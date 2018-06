Adidas und der FC Basel verlängern den Vertrag

adidas ist seit dem 1. Juli 2012 offizieller Ausrüster des FC Basel 1893. Bereits in früheren Jahren war der deutsche Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Herzogenaurach traditionell als Sponsor eng mit dem FCB in Verbindung gestanden. adidas und der 20-fache Schweizer Meister blicken auf eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft zurück, welche mit der Unterschrift der beiden Parteien unter den neuen Vertrag nun ihre Fortsetzung findet.

Die Vertragsverlängerung um weitere vier Jahre ist eine Bestätigung und Besiegelung der sehr guten und gewinnenden Zusammenarbeit von adidas und dem FC Basel 1893, beide Parteien möchten die Fortführung der Partnerschaft als Zeugnis von grossem und gegenseitigem Respekt sowie Vertrauen verstanden wissen. Über die Konditionen des neuen Vertrages haben adidas und der FCB Stillschweigen vereinbart.

Bernhard Burgener, Präsident des FC Basel 1893: „adidas ist ein grossartiges Unternehmen mit einer riesigen und langjährigen Tradition im Fussball – deshalb passt dieser Ausrüster auch perfekt zum FCB. Es freut uns enorm, dass wir auch in Zukunft mit einem international so starken und loyalen Partner an der Seite unseren Weg gehen können. Und wir werden selbstverständlich alles daran setzen, die rotblaue Erfolgsgeschichte gemeinsam und mit der Unterstützung von adidas weiterzuschreiben.“

Beat Lerch, Director Brand Activation Switzerland von adidas: „Der FC Basel 1893 ist das bedeutendste und erfolgreichste Fussball Asset in und für die gesamte Schweiz. Daher sind wir glücklich darüber, die herausragende und professionelle Zusammenarbeit bis 2022 weiterführen zu können. adidas ist überzeugt davon auch in den kommenden Jahren gemeinsame Erfolge mit dem FCB zu erleben.“