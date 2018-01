Akanji-Nachfolger Léo Lacroix im Video: «Der FC Basel ist der beste Schweizer Club»

Wie der FC Basel heute bekanntgab, wird der Innenverteidiger Léo Lacroix per sofort leihweise von der AS Saint-Étienne verpflichtet. Der 25-jährige Schweizer mit brasilianischen Wurzeln war seit der U18 beim FC Sion unter Vertrag und hat in der vergangenen und aktuellen Saision für die AS Saint-Étienne gespielt.