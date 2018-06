Viel Musik, Tanz und Party: Die Events am Wochenende

Freitag, 22. Juni 2018

Pärkli Jam

21 Bands, grösstenteils aus der Region Basel, werden vom 22. bis 24. Juni im St. Johanns- Park in Basel auftreten. Musik, Tanz, DJ, Food, Kinderprogramm, und und und – wie jedes Jahr gibts am Pärkli Jam ein riesig vielseitiges Programm!

Ort: St. Johann Park

Zeit: ab 17:00 bis bis Sonntag, 24. Juni 2018, 20:00 Uhr

Lörracher Weindorf

Bereits seit Mittwoch und noch bis Samstag findet das Lörracher Weindorf statt. Hundert Weine und Sekte aus der Region können verkostet werden. Festbetrieb am 22. Juni 2018, jeweils von 17:00 bis 24:00 Uhr, Samstag 10:00 bis 24:00 Uhr: 10:30 bis 13:00 Uhr Sektfrühstück mit Jazz, 14:30 bis 18:30 Uhr Naturenergie-Grillshows.

Ort: Alter Markt, Lörrach

Zeit: 17:00 bis 24:00 Uhr, Samstag 10:00 bis 24:00 Uhr

Doppelausstellung im IWB filter4 culture affairs

Micah Crandall-Bear & Heiko Schütz stellen vor: Ataraxia Werkschau | Retrospektive - 40 Jahre Eisenwerker

Ort: IWB filter4 culture affairs

Zeit: 16:00 bis 20:00 Uhr, sowieso Samstag, 23. Juni 2018, 16:00 - 20:00 und Sonntag, 24. Juni 2018: 13:00 - 18:00 Uhr

Werkschau «Tierklang»

Seit der prähistorischen Kunst der Höhlenmalerei bildet der Mensch Tiere ab. Aus dieser Verbindung von Mensch und Tier gehen verschiedenste Strömungen der Kunst hervor bis hin zur Moderne und verkörpern eine Bilderkraft, die unsere Phantasie und Schöpfung freisetzt.

In dieser Ausstellung zeigen die Studenten Arbeiten in Malerei/Zeichnung, Objekt/Installation, Fotografie/Druckgraphik und bieten einen Einblick in den dokumentierten Prozess der einzelnen Projekte.

Freitag 22. Juni 18:00 - 21:00 (Vernissage)

Samstag 23. Juni 11:00 - 18:00 (Führung 14.00)

Ort: Visual Art School Basel, Tramstrasse 66, 4142 Münchenstein

«Carmabylon – Love Against Fear»

Schlusskonzerte: Bachelorprojekte des Jazzcampus: Carmabylon spielt eine Mischung aus Reggae, Jazz, Oper, Pop und Hiphop, arbeitet stark mit Kontrasten und bringt die Musik humorvoll und frisch zum Publikum. Mit: Carmela Sager (voc), Charlotte Lang (voc/sax), Sébastian Viret (g/voc), Matteo Simonin (voc), Stephan Plecher (kb/voc), Jules Martinet (b), Lucas Johnson (dr)

Zeit: 19:30 Uhr

Ort: Jazzcampus, Utengass 15, 4058 Basel

Samstag, 23. Juni 2018

Letziplunder Flohmarkt

Zweimal im Jahr findet der besondere Flohmarkt im St. Alban-Tal auf dem Letziplatz statt. Die Geschichte des sympathischen "Plunder-Verkaufs" begann vor vielen Jahren. Die besondere Atmosphäre auf dem Letziplatz verleihen dem Flohmi einen besonderen Touch und sorgen für ein einmaliges Erlebnis. Das Angebot reicht von kleinen Kostbarkeiten bis zu wertvollen Antiquitäten. Ob funkelnder Schmuck, orientalische Teller, Secondhand Designer Kleider oder originelle Möbel - der Letziplunder hat sich mit hoch stehenden Trouvaillen längst über die Quartiersgrenzen hinaus einen Namen gemacht.

Auch für das leibliche Wohle wird gesorgt, Essensstände und das Restaurant Papiermühle verwöhnen Sie mit allerlei Köstlichkeiten.

Ort: Letziplatz im St.Alban-Tal (hinter der Papiermühle)

Zeit: 08:30 bis 16:00 Uhr

Chirsi-Tag in dr Märthalle

Ein Tag rund ums Chirsi. Mit vielen Sorten in vielen Variationen und neuen Kreationen.

