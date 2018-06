Cedric Itten wechselt definitiv zum FC St. Gallen

Cedric Itten wechselt auf die Saison 2018/2019 definitiv zum FC St. Gallen 1879. Der Basler Stürmer kam im Jahr 2007 vom BSC Old Boys in die Nachwuchsabteilung des FCB, bei dem er sämtliche Stufen der Nachwuchsabteilung durchschritt und im Februar 2016 in einem Heimspiel gegen den FC Vaduz in der Raiffeisen Super League debütierte.