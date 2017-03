Charles Pickel wechselt zum Grasshopper Club Zürich

Am Sonntag, 26. März 2017, kommt es in der Nationalliga A zum Spitzenkampf zwischen dem Frauenteam des FC Basel 1893 und den FC Zürich Frauen. Der Serienmeister aus Zürich befindet sich momentan einen Punkt und einen Rang hinter dem FCB auf dem dritten Platz. Ausgetragen wird diese Begegnung im Stadion St. Jakob-Park, Anpfiff ist um 15.00 Uhr. Präsentiert wird das Spiel vom Grand Casino Basel und Radio Energy Basel, der Ticket-Vorverkauf beginnt am Freitag, 3. März 2017.