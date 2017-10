Der FCB holt gegen GC im Letzigrund einen Punkt

Die Grasshopper vergaben die beste Möglichkeit der Partie schon in der 4. Minute: Nabil Bahoui traf nur den Pfosten. Die Basler, die am Mittwoch so eindrücklich den portugiesischen Meister Benfica Lissabon mit 5:0 deklassiert hatten, kamen gegen GC nur zu wenig Möglichkeiten. Die zwei besten vergab Mohamed Elyounoussi.

Die Young Boys können am Sonntag mit einem Sieg daheim gegen St. Gallen acht Punkte Vorsprung auf den FCB erspielen.

Telegramm und Tabelle:

Grasshoppers - Basel 0:0. - 10'300 Zuschauer. - SR Bieri.

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Vilotic, Zesiger; Lavanchy, Sigurjonsson (58. Pusic), Bajrami, Doumbia; Jeffren (84. Munsy), Bahoui (73. Basic), Andersen.

Basel: Vaclik; Suchy, Xhaka, Akanji; Lang, Zuffi, Serey Die, Riveros (68. Petretta); Steffen (26. Itten), Elyounoussi, Oberlin (84. Bua).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Pickel, Basel ohne Balanta, Gaber, Vailati und Van Wolfswinkel (alle verletzt). 4. Pfostenschuss von Bahoui. 26. Steffen verletzt out (Oberschenkel). Verwarnungen: 9. Bergström (Foul). 33. Xhaka (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 63. Akanji (Foul).

1. Young Boys 9/20 (19:7). 2. St. Gallen 9/15 (14:11). 3. Basel 10/15 (14:11). 4. Zürich 9/14 (9:5). 5. Grasshoppers 10/13 (15:16). 6. Sion 10/12 (9:12). 7. Luzern 9/10 (13:16). 8. Lausanne-Sport 10/10 (15:21). 9. Thun 9/8 (15:19). 10. Lugano 9/8 (9:14).

René Häfliger & Jakob Gubler René Häfliger hat jahrzehntelange Erfahrung in den Medien, insbesondere TV und Radio. Er hat den FCB in den vergangenen 15 Jahren auf über 100 Reisen quer durch Europa begleitet und freut sich auf alle weiteren Erfolge, die es hoffentlich zu feiern gibt. Jakob Gubler ist mit über tausend erlebten FCB Spielen unser Fussballquiz Experte.

