Was läuft am Wochenende nach der Basler Fasnacht?

Freitag 23.02.18

Ustrinkete im Klingeli

Am Freitag, 23.02. und Samstag 24.02.2018 leeren wir das Lager und verabschieden uns vom Klingeli, mit Tanz und bester Musik. Diese DJs legen auf: Branislove, The Milos, Klangfieber, D.Hazelnut, Das Mandat, Rick Boogaloo & Franky Stache. Musik: 80s, 90s, Disco, Pop, RnB, Soul, Reggae, Rock. ab 22 Uhr bis Open End. Freie Eintritt. 25+

Ort: Restaurant Klingental

Zeit: 22:00 Uhr

Somatic Rituals: Bambounou

Der letzte Auftritt der Somatic Rituals-Brüder steckt uns noch in den Knochen, da erscheint schon das nächste Grossereignis am Horizont: Kombé, Mafou und Mukuna begrüssen zur Monatsmitte das Pariser Wunderkind Bambounou.

Nach anfänglichen Gehversuchen auf SOUND PELLEGRINO und CLEKCLEKBOOM gab sich der Franzose in die Obhut Modeselektors und ihres (bedauerlicherweise eingestellten) 50Weapons-Organs. Zwei Langspieler hat der heute Siebenundzwanzigjährige darauf veröffentlicht – und uns damit eine breite Palette farbenfroher Kreationen serviert, die Themen der Selbstfindung und Identität musikalisch verarbeiten. Mit einer erfrischend rücksichtslosen Herangehensweise setzt er sich immer wieder über bestehende Konventionen hinweg und legt eine schöpferische Leichtigkeit an den Tag, die erfahrenere Semester vor Neid erblassen lässt. Das ganze Spektrum seines Könnens entfaltet sich jedoch erst, wenn der Protagonist das DJ-Pult für sich beansprucht: Leichtfüssiger House, tropische Rhythmen und beinharter Techno verknüpft er zu einer wohlgestalteten Dramaturgie, die die ZutänzerInnen bis zum Morgengrauen auf den Socken hält.

Ort: Elysia

Zeit: 23:00 - 07:00 Uhr

«Slam Basel»: U20-Vorausscheidung BS/BL

Jugendliche bis und mit 20 Jahren können sich über slam@slambasel.ch für die Vorrunde 1 oder 2 anmelden. In jeder Vorrunde qualifizieren sich 4 Poetinnen und Poeten für das kantonale Finale im Literaturhaus Basel. Mit dem Titel «Basler Slam-MeisterIn 2018» reist die Poetin oder der Poet im Frühling 2018 an die u20-Schweizer-Meisterschaft in Winterthur und im Herbst 2018 an die deutschsprachige u20-Meisterschaft in Paderborn (Nordrhein-Westfalen).

Teilnahmebedingungen: 2 selbstgeschriebene Texte, deren Vortrag nicht länger als je 6 Minuten dauert. Der Vortrag ist mehrheitlich gesprochen und nicht gesungen, Kostüme und Requisiten sind nicht erlaubt.

Ort: Parterre One Music

Zeit: Ab 20:00 Uhr

Im «B-Movie» läuft «February»

Wie wäre s mit einem Kino-Abend im kleinen Saal im Gellert? Im «B-Movie» läuft «February»: Weil ihre Eltern seltsamerweise versäumen, sie abzuholen, sehen sich Kat (Kiernan Shipka) und Rose (Lucy Boynton) gezwungen, im Bradford-Internat zu überwintern. Während Rose ihren Eltern absichtlich ein falsches Datum genannt hat, weiss Kat nicht, was mit ihren Eltern los ist - aber noch kurz zuvor träumte sie von einem schrecklichen, tödlichen Unfall. Und bald suchen neue Visionen das Mädchen heim, die stetig schlimmer zu werden scheinen, je näher sich eine weitere junge Frau der Schule nähert: die mysteriöse Joan (Emma Roberts). Joan möchte nach Bradford gelangen und wird von Flashbacks einer grausamen Vergangenheit verfolgt. Auf dem Weg begegnet sie Bill (James Remar), der sie auf der Strasse aufliest und ihr von seiner verstorbenen Tochter erzählt.

Ort: B-Movie

Zeit: 10:30 - 22:30 Uhr

Samstag 24.02.18

Lausanne Sport - FC Basel live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft auswärts auf Lausanne Sport. Unser Kommentator Pascal Flury ist live für Dich dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 19 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 19:00 - 20:45 Uhr

Block Party im «Viertel Klub»

Fulminant geht's an der Februar Ausgabe der Block Party im Viertel _Klub zu und her, denn die Goldies holen sich Verstärkung aus Zürich. DJ OB One hat seinen Ursprungs im B-Boying und grüsst jeweils von den Line-Ups von Battle Of The Year, Red Bull BC One, World B-Boy Classics und Royal Arena. Doch als wäre das nicht genug, ist OB One auch DJ der Freestyle Convention und vom Kollektiv No Basic. Ausserdem organisiert er monatlich das berühmt berüchtigte 2Face Battle, welches schon international für Aufsehen gesorgt hat. Neben den Beats, die er produziert, lässt sich der ambitionierte Plattensammler nicht nur in die reine Hip-Hop-Schublade stecken: Egal ob Soul, Funk, Trap oder orientalische Folklore – es gibt nichts, was OB One nicht in seinem Repertoire hat. Zur Seite stehen ihm nebst den Schirmherren Montes und La Febbre auch Bayou und Kid Silly.

