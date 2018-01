Cedric Itten per sofort leihweise zum FC St. Gallen

Cedric Itten stiess Mitte September 2017 vom FC Luzern zurück zum FCB, nachdem er zuvor während gut einem Jahr an die Innerschweizer ausgeliehen gewesen war. Seit der Rückkehr zu seinem Stammclub FCB, bei dem er seit seinem Wechsel vom BSC Old Boys 2007 sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen hatte, kam der 21-jährige Stürmer 15-mal zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer.

Aufgrund der starken Konkurrenz in der FCB-Offensive hat Cedric Itten den ausdrücklichen Wunsch geäussert, leihweise zu einem anderen Super-League-Club wechseln zu können, bei dem er Aussicht auf mehr Spielpraxis hat. Nachdem sich diese Möglichkeit nun beim FC St. Gallen ergeben hat, kommt der FC Basel 1893 seinem Spieler im Sinne einer möglichst positiven Weiterentwicklung gerne entgegen und wünscht Cedric Itten für die Rückrunde in den Reihen der Ostschweizer alles Gute sowie viel Erfolg.