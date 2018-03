Champions League: Nur Pep Guardiola hat Angst vor dem FCB

Aktueller Spielstand zwischen Manchester City und dem FC Basel:

1:0 8' Gabriel Jesus

«Es ist nur erledigt, wenn es erledigt ist»

«Der beste Rat, den ich meinen Spielern im Fussball geben kann, ist der: Es ist nur erledigt, wenn es erledigt ist», sagte Manchester City Trainer Pep Guardiola bei der Pressekonferenz vor dem Manchester Spiel. Ausgerechnet der gegnerische Trainer warnt vor dem FCB. Man sei trotz des 4 zu 0 Vorsprungs vom Hinspiel in Basel noch nicht für die Viertelfinals qualifiziert. Das «Trainergenie», dem mit seiner Mannschaft in der englischen Meisterschaft noch vier Siege bis zum Titel fehlen, kündigte eine defensive Aufstellung an. Alle vier Stars in der Innenverteidigung sollen heute Abend auflaufen. Vincent Company, John Stones, Aymeric Laporte und noch Nicolas Otamendi. Auch der zu neuer Form aufgeblühte Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan spricht im Interview davon, dass die Mannschaft «keine Konzentrationsprobleme» habe.

FCB hat andere Ziele

Beim FC Basel sieht die Situation etwas anders aus. Nach zwei Spielabsagen in der Liga und zwei Niederlagen in der Meisterschaft und im Schweizer Cup scheint der Schweizer Meister an sich zu zweifeln. Trainer Raphael Wicky sprach vor dem Abflug nach Manchester davon, dass sich jeder Schweizer Spieler freuen würde, wenn er einen solchen Match spielen dürfe. Aber Wicky sagt vor laufenden Kameras, dass «ein Sieg unrealistisch» sei und man «realistisch» bleiben müsse. Zu Anfang des Spiels stehe es 0:0 und man müsse die Gelegenheit nutzen, um Spielrhythmus zu kriegen. Sonst habe man andere Ziele.

Zweitbeste Mannschaft der Welt

Das Starensensemble mit den Flügelflitzern Raheem Sterling, Leroy Sane, der seine bisher beste Saison spielt, mit Kevin De Bruyne und David Silva im Mittelfeld scheint den «Basel Boss», wie ihn die englischen Medien nennen etwas einzuschüchtern. Auf jeden Fall will Wicky das «Hinspiel vergessen» und «das Spiel geniessen». Eine Kampfansage klingt anders. Ein kleiner Seitenhieb gibt's dann doch noch in Richtung Gegner, Manchester City sei die zweitbeste Mannschaft der Welt, denkt der Basler Trainer, ohne zu sagen, wen er für die beste hält.

Banger Abend

Für die FCB-Fans wird es ein banger Abend: Zeigt sich die Mannschaft weiter ausser Form, gelingt es die neuen Spieler besser einzubauen wie bisher? Die gegnerischen Fans dagegen konnten schon den ersten Pokal der Saison bewundern. Vor dem Stadion im eigenen «City Square» wird der Carabo Cup ausgestellt, den die Mannschaft von Pep Guardiola Ende Februar errang. Da bleibt den Baslern nur das bange Warten und die Hoffnung auf einen Ausrutscher von Titelanwärter Young Boys.