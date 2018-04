Sandoase-Opening, Gartenzauber und viel Musik

Freitag, 27. April 2018

Regio Gartenzauber Weil am Rhein

© Gartenzauber Weil am Rhein

Drei Tage lang präsentiert sich das ehemalige Landesgartenschaugelände zum wiederholten Mal als Ausstellungsfläche. Etwa neunzig, zum Teil internationale, Aussteller präsentieren alles rund um Garten, Haus und Lebensart. Für alle Besucher im Eintrittspreis inbegriffen sind ganztägig stattfindende Vorträge zu verschiedenen Themen aus der Pflanzen- und Kräuterwelt.

Ort: Platz der drei Länder. Regioweg, 79576 Weil am Rhein

Zeit: Freitag 27.04.2018 von 10 - 18 Uhr | Samstag 28.04.2018 von 10 - 18 Uhr | Sonntag 29.04.2018 von 11 - 18 Uhr

Weitere Informationen

Sandoase Opening

© Sandoase

In den Sommermonaten bis im September verwandeln dutzende Palmen und Millionen feiner Sandkörner die Terrasse des Dreiländerecks in eine tropische Strandlandschaft. In den Hängematten und Liegstühlen kann man den Tag ausklingen lassen und Salate, Burger und Cocktails geniessen.

Ort: Westquaistrasse 75, 4057 Basel

Zeit: 17.00 Uhr

Weitere Informationen

Jazzfestival Basel

© Oren Rozen

In ihrer israelischen Heimat kennt man sie bisher vor allem als Schauspielerin, aber ihre eigentliche Liebe gehört der Musik: Ester Rada spielt eine aufregende Mischung aus Soul, Funk und Ethno-Jazz.

Ort: Kaserne Basel, Reithalle. Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel

Zeit: 20.15 Uhr

Weitere Informationen

Block Party im _Viertel

Bereits zum zehnten Mal gastiert die fabulöse Block Party im Viertel _Klub und nach wie vor ist das Imprint eine "never ending (Erfolgs-) Story".

Um diesen Anlass zu feiern, wird kurzerhand ein neues Soundsystem aus der Traufe gehoben, unter dem rätselhaften Pseudonym "041" bündeln Still hill, Kackmusikk, Luk Le Chuck, Bazooka und La Febbre ihre Kräfte und sorgen für feinste musikalische Untermalung All Night Long!

Ort: Viertel Klub, Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel

Zeit: 23:00 Uhr

Weitere Informationen

«Back 4 Good - The 90s!» in der Heimat

Im Herbst 2013 begründet, hat sich die 90er Party der Jägerhalle vom Geheimtipp zu einer der beliebtesten und grössten 90er Party der Stadt gemausert. Mit viel Liebe zum Detail werden die besten 90s Tracks präsentiert: ein kunterbunter Mix aus Britpop, Hip Hop und Grunge bis Eurodance und House - abwechslungsreich, aber immer tanzbar! Wie sagt man so schön: die gute Mischung macht’s eben aus!

Ort: Heimat, Erlenstrasse 59, 4058 Basel

Zeit: 23:00 Uhr

Weitere Informationen

Roy & Phips «10 Joor» Releaseparty: Venti & The Gäng, Yung Touristz

© Sommercasino

Nachdem Roy & Phips 2008 ihren ersten gemeinsamen Song aufnahmen, releasen die beiden Basler Rapper passend zum Jubiläum die EP «10 Joor». Das Release vereint die Eigenschaften, welche die beiden in den letzten Jahren für sich entdeckten: Thementracks und Messages treffen auf Battle-Songs mit Punchlines und dopen Flows. Der Hunger ist also auch nach zehn Jahren nicht gestillt, was man auf der Platte, aber auch auf der Bühne definitiv spüren wird.

Ort: Sommercasino. Münchensteinerstrasse 1, 4052 Basel

Zeit: 21:00 - 1:00 Uhr

Weitere Informationen

Orgelspiel zum Feierabend

© Adrian Michael

Seit 1973 findet in der Leonhardskirche Basel das Orgelspiel zum Feierabend statt. Jeden Freitag um 18.15 Uhr spielen Organistinnen und Organisten aus aller Welt auf der 1969 nachgebauten Silbermannorgel von 1718/1771 ein halbstündiges Orgelkonzert.

Ort: Leonhardskirchplatz 10, 4051 Basel

Zeit: 18.15 Uhr

Weitere Informationen

Nightshopping im St. Jakob Park

© St. Jakob-Park

Das beliebte Nightshopping geht in die nächste Runde! Nebst den bewährten Spezial-Rabatten erwartet Sie eine Shopping-Lounge zum Geniessen.

Ort: St. Jakob-Park, St. Jakobs-Strasse 395, 4052 Basel

Zeit: bis 22 Uhr

Weitere Informationen

Samstag, 28. April 2018

Quartierflohmarkt Clara und Altstadt

In den Quartieren Clara und Altstadt im Kleinbasel finden am 28.04.2018 Flohmärkte von Privaten für Private statt. Trouvaillen und ungewohnte Einblicke in Hinterhöfe und Gärten sind garantiert!

