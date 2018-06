In der heimischen Liga belegte Sturm Graz am Ende der Saison den zweiten Platz hinter Serienmeister Red Bull Salzburg. Beim Duell mit dem österreichischen Nachbarn kommt es auch zum Wiedersehen mit dem ehemaligen FCB-Trainer Heiko Vogel, der aktuell bei Sturm Graz die Geschicke leitet.

Das Hinspiel findet am 24. oder 25. Juli in Basel statt, bevor eine Woche später im steirischen Graz das Rückspiel darüber entscheidet, ob die Reise des FC Basel in der diesjährigen Champions League weitergeht.