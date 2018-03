Basler Fans pöbeln in Luzern gegen Polizeikommandanten

Tim "The StrxngeR" Katnawatos vom eSport-Team des FC Basel 1893 hat sich am Samstag, 10. März 2018, in Düsseldorf einen Platz beim Finale der "Virtuellen Bundesliga" gesichert. Dort duelliert sich der 19-Jährige am 1. April 2018 im Deutschen Fussballmuseum in Dortmund mit 23 anderen Spielern um den offiziellen Titel der deutschen Bundesliga in der Fussballsimulation "FIFA 18".