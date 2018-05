Barfi Live Radio: Das letzte Spiel der Saison FC Basel gg. FC Luzern

Der FC Luzern ist so etwas wie die Mannschaft der Rückrunde. Noch zu Beginn der Rückrunde im Februar im Tabellenkeller, spielten sich die Luzern mit erfrischendem Fussball bis auf den dritten Tabellenplatz. Und auch der FCB spielte nach anfänglichen Startschwierigkeiten in diesem Jahr, sehr erfolgreich in den letzten Monaten. Die Zuschauer im Joggeli dürfen sich also auf eine offensive und spannende Partie freuen.

Vor dem Spiel werden mit Davide Calla und Germano Vailati, sowie Marco Walker und Werner Leuthard werden gleich vier Spieler respektive Trainer vor dem Spiel verabschiedet.