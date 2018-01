Djordje Nikolic Leihweise zum FC Thun

Djordje Nikolic stiess im Juni 2016 vom serbischen Erstligisten FK Jagodina zum FCB, wo er einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2019/2020 unterschrieb. Nach einem Einsatz in der Raiffeisen Super League gegen den FC St. Gallen (1. April 2017) wurde der serbische U21-Internationale im Juli 2017 an den FC Schaffhausen ausgeliehen, um in der Challenge League Spielpraxis zu sammeln. Dort kam er zu 17 Einsätzen und blieb in fünf Spielen ohne Gegentor. Nun soll Nikolic mit dem FC Thun Erfahrung in der höchsten Spielklasse sammeln.