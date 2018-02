Endlich wieder Fussball: Der FC Basel ist bereit für die Rückrunde

Endlich wieder Fussball! Raphael Wicky freut sich auf die Rückrunde. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, auch mit dem Neuzugang Léo Lacroix. «Er ist ein sehr offener Typ, ein guter Mensch, der in unsere Gruppe passt», sagt der Cheftrainer. «Fussballerisch kenne ich ihn gut, er ist ein richtiger Verteidiger. Wir wissen alle, was wir mit ihm bekommen». Sein Fitnesszustand sei sehr gut, und es spreche nichts dagegen, ihn gleich einzusetzen. «Er ist ein Verteidiger, der defensiver steht als Akanji», erklärt Fussballlehrer Wicky. «Seine Körpergrösse (1.96m) hilft bei Flanken und stehenden Bällen. Er liebt den Zweikampf, er ist ein schneller Spieler». Doch er riskiere auch weniger als sein Vorgänger, genau im Spiel nach vorne könne er sich beim FC Basel weiterentwickeln. «Wir arbeiten jeden Tag daran und ich bin überzeugt, dass er unserer Mannschaft helfen wird», sagt Wicky zuversichtlich.

Am Sonntag mit Stocker?

Vielleicht können sich die FCB-Fans auf einen Einsatz am Sonntag freuen. Auch der Liebling aller FCB-Fans, Valentin Stocker, ist wieder zum FCB zurückgekehrt. «Er hat in den Trainings einen sehr guten Eindruck gemacht», sagt Wicky. Er habe sich gut in die Mannschaft integriert. «Er ist ein einfacher, normaler und bodenständiger Typ. Das passt in die Mannschaft», freut sich Wicky. Es gab einige Wechsel bei Rotblau in der Winterpause. Die Neuzugänge geben dem FC Basel neue Möglichkeiten. Doch der Trainer möchte an der Spielart nicht allzuviel ändern. «Es wird sicher auf die gleiche Spielweise wie in der Hinrunde herauslaufen», sagt er. «Ich bin nicht Fan von Spielsystemen. Es gibt eine Grundordnung, die dann durch die Phasen des Spiels verändert werden kann». Die Neuzugänge bringen neue Qualität in die Mannschaft. «Es kommen Spieler zurück, die auf internationaler Ebene gespielt haben», sagt Wicky. «Wir sind froh, dass wir Akanji mit Lacroix ersetzen konnten». Im Gegensatz zum Start der Hinrunde kennen Mannschaft und Trainer schon. «Wir beginnen nicht von vorne», sagt er. «Wir können weiterarbeiten und das ist ein grosser Unterschied». Die neuen Spieler konnte man einfach und gut einführen.

Lebenslänglich rotblau

YB sagte diese Woche klar, dass sie den ersten Platz behalten möchten. «Wir haben unsere Ziele nicht geändert», sagt Cheftrainer. Auch der FC Basel möchte im Mai den Meistertitel feiern können. «Mich überrascht nicht, dass der Wintermeister auch Schweizermeister werden möchte. Ich finde es schön, dass es auch eine Mannschaft gibt, die es so klar sagt». An seiner täglichen Arbeit ändere sich jedoch gar nichts. «Lugano ist eine spielerische Mannschaft, die mit einem gepflegten und konstruktiven Fussball auftritt», erklärt Wicky. Der FC Basel muss auf Gezim Pepsi, Luca Zuffi und Germano Vailati verzichten. Aber Balanta ist - trotz Verletzung an der Hand - bereit. «Er hat die ganze Woche trainiert», sagt Raphael Wicky. Die Fans freuen sich auf den Anpfiff am Sonntag. Endlich wieder Fussball. Die Vorverkaufszahlen liegen bei 23'000 Tickets. Für das neue Jahr wurden rund 22'000 Jahreskarten verkauft. «Das ist sehr erfreulich», sagt Andrea Roth, FCB-Mediensprecherin. Diese Rückrunde lohnt sich der regelmässige Match-Besuch zusätzlich: Der FC Basel verlost eine lebenslängliche Jahreskarte unter allen regelmässigen Matchbesucherinnen und -besuchern.