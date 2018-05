Der FCB übernimmt Dimitri Oberlin von Red Bull Salzburg

Der 20-jährige Schweizer Nationalspieler mit kamerunischen Wurzeln hat damit beim Schweizer Meister einen bis im Sommer 2022 gültigen Vertrag. Seit seinem Wechsel zum FCB auf die Saison 2017/2018 hin kam Dimitri Oberlin bisher auf 37 Einsätze. Dabei erzielte er zehn Treffer, vier davon in der starken FCB-Kampagne in der UEFA Champions League.

Der FC Basel 1893 freut sich, mit Oberlin einen jungen und vielversprechenden Stürmer langfristig an sich gebunden zu haben.