Organisation: Sandra Knecht Chnächt und Markthalle Basel

Ort: Neue Alte Markthalle Basel

Zeit: 10:00 bis 16:00 Uhr

Rakete am Fluss | Open Air Day & Club Night

Durch den Tag und in die Nacht hinein. Mittlerweile und nach den ersten paar denkwürdigen Editionen hat die Kooperation zwischen dem Bienenstock-Label Rakete und dem Nordstern ja bereits Tradition. Und wie es mit Traditionen so ist: Man soll sie ehren. Gesagt, getan. Angeführt wird das heutige Line Up von Mind Against. Das italienische Duo hat sich quasi aus dem Nichts in die Herzen von Clubberinnen und Clubbern mit Sachverstand gespielt. Tracks wie “Atlant” oder “Cagliostro” befinden sich auch Monate und Jahre nach Erscheinen in der heavy rotation von unzähligen Elektronikern. Derzeit veröffentlichen sie auf Tale of Us’ Afterlife-Imprint. Magdalena: Die Dame ist seit Anbeginn ein Teil der Diynamic-Familie, und war erst hinter den Kulissen für die Marke um Solomun tätig. Vor einigen Jahren nun ist sie selbst ins Rampenlicht und in die DJ-Booth getreten - mit überragendem Erfolg. Nebst Magdalena gibt’s natürlich auch Mixkunst von den Rakete-Machern Animal Trainer, und auch Dario D’Attis, DJ Le Roi, Definition, Ăvem und Michel Sacher schneidern Platten.

Ort: Nordstern Basel, Westquaistrasse 19, 4057 Basel

Zeit: 14:00 bis Sonntag, 24. Juni 2018, 08:00 Uhr

L'Unique Fashionista Day

Flohmarkt im L'Unique: Second Hand, Rockabella, Vintage, Designerkleider, Taschen, Schuhe und Assesoires und mehr zu Preisen wie Anno 1950.

Ort: L'Unique, Gerbergässlein 20 (Beim Rock Murial), 1. Stock

Zeit: 14:00 bis 18:00 Uhr

LINEA | New York · Amsterdam · Genova

LINEA erzählt in assoziativer Form vom «Spirit» der Hafenstadt, von Stadtklängen und Klangbildern, von Stadtbildern und Bilderklängen. Im Zentrum stehen zwei Filme aus dem Genre der «City Symphonies» der 20er Jahre und das Hörstück «Zena» (UA, 2018), verbunden mit elektroakustischen Klangpassagen, Projektionen und Improvisationen. In einem Dialog zwischen Realität, Erinnerung und Fiktion eröffnen sich im Perspektivenwechsel von Hör- und Sichtbarem kaleidoskopartig ineinandergreifende Welten.

Werke von Fred Frith, Robert Torche, Hanns Eisler, Charles Sheeler & Paul Strand, Joris Ivens & Mannus Franken, Andrea Stebler & Serafine Frey

Ort: Museum Tinguely

Zeit: 20:30 Uhr bis 21:45 Uhr

Katermukke Day & Night

Der Kater tanzt Tag und Nacht!

Zumindest ist dies am 23. Juni im Viertel der Fall, die KaterMukke Crew entert einmal mehr die Basler Location, dieses Mal samt Dach für einen gepflegten Open-Air Rave ab 16:00 Uhr. Ab 23:00 Uhr geht es dann im Klub weiter bis in die ganz späten Morgenstunden. 16 Stunden KaterMukke Action Non-Stop! Angeführt wird die Bande natürlich vom Chef persönlich. Dieser muss in unserer Region nun wirklich nicht weiter vorgestellt werden, Dirty Doering liebt Basel und Basel liebt ihn, weshalb er sowohl auf dem Dach wie auch im Klub spielen wird.

Ort: Das Viertel Basel

Zeit: 16:00 bis Sonntag, 24. Juni 2018, 08:00 Uhr

Cool Britannia - the Britpop & Rock'n'Roll Party

Es wird Musik gespielt von: Arctic Monkeys, Oasis, Kasabian, Blur, Primal Scream,The Killers, Franz Ferdinand, Pulp, Libertines, Stone Roses, Fratellis, The White Stripes, MGMT, Chemical Brothers, Rolling Stones, Beatles, The Who, T.Rex, The Strokes und vielen vielen mehr.

Ort: Kaschemme Basel

Zeit: 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

BravoHits Party

Am 23. Juni ist es wieder soweit! Wie jeden Monat sind Sie auch im Juni zu einer elektrisierenden BravoHits Party im neuen Sandoase Loft eingalden. Geniessen Sie den warmen Sommerabend in der Strandbar und verfolgen Sie ab 20:00 Uhr den Fussball-Knüller Deutschland-Schweden auf dem riesigen LED-Screen. Um 23:00 Uhr werdend die Türen zum Loft geöffnet und das Dreiländereck lässt sich einmal mehr erbeben.

