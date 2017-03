Ändlig goots um ebbis! FC Basel heiss auf Cupmatch gegen FC Zürich

Eine inzwischen ungewohnte Spannung liegt in der Luft: Morgen Donnerstag kommt es endlich wieder zum Klassiker Basel gegen Zürich. Und das erst noch im Viertelfinal des Schweizer Cups – ein Match, bei dem die Niederlage gleichzeitig Disqualifikation bedeutet.

Lange ist es her, dass die Erzrivalen im St. Jakob aufgelaufen sind. Kein einziges Aufeinandertreffen hier in der Super League, keine Rivalität. Ja, es hat etwas gefehlt in der Rheinstadt. Morgen kommt dieses Gefühl endlich wieder zurück. Die Freude ist dermassen gross, dass seit Tagen ein Banner den Barfi ziert, der dieser Rivalität huldigt:

«Es ist ein spezielles Spiel, der Klassiker im Schweizer Fussball. Und dann auch noch im Cup», sagt auch Trainer Urs Fischer. Dass man selbst in der Meisterschaft noch nicht gegen Zürich gespielt hat, mache die Situation noch spezieller: «Zürich ist eine Super League-Mannschaft, die in der Challenge League spielt», sagt Fischer über den FCZ – und recht hat er. Daher glaubt im Joggeli auch niemand daran, dass es ein einfaches Spiel wird für Basel. «Zürich ist immer noch amtierender Cupsieger.» Und im Cup scheinen die Züricher eben immer noch am Stärksten.

Rückblende. Im Cupfinal 2014 – man will sich eigentlich gar nicht erinnern – traf Rotblau zuletzt auf die Rivalen. Die Basler unterlagen 2:0 nach Verlängerung. Diese Rechnung gilt es nun zu begleichen. Dass das Spiel wieder in die Verlängerung geht oder dass es gar zum Penaltyschiessen kommt, schliesst Fischer nicht aus: «Jeder Spieler hat am Mittwochmorgen nochmals einen Penalty geschossen. Und das haben alle gut gemeistert.» Es sei auch wichtig gewesen, dass er als Trainer eine Wettkampfstimmung simulieren konnte: «Nur so nehmen es die Spieler ernst, sonst macht jeder ‹s Chalb›.»

Am Donnerstag geht es also um alles oder nichts – der Cup kennt nur einen Sieger. Und wird es der FC Basel, dann kann es für den Verein auch das Double bedeuten. Der FCB konnte den gleichzeitigen Sieg in der Meisterschaft und im Cup schon ein paar Mal feiern, für Fischer wäre es das erste Mal. Ihm war einzig als Spielsieger ein Cupsieg gegönnt. Die Meisterschaft konnte er jetzt mit Basel nachholen. Aber das Double? Ein Erfolg, den alle Beteiligten begrüssen würden. Der nächste Schritt dafür muss nun am Donnerstag um 20.30 Uhr im Joggeli gemacht werden. Das Ziel ist definiert, der Gegner stark, und das weiss auch Fischer: «Wir werden einen ganz guten Tag brauchen, wenn wir uns schliesslich durchsetzen wollen.»