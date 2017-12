Der FCB verpflichtet Samuele Campo

Samuele Campo wechselte im Januar 2016 von der U21 des FC Basel 1893 zum FC Lausanne-Sport und sammelte dort in der Folge Spielpraxis in der Brack.ch Challenge League. In seiner ersten halben Saison mit den Waadtländern stieg Campo, der zuvor sämtliche Stufen der Nachwuchsabteilung des FCB durchlaufen hatte, mit Lausanne-Sport in die Raiffeisen Super League auf. In der obersten Spielklasse etablierte sich der offensive Mittelfeldspieler dann in der Folgesaison 2016/2017, erzielte sechs Tore und ebenso viele Assists. In der laufenden Spielzeit ist der Basler in Lausannes Reihen endgültig zum Leistungsträger gereift und hat sich in den bisherigen 19 Ligaspielen vier Treffer und acht Torvorlagen gutschreiben lassen. Beim FCB wird Campo die Rückennummer 10 tragen.

„Samuele bringt ein weiteres kreatives Element in unsere Offensive“, sagt Sportdirektor Marco Streller zum neusten FCB-Transfer. „Er ist ein toller Spielgestalter und passt perfekt in unser Konzept, hat er doch seine ganze Juniorenzeit beim FCB verbracht und kehrt nun mit vielen guten Erfahrungen zu seinem Stammclub zurück. Wir sind glücklich, dass wir einen begehrten jungen Spieler wie Samuele für uns gewinnen konnten.“