Bernhard Burgener ist seit dieser Saison Präsident des FC Basel. Spätestens seit seiner Wahl ist er zur Person des öffentlichen Lebens geworden, plötzlich wird er überall erkannt, auch wenn er dies selber noch gar nicht zu realisieren scheint. Barfi.ch hat den Unternehmer in seinem Büro in Pratteln getroffen und mit ihm über Constantin Medien, den FC Basel und die Änderungen in seinem täglichen Umfeld gesprochen.