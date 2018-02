Der FC Basel auf der Suche nach der Leichtigkeit

Die Lage beim FC Basel ist ernst. Nach drei Niederlagen zu Beginn der Rückrunde beträgt der Rückstand auf den Leader aus Bern bereits 8 Punkte. In der vergangenen Fasnachtswoche wurde daher intern viel diskutiert. «Die Spieler sind sich bewusst, dass es nicht mehr viel verträgt», sagt Raphael Wicky an der heutigen Medienkonferenz. «Man müsse jetzt von Spiel zu Spiel schauen. Und das nächste Spiel morgen in Lausanne ist definitiv das wichtigste.»

Trotz Minikrise bleibt Wicky seinem Stil treu. Er halte nichts von Aktionismus. Im Trainerstaff und auch mit Sportchef Marco Streller wurde viel besprochen. «Es wäre jedoch schlecht, wenn ich vor der Mannschaft auf einmal ein anderer wäre und plötzlich herumschreien würde.»

Wichtig für Wicky ist in dieser Situation jetzt, dass man als Team zusammenstehen müsse und «mit Ball und ohne Ball mehr machen muss, um das Glück wieder auf seine Seite zu zwingen.»

Auch spielerisch soll beim morgigen Spiel nicht alles über den Haufen geworfen werden. «Es läuft vor allem Punktemässig nicht. Irgendwo ist uns die Leichtigkeit abhandengekommen. Wir müssen vermehrt wieder einfach spielen, denn durch das einfache Spiel kommt das Vertrauen zurück und mit dem Vertrauen auch die Leichtigkeit.»

Mit den Neuzugängen Stocker und Frei hat das aktuelle Leistungstief des FC Basel nichts zu tun, davon ist Raphael Wicky überzeugt. Die Hierarchie und der Zusammenhalt in der Mannschaft seien intakt. Und auch innerhalb des Captain-Teams gab es in der Winterpause bewusst keine Veränderungen.

Bei der Frage wer morgen einen allfälligen Elfmeter schiessen könnte und ob Ricky Van Wolfswinkel nochmals antreten darf, hielt sich Raphael Wicky bedeckt: «Von den 11 Spielern die auf dem Platz stehen, werden immer drei bestimmt die als mögliche Schützen in Frage kommen. Falls Ricky morgen spielt und zu den drei möglichen Schützen gehört und sich gut fühlt, sehe ich keinen Grund, warum er nicht schiessen sollte.»

Morgen Abend haben wir dann vielleicht auch die Antwort auf die Frage, ob der FC Basel mittels leichtem Spiel zur Leichtigkeit zurückfindet.