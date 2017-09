Der FC Basel holt ausgeliehenen Cedric Itten zurück

Der FC Basel 1893 holt seinen Stürmer Cedric Itten per sofort zurück ins Kader der ersten Mannschaft. Der 20-jährige Basler, der seit der Saison 2016/2017 an den FC Luzern ausgeliehen war, unterschrieb beim FCB einen neuen Vertrag bis Ende Juni 2019 und soll Trainer Raphael Wicky eine zusätzliche Option für die Offensive bieten.

Cedric Itten hat in der laufenden Saison fünf Spiele für den FC Luzern absolviert und dabei für den aktuellen Super-League-Tabellenvierten zwei Assists erzielt. In der vergangenen Spielzeit kam Itten bei den Zentralschweizern zu insgesamt 31 Einsätzen und liess sich dabei drei Tore sowie sechs Vorlagen gutschreiben. In der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 debütierte der Basler Stürmer zu Beginn des Jahres 2016, zuvor hatte er nach seinem Wechsel vom BSC Old Boys ab 2007 sämtliche Nachwuchsstufen beim FCB durchlaufen. Der FCB freut sich sehr, Cedric Itten nach dessen positiver Entwicklung beim FC Luzern wieder in seinen Reihen zu wissen.