Ort: Viertel Klub

Zeit: 23:00 Uhr

Vorstadttheater: Trampeltier of Love

Jetzt gibt es wieder was auf die Ohren! Die eher nicht ganz berechenbare, total hippe Quasi-Band aus Bern & Luzern beehrt das Vorstadttheater. Es gibt einiges an Text zu hören. Das ist lustig und manchmal berührt es auch. Und es hat sogar ein Sousaphon dabei. Denn was die Banane bei den Früchten, ist das Sousaphon bei den Instrumenten: es verheisst viel Spass.

Ort: Vorstadttheater Basel

Zeit: 20:30 Uhr - 23:59 Uhr

Die erschti Lektion fir Erwaggseni

Bereits zum vierten Mal findet nach der Fasnacht findet auf dem Barfüsserplatz «Die erschti Lektion fir Erwaggseni» statt und gibt Erwachsenen die Möglichkeit, sich mit den teilnehmenden Cliquen über Pfeifer- und Trommelkurse sowie einem Einstieg in die Fasnachtswelt auszutauschen. Längst haben Cliquen Erwachsene als Nachwuchs für sich entdeckt und Erwachsene haben längst verstanden, dass ein Einstieg in die Fasnacht und das Erlernen eines Instruments nicht nur den Kindern vorbehalten ist. Inspiriert von der Nachwuchsarbeit „die erschti Lektion“ des Comités, gibt es nun seit drei Jahren parallel dazu auf dem Barfüsserplatz Die erschti Lektion fir Erwaggseni, durchgeführt von 6 Fasnachtscliquen, die auch Erwachsenenkurse anbieten.

Ort: Barfüsserplatz

Zeit: 11:00 - 16:00 Uhr

Kalligraphieworkshop für Anfänger

Die arabische Schrift besteht aus geschwungenen Linien und Formen, die mehr einem dekorativen Bild ähneln und wunderbar weich den Bewegungen der Hand folgen. Bei dem bildenden Künstler und gelernten Kalligraphen Kadir Fadhel, Stipendiat der Villa Waldberta 2017, kann man diese spezielle Kunstform mit der ungewohnten Schreibweise von rechts nach links ausprobieren und ganz nebenbei das arabische Alphabet und die Aussprache kennen lernen.

Interessierte können Samstag oder Sonntag oder an beiden Tagen teilnehmen. Der Mindestbeitrag sind 20.- Fr. (falls jemand diesen Betrag nicht aufbringen kann, helfen wir gerne).

Ort: Embassy of Emesa

Zeit: 13:30 - 18:30 Uhr

Sonntag 25.02.18

Guided tour of Scanning Seti in English

The rock-cut tomb of Pharaoh Seti I, discovered in 1817 by Giovanni Battista Belzoni, is the most outstanding burial site in the Valley of the Kings. Once extolled for its immaculate preservation, the grave is now in a pitiful state owing to the depredations of ruthless souvenir hunters. An exact copy of the 3,300-year-old royal tomb is on display in an impressive special exhibition at the Antikenmuseum Basel. Thanks to watercolours documenting its wonderful decorations, made at the time of the discovery, combined with the most up-to-date scanning and reproduction processes, it has been possible to recreate the tomb in its original beauty. Climb down into the magnificent burial chambers of Seti I and discover the pharaonic monument in all its ancient glory, as Belzoni did 200 years ago.

Ort: Antikenmuseum Basel

Zeit: 14:00 - 15:00 Uhr

Dernière «La Traviata»

Oper von Giuseppe Verdi. Libretto von Francesco Maria Piave nach dem Roman «La dame aux camélias» von Alexandre Dumas d.J. In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln. Regie Daniel Kramer. Musikalische Leitung Titus Engel. In einer Welt, die bestimmt ist von Glamour, Rausch und der Gewissheit, sich mit Geld alles leisten zu können, sticht eine Frau hervor – sie ist der «Hauptgewinn» in diesem nächtlichen Spiel der Glückssüchtigen, sie ist das Zentrum dieses Tanzes auf dem Vulkan. Doch sie ist nicht allein. Ihr ständiger Begleiter ist der Tod. Die Rede ist von Violetta Valéry, der Titelheldin in Giuseppe Verdis Oper «La traviata» – «der vom rechten Weg Abgekommenen». Mit «La traviata» führen wir unsere Reihe herausragender Verdiopern fort. Die Titelheldin steht in einer Reihe von bemerkenswerten Frauenfiguren wie Elektra, Yerma oder Mary Page Marlowe, die uns am Theater Basel durch die Saison 2017/2018 begleiten werden.

Ort: Theater Basel

Zeit: 16:00 - 18:50 Uhr

Sunday YOGA | 75 Minutes

Vinyasa Yoga for All Levels, English or German

Ort: Yogaraum Kleinbasel

Zeit: 12:00 - 13:15 Uhr

Badminton Swiss Open Finale

Ort: St. Jakobshalle Basel

Zeit: 12:00 - 16:00 Uhr

