Basel gewinnt in Thun dank Eigentor

Ein Weitschuss von Sivert Solli entschied die ausgeglichene Partie zwischen der U19 des FC Basel 1893 und des Rosenborg Ballklub in den Play-Offs der UEFA Youth League am Mittwoch, 8. Februar 2017. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen gewesen. Am Ende waren die Basler dem Ausgleich nahe, das Wettkampfglück war aber definitiv nicht auf ihrer Seite gewesen an diesem kalten Abend in Trondheim.