Ort: Claraquartier und Altstadst

Zeit: 11:00 bis 18:00 Uhr

Weitere Informationen

Feldschlösschen: Tag der offenen Tür

©Ikiwaner

Am Samstag, den 28. April 2018 feiert man auf dem Feldschlösschen-Areal in Rheinfelden das 141-jährige Bestehen der Schweizer Traditions-Brauerei mit dem Tag der offenen Tür. Es warten eine Menge Attraktionen für die ganze Familie.

Ort: Feldschlösschen-Areal, Rheinfelden

Zeit: 2018, 10-17 Uhr

Weitere Informationen

Markthalle: Glory Days - Sample Sale

Samsoe & Samsoe, Ted Baker, Sessun, Jo'es und Hartford: Exklusive Musterteile und ausgesuchte Lagerverkaufware laden auf 200 m2 zum stöbern ein.

Ort: Markthalle, Steinentorberg 20

Zeit: 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen

Metropole in Schwarz-Weiss: Paris im Spiegel der Editions Paul Martial

© Kunstmuseum Basel

Bereits bei der Gründung der Werbeagentur Éditions Paul-Martial 1926 richtete Paul-Martial Haeffelin ein Fotoatelier ein. Dies sollte sich als zukunftsweisend herausstellen, denn bald war das junge Medium Fotografie aus der Werbung nicht mehr wegzudenken. Das Ziel der Éditions war es nie, die Stadt zu dokumentieren. Allerdings ist sie als Kulisse nicht wegzudenken und deshalb in grossem Umfang abgebildet.

Ort: Kunstmuseum Basel Hauptbau, St. Alban-Graben 16, 4051 Basel

Zeit: 10.00–18.00

Weitere Informationen

Swiss Comedy Night

© Swiss Comedy Night

Die Swiss Comedy Night 2018 bringt zusammen, was zusammen gehört. Nämlich die besten Comedians des Landes. Am 28. April 2018 treffen zehn Künstler aus den Sparten Stand-Up, Kabarett, Musik-Comedy sowie Slam Poetry im Volkshaus Basel aufeinander um zu beweisen: Die Schweiz ist lustig wie noch nie.

Ort: Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel

Zeit: 20.00 Uhr

Weitere Informationen

Nordstern: Karotte

Wie viele Menschen KAROTTE mit seinem Pseudonym bereits zum Schmunzeln gebracht hat ist unklar, ebenso wie die Zahl der Menschen, die dieses deutsche Platten-Monument bereits zum Tanzen verführt hat. Es müssen hunderttausende gewesen sein, wenn nicht gar Millionen.

Ort: Nordstern Basel, Westquaistrasse 19, 4057 Basel

Zeit: 23.00 Uhr

Weitere Informationen

Balzen mit Franky Stache

Samstage sind zum Balzen da!

Und keiner lebt dieses Motto besser als Franky Stache. Der Herr der Sneaker strahlt Hip-Hop und die Klubkultur förmlich aus, und weiss daher eure tiefsten und geheimsten Songwünsche zum shaken. Das Hinterzimmer wird währenddessen von der Techno Institution M. Weyland beschallt, der nicht an Bässen spart und euch den einen oder anderen Geheimtipp lieben lassen wird. Lasst uns Balzen!

Ort: Balz, Steinenbachgässlein 34, 4051 Basel

Zeit: 23.00 Uhr

Weitere Informationen

Neuer Basler Kammerchor: Purcell Dido und Aeneas

Mit einer konzertanten Aufführung der wunderbaren englischen Barockoper «Dido and Aeneas» können Sie den Neuen Basler Kammerchor im Frühjahrskonzert in ganz verschiedene Rollen erleben. In diesem Stück von Henry Purcell nach einem Libretto von Nahum Tate tritt der NBK nämlich als Chor von Hexen wie als Gruppe von Seeleuten als auch als höfische Jagdgesellschaft auf. Am Ende der gut einstündigen Oper sogar als Trauerchor nach Didos erschütterndem Lamento „When I’m laid in earth“, das neben der Vielfarbigkeit und dem Abwechslungsreichtum der Partitur sicherlich hauptverantwortlich ist für die bis heute ungebrochene Popularität dieses Geniestreichs.

Ort: Martinskirche Basel. Martinskirchplatz 4, 4051 Basel

Zeit: 19.30 Uhr

Weitere Informationen

Sonntag, 29. April 2018

Familienführung: Heinzelmännchen im Haus. Die versteckten Gänge der Dienerschaft

©Peter Portner

Perspektivenwechsel im Haus zum Kirschgarten. Wir machen uns auf die Suche nach den Spuren der Dienerschaft und schlüpfen für eine Stunde in ihre Rolle.

Wo haben sie gearbeitet? Wo waren ihre Wege im Haus? Haben sie hier auch geschlafen? So manches Geheimnis könnte gelüftet werden.

Ort: Haus zum Kirschgarten, Elisabethenstrasse 27, 4051 Basel

Zeit: 11.00 Uhr

Weitere Informationen

Markthalle: Offenes Singen unter der Kuppel | Klassik Acappella

Mit Mozarts Notturni, Rheinbergers «Abendlied» und weiteren Stücken kann man in der Martkhalle die Woche musikalisch ausklingen lassen. Zum Zuhören und Mitmachen!

Ort: Markthalle, Steinentorberg 20, Basel

Zeit: 19.00 Uhr

Weitere Informationen