Ort: Sandoase Basel

Zeit: 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Sonntag, 24. Juni 2018

Open Air Yoga zum Welt-Yoga-Tag

Yoga unter freiem Himmel mit Vidwan D. Keshava zum internationalen Tag des Yoga. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle sind herzlich willkommen! Tipp: Bequeme Kleidung tragen. In Zusammenarbeit mit der Indischen Botschaft, Bern (India in Switzerland, The Holy See & Liechtenstein), Dasappa Keshava und Kalasri

Anmeldung: keshava@kalasri.com

Ort: Birsköpfli Basel (Haltestelle Breite, Tram Nr. 3 oder Bus Nr. 36) bei Regen findet der Kurs im Kalasri statt (Freie Strasse 3, Basel)

Zeit: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Führung – Möbel für Eliten

Eine Führung über Basler Schreinerarbeiten im Dienste staatlicher Repräsentation.

Das Basler Häuptergestühl, der sogenannte Ratstisch und der Sessel für den Landamman dienten auf sehr unterschiedliche Weise öffentlicher Repräsentation. Anhand dieser Beispiele aus drei Epochen verfolgt der Rundgang die Art der Selbstdarstellung und das Selbstverständnis des Stadtregiments.

Führung: Wolfgang Loescher

Ort: Historisches Museum Basel

Zeit: 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

ZeitSicht: 50 Jahre 68: Ein 68er und eine 92erin im Gespräch

Ueli Mäder, emeritierter Soziologieprofessor, und Laura Zimmermann, Co-Präsidentin der Organisation Operation Libero, diskutieren unter der Leitung des Journalisten und Buchpublizisten Roger Ehret über 1968. Was bewegte Menschen wie Ueli Mäder damals zu ihrem Engagement? Welche Bilanz zieht der Autor des Buches “68 – was bleibt?“ fünfzig Jahre danach? Wie sieht die junge Laura Zimmermann, die an vorderster Front gegen die Masseneinwanderungsinitiative und “No Billag“ gekämpft hat, die 68er – und was treibt sie heute an? Wo liegen die Gemeinsamkeiten der beiden Gäste? Wo die Unterschiede? Unterstützt von Bider & Tanner.

Ort: GGG Stadtbibliothek Schmiedenhof

Zeit: 11:00 Uhr

Steve Reich: Pendulum Music

Gespräch mit Benjamin Herzog

Anschliessend an die Aufführung von "Pendulum Music" sprechen Benjamin Herzog, Musikredaktor Radio SRF 2 Kultur, und Martina Venanzoni, wissenschenschaftliche Mitarbeiterin im Schaulager, über die Gemeinsamkeiten im Werk von Steve Reich.

Ort: Schaulager, Ruchfeldstrasse 19, 4142 Münchenstein

Zeit: ab 11:30 Uhr

Music meets Münster: Theaster Gates. Prayer

Wort und Musik mit dem Gospelchor am Münster. Zu Gast anlässlich seiner Ausstellung im Kunstmuseum Basel: Theaster Gates. Prayer. No Translation. Leitung Gospelchor: Oliver Rudin. Begrüssung: Münsterpfarrerin Caroline Schröder Field und Josef Helfenstein, Direktor Kunstmuseum Basel

Freier Eintritt, Kollekte.

Ort: Münster Basel

Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr

Männer und andere Irrtümer...!

«Eine Paraderolle für eine Schauspielerin. – Ein furioses Solo – das wirkt wie «Sex and the City», «Desperate Housewives» und «Bridget Jones» am Rande des Nervenzusammenbruchs. … «Ein hinreissendes Stück, über das auch Männer lachen können…» – «Ehen und andere Katastrophen – packend und brillant gespielt» Wenn Männer in die Jahre kommen, müssen sie durch die Midlife-Crisis. Oft verlässt der um seine Jugendlichkeit ringende Mann das angetraute Weib, um sich für eine "junge, schöne Fee" wieder in den Märchenprinzen zu verwandeln. Zurück bleibt die verlassene Gattin, die nach Jahren des Hausfrauendaseins die neu gewonnene "Freiheit" in allen Höhen und Tiefen und bestenfalls mit bissigem Humor durchlebt: Eine Achterbahn der Gefühle!

Ort: Förnbacher Theater im badischen Bahnhof

Zeit: 20:00 bis 22:00 Uhr

