PAOK wurden in der abgelaufenen Saison Zweiter hinter Rivale AEK Athen. Im Frühling machte aber vor allem der Präsident des Vereins auf sich aufmerksam, als er während eines Spiels nach einem annulierten Treffer mit einer Pistole bewaffnet auf das Feld stürmte.

Das Hinspiel findet am 24./25. Juli in Thessaloniki statt, bevor in Basel eine Woche später am 31. Juli/01. August das Rückspiel entscheidet, ob die Reise des FC Basel in der diesjährigen Champions League weitergeht.