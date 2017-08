Der Abschied von Delgado ist der Abschied von einer grossen Ära

Spieler des Jahres, Torschützenkönig in der Europa-League, mehrfach Meister mit Basel und Besiktas Istanbul. Die Erfolge des 34-jährigen sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Aber nicht zuletzt (wegen was?) stand der Mittelfeldspieler in der Ära unter Christian Gross für den argentinischen Dreizack mit den Stürmern Julio Rossi und Christian Giménez. Matías Delagdo lässt mit den Namen, Gross, Yakin, Zuberbühler, Ergic das rotblaue Fussballherz höher schlagen. Denn mit diesen Spielergenerationen kehrte damals der Erfolg in den soeben neugebauten St. Jakob Park zurück.

So war die Rückkehr von Matías Delgado fast so emotional, wie etwa diejenige von Marco Streller oder der Zuzug von Nationalstürmer Alex Frei. Obwohl kein Basler Blut durch seine Adern fliesst, ist und bleibt er «eine vo uns». Delgados Rückzug ist nicht nur der Abschied von einem Spieler, es ist der Abschied von einer wunderbaren Zeit, in welcher der FCB nach 22 Jahren wieder auf die Siegesstrasse eingebogen war.

Bewegte Karriere

Matías Delgado begann seine Karriere bei dem argentinischen Club Atlético Chacarita Juniors. Seine erste Profi-Station war 2003 beim FC Basel, bevor er 2006 die Schweiz in Richtung Türkei verliess. Sein Wechsel zu Besiktas Istanbul wurde vom Club und den Fans sehr bedauert, überraschte aber nach den internationalen Erfolgen von Rotblau niemanden wirklich. Doch für Delgado schien es der richtige Entscheid gewesen zu sein. Bevor er die Schweiz im Flugzeug Richtung Türkei verliess, fand er gegenüber der NZZ deutliche Worte zu seinem Wechsel: «In Basel fühlten wir uns wohl. Aber Besiktas kann mir in jeder Beziehung mehr bieten.» Ein Stich ins Basler Herz. Doch man verzieh ihm auch das. Nachdem er drei Jahre in den arabischen Emiraten gespielt hatte, zog es ihn erneut zurück in die Schweiz. Zu dem Club, bei welchem er seine schönste Zeit hatte. Nachdem er bei seiner ersten Zeit beim FCB bereits zwei Meistertitel und einen Cupsieg in der Tasche hatte, kamen nach seiner Rückkehr vier weitere Meistertitel und ein Cupsieg hinzu.

Adieu, Captain

Am Sonntag, dem 30. Juli 2017, stand Delgado ein weiteres Mal vor die Kamera: in eigener Sache. Sichtlich gerührt, gab er im Medienzentrum im St. Jakob Park seinen Rücktritt bekannt. Nach einer bewegten Karriere sei «das Feuer erloschen.»

Verständlich – seine Rückkehr zum FCB verlief keinesfalls problemlos. Seine Zeit in den arabischen Emiraten hat ihn etwas träge gemacht, an die schnelle Super League musste er sich erst wieder anpassen. Maíias Delgado kämpfte sich zurück und übernahm nicht nur die Regie im Mittelfeld, sondern auch die Capitainsbinde. Ein schöner Abschluss für die Karriere des argentinischen Fussballers, der weit entfernt von der Heimat viele Freunde gefunden hat.

So nahm Basel heute also Abschied von seiner Nummer 10. Dangge Matí, dangge Captain, s isch wunderschön gsy! Ein Trost bleibt: Matías Delgado wird den Trainerstab des FC Basel verstärken und als Verbindungsglied zwischen der Mannschaft und den Trainern fungieren. Dazu soll er im Hinblick auf den 125. Geburtstag von Rotblau im nächsten Jahr als Botschafter für dieses Jubiläum wirken.

Welcher Delgado-Moment bleibt Ihnen besonders in Erinnerung? Erzählen Sie es uns hier.

Zum Nachschauen: Die Verabschiedung vom Captain im St. Jakob-Park!