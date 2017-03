Der FC Basel gewinnt im Tourbillon

An der Spitze dreht der FC Basel weiter einsam seine Kreise. Nach dem Punktverlust der Young Boys in Lausanne hat der alte und mit Sicherheit auch neue Meister schon 17 Punkte Vorsprung. Den Baslern reichte ein schön herausgespieltes Tor von Michael Lang in Sitten zum 1:0-Sieg. Der Treffer war eine Co-Produktion der Aussenverteidiger Lang und Adama Traoré. Sion hat gegen Basel keines der letzten 23 Meisterschaftsspiele gewonnen. Der letzte Erfolg der Walliser geht auf den 1. Mai 2011 zurück.

Die Resultate vom Sonntag: Lausanne-Sport - Young Boys 0:0. Thun - Lugano 5:2 (4:0). Sion - Basel 0:1 (0:0).

Rangliste: 1. Basel 24/63 (64:20). 2. Young Boys 24/46 (54:35). 3. Sion 24/38 (46:39). 4. Luzern 24/36 (48:44). 5. St. Gallen 24/30 (28:34). 6. Lugano 24/28 (32:46). 7. Thun 24/26 (36:45). 8. Grasshoppers 24/23 (30:43). 9. Vaduz 24/22 (31:55). 10. Lausanne-Sport 24/20 (39:47).