenen Kämpfers lernen Sie Kampftechniken und Waffen der antiken Hochleistungssportler kennen. Sie trainieren und essen wie vor 2000 Jahren. Nebenher erfahren Sie viel Spannendes: Waren die Gladiatoren vergleichbar mit den heutigen Fussballstars? Durften auch Frauen kämpfen? Gab es in Augusta Raurica Gladiatoren und welche Beweise haben wir dafür? Zum Schluss dürfen Sie natürlich auch «echte» Rüstungen anprobieren.

Ort: Augusta Raurica

Zeit: 10:00 bis 13:00 Uhr

S'wilde Viertel

"S'WILDE VIERTEL"

EINE REISE QUER DURCHS KLEINBASEL

Von flüchtigen Zuchthäuslerinnen, kämpferischen Nonnen im Klingental über eingewanderte Hausangestellte damals und heute: Erleben Sie mit uns die Geschichte des "wilden" Kleinbasels!

Wer gründete diesen Stadtteil? Welche Menschen bewohnten ihn über die Jahrhunderte hinweg, woher kamen sie und wie haben sie das Kleinbasel geprägt? Der Spaziergang quer durch die historische Vergangenheit des "minderen Basels" eröffnet neue Perspektiven auf vertraute Wahrzeichen wie die Kaserne oder das Waisenhaus, führt Sie zu verschwundenen Brausebädern und beleuchtet kontrovers diskutierte Themen wie Migration und Prostitution.

Ort: Treffpunkt: Helvetia, Mittlere Brücke. Enden wird der Rundgang beim Waisenhaus.

Zeit: 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

STIMMEN 2018: Sarah McKenzie

Zu STIMMEN 2018 wird Sarah McKenzie mit ihrem neuen Album „Paris in the Rain“ kommen. Die 28-jährige Sängerin, Pianistin und Songwriterin aus dem australischen Melbourne arbeitete für das Album mit dem gefeierten Produzenten Brian Bacchus zusammen (u a. Lizz Wright, Norah Jones, Gregory Porter). Insgesamt dreht sich das Werk um McKenzies Reise von Australien nach Amerika und Europa. Inhaltlich spiegelt es ihre unglaubliche Musikalität in glamourösem Glanz wieder. „Es zeigt eine größere Tiefe meiner Arrangements“, sagt sie, bevor sie erklärt, dass sie mit ihrer neuesten Musik ihre eigene Vision innerhalb der Jazz-Tradition formt. Die Absolventin des Bostoner Berklee College of Music lebt seit vergangenem Jahr in Paris, wo sie auch unter Plattenvertrag genommen wurde. Überhaupt ist Frankreich ein wichtiger Faktor ihres Erfolgs. So erntete sie beim Antibes Jazz Festival stehende Ovationen und ihr Bossa-Nova-Ohrwurm „Quoi, Quoi, Quoi“ sorgte dafür, dass die Australierin lange die französischen Downloadcharts anführte.

PS: Mit diesem Konzert - einem STIMMEN-Prolog - gratuliert die Stadt Saint-Louis STIMMEN zur 25. Ausgabe.

Ort: La Coupole (Saint-Louis)

Zeit: 19:00 Uhr

Noch etwas Besonderes ab Montag, 09. Juli 2018

Water Yump – Ein schwimmendes Ensemble im Rhein

Water Yump – Ein schwimmendes Ensemble im Rhein ist eine Hommage an George Brechts Water Yam und führt Geigers künstlerische Praxis fort (z.B. Kunsthalle3000, Festival of Minimal Actions), die sich an der Schnittstelle von öffentlichen, privaten und institutionellen Räumen bewegt und dabei Berührungspunkte mit unterschiedlichen Formen von Öffentlichkeit erzeugt. Oftmals sind es performative Formate, die Geiger an allgemein zugängliche Orte bringt, um diese als Bühnen für Kollaborationen, Dialoge und Konfrontationen zu nutzen. Seine Arbeit basiert dabei nicht bloss auf Individualität, sondern bindet andere KünstlerInnen ein, um gemeinsam Teil einer öffentlichen Plastik zu werden. Sein Projekt Water Yump – Ein schwimmendes Ensemble im Rhein findet in einzigartiger Umgebung statt – im Basler Rhein. Hierhin lädt er die Betrachter/Innen ein, um mit den Arbeiten von zwölf Künstler/Innen in Kontakt zu treten und gemeinsam als schwimmende Ausstellung den Fluss hinunter zu treiben.

Zeit: Ab 09. bis 14. Juli täglich um 17:00 Uhr

Ort: Museum Tinguely

