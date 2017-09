Dereck Kutesa wechselt leihweise zum FC Luzern

Dereck Kutesa spielt seit Beginn der Saison 2016/2017 beim FCB und kam in seinem ersten Jahr in Basel nebst drei Auftritten in der Raiffeisen Super League sowie zwei im Helvetia Schweizer Cup vornehmlich im U21-Team des Schweizer Meisters zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit wurde Kutesa zweimal in der Super League und einmal im Schweizer Cup eingesetzt. Vor seinem Engagement beim FCB hat der Schweizer U21-Nationspieler seine gesamte Juniorenzeit beim Servette FC in Genf verbracht.