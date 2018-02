Der FC Basel verliert im Rückrundenstart gegen Lugano

Am Ende beanspruchte Lugano das Glück des Tüchtigen, um den knappen Sieg im St. Jakob-Park über die Zeit zu retten. Der FCB mit seinen Rückkehrern Valentin Stocker und Fabian Frei drückte mit Vehemenz auf den Ausgleich, doch dieser fiel nicht mehr.

So entschied der Freistosstreffer von Alexander Gerndt in der 6. Minute die Partie. Die erste grosse Ausgleichschance für den FCB hatte Mohamed Elyounoussi verpasst, als er in der 27. Minute mit einem Foulpenalty scheiterte.

Profiteur des Ausrutschers des Meisters sind die Young Boys. Der Leader, der am Samstag gegen St. Gallen souverän mit 2:0 siegte, baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte aus.

Auch in den beiden anderen Spielen am Sonntag setzte es Auswärtssiege ab. Die Grasshoppers siegten beim Tabellenletzten Sion 3:1 und schafften in den Tabelle den Anschluss an den Stadtrivalen Zürich, der gegen Thun 2:4 verlor. Der Dritte Zürich und der Neunte Luzern sind nur durch fünf Punkte getrennt. Sion liegt bereits sechs Zähler hinter Luzern zurück.

Super League. 20. Runde: Luzern - Lausanne-Sport 2:1 (2:0). Young Boys - St. Gallen 2:0 (1::0). Basel - Lugano 0:1 (0:1). Sion - Grasshoppers 1:3 (0:2). Zürich - Thun 2:4 (0:2). - Rangliste: 1. Young Boys 20/43 (45:20). 2. Basel 20/38 (39:17). 3. Zürich 20/28 (26:25). 4. Grasshoppers 20/27 (29:28). 5. St. Gallen 20/27 (26:39). 6. Lausanne-Sport 20/25 (34:38). 7. Lugano 20/25 (21:28). 8. Thun 20/24 (34:37). 9. Luzern 20/23 (27:35). 10. Sion 20/17 (24:38).