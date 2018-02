Bernhard Heusler übernimmt Beraterrolle bei Legia Warschau

Er berate Legia Warschau in strategischen Fragen und Führungsthemen, erklärt Heusler in einem Interview mit dem Blick. Alle paar Wochen würde er künftig für ein paar Tage nach Warschau reisen. Das Steuerrad will er in Polen allerdings nicht in die Hand nehmen.

Zum Engagement kam es durch persönliche Kontakte zu Legia-Präsdient Dariusz Mioduski. Zusammen sassen er und Heusler in verschiedenen Gremien der UEFA und bauten so eine Beziehung auf.

Zum bisherigen Saisonverlauf des FCB wollte sich Heusler im Interview nicht äussern.