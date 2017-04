«Das Spiel gegen Winterthur ist kein Selbstläufer»

David gegen Goliath: Die stärkste Mannschaft der Super League trifft auf jene, die in der Challenge League gegen den Abstieg kämpft, den FC Winterthur. Doch der Cup hat seine eigenen Regeln, deswegen ist auch so ein Match von grossem Interesse. Die Resultate der Mannschaft aus der Ostschweiz sprechen für sich: Winterthur hat beim Remis gegen Zürich erst 2:1 geführt, ein gutes Spiel gegen Xamax gemacht und zudem auch die Berner Young Boys ausgeschaltet. «Wer jetzt das Gefühl hat, es wird ein Selbstläufer, irrt», so Cheftrainer Urs Fischer. «Wir müssen die richtige Einstellung haben.»

Und so geht Fischer von einem schwierigen Spiel aus. Winterthur war schon mehrmals Gegner der Basler im Cup und es gab in jedem Match Überraschungen. Für den FC Winterthur ist jedoch in erster Linie der Erhalt in der Super League wichtig. «Meisterschaft und Cup sind Ziele, die wir zu Saisonbeginn definiert haben», sagt Fischer. Winterthur muss seinen Fokus klar auf die laufende Meisterschaft setzen; das Erreichen des Cupfinals dürfte dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Nichtsdestotrotz könnte jede Mannschaft aus einem erfolgreichen Spiel gegen unsere Bebbi den nötigen Schub für die kommenden Matches mitnehmen.

Eine Mannschaft, die versucht zu spielen

«Die letzten Auftritte von Winterthur waren sehr gut», sagt Urs Fischer. «Wir müssen wieder unser Potential abrufen.» Und was die Stärken des FC Winterthur betrifft: «Es ist eine Mannschaft, die versucht, mitzuspielen», erklärt Fussballlehrer Fischer. «Eine Mannschaft, die gepflegten Fussball spielen möchte und mit Spielern mit individueller Klasse.» Winterthur sei eine eingespielte, routinierte Mannschaft. «Die Mannschaft hat etwas drauf, sonst wären sie nicht im Halbfinal», sagt der FCB-Trainer.

Drei Spieler werden im Halbfinale jedoch wohl nicht für die Basler auf dem Platz stehen: Balanta hat immer noch Rückenprobleme, Taulant Xhaka ist gesperrt, Elyounoussi